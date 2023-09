Akshon di KPCN riba Kaya Ir. Randolph Statius van Eps

Riba djadumingu 3 di sèptèmber, alrededor di 6.45 or di atardi, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense a tene un akshon riba Kaya Ir. Randolph Statius van Eps (kaminda di Sorobon) relashoná ku molèster di zonido kousá pa pustamentu ilegal i ponementu di ‘fever’ riba e kaminda aki. Durante e akshon, polis a sera e kaya na ámbos banda i a kontrolá shofùrnan riba dokumentonan konserní. Polis a bai warda di polis ku sinku (5) outo, sinku (5) skuter i kuater (4) bròmer. Esaki ta nifiká ku e doño por haña su vehíkulo bèk despues ku e por mustra e dokumentonan konserní. Banda di esaki a konfiská dos skuter i un bròmer. Esaki ta nifiká ku e doño por haña su vehíkulo bèk despues ku terminá ku e investigashon i ku e doño por mustra e dokumentonan konserní. E kosto di tou e vehíkulo lo ta riba kuenta di e shofùr.

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta hasi un yamada na un i tur ku ta partisipá na pustamentu ilegal i fevermentu, pa no partisipá na e aktividatnan aki riba karetera públiko. Polis lo sigui tene e tipo di akshonnan aki pa garantisá seguridat di tur partisipantenan den tráfiko. Bo no ke pèrdè bo vehíkulo? No partisipá na e tipo di aktividatnan ilegal aki.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Actie KPCN op de Kaya Ir. Randolph Statius van Eps

Op zondag 3 september, rond 18.45 uur, heeft het Korps Politie Caribisch Nederland een actie gehouden op de Kaya Ir. Randolph Statius van Eps (de weg naar Sorobon) naar aanleiding van de overlast veroorzaakt door illegale straat racen en het feveren op deze weg. Tijdens deze actie werd de weg aan beide kanten afgesloten en de bestuurders werden gecontroleerd op de benodigde documenten. De politie heeft vijf (5) auto’s, vijf (5) scooters en vier (4) brommers in bewaring naar het politiebureau gebracht. Dit betekent dat de eigenaar zijn voertuig terug kan krijgen nadat de benodigde documenten kan getoond worden. Daarnaast zijn twee (2) scooters en één (1) brommer in beslag genomen. Dit betekent dat de eigenaar zijn voertuig terug kan krijgen nadat deze volledig zijn onderzocht en de eigenaar de benodigde documenten kan tonen. De takelkosten worden in rekening gebracht aan de bestuurder.

Het Korps Politie Caribisch Nederland doet een oproep aan een ieder die deelneemt aan illegale straat racen en feveren, om geen deel te nemen aan deze activiteiten op de openbare weg. De politie zal dit soort acties blijven uitvoeren om de veiligheid van alle deelnemers in het verkeer te waarborgen. Wil jij jouw voertuig niet kwijt? Neem geen deel

aan dit soort illegale activiteiten.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

