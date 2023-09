Notisia di polis di djabièrnè promé di sèptèmber te ku djaluna 4 di sèptèmber 2023 /Politieberichten van vrijdag 1 september tot en met maandag 4 september 2023

Notisia di polis di djabièrnè promé di sèptèmber te ku djaluna 4 di sèptèmber 2023

Ladronisia boto

Riba djadumingu 3 di sèptèmber a drenta keho di ladronisia di un boto ku e nòmber ‘Jammin’, ku number di registrashon NC6B, tipo ‘Boston Whaler 11 ft Sport’. Riba e boto tabatin tambe un motor di e marka ‘Yamaha Enduro’ pegá. E boto tabata stashoná na un kas den konstrukshon na Sabadeco Crown Park. Ta investigando e kaso.

Interkambio di palabra ta kondusí na detenshon

Den oranan trempan di anochi riba djadumingu 3 di sèptèmber a detené un hòmber di inisial J.E.M. di 56 aña di edat en konekshon ku destrukshon. E hòmber tabata enbolbí den un interkambio di palabra ku un otro hòmber na establesimentu di hóreka situá na Kaya Papa Cornes. Durante e interkambio di palabra, emoshonnan a subi pa kual motibu e sospechoso a destruí bentana di un outo ku un piedra.

Diferente detenshon pa manehá bou di influensia

Alrededor di 6.20 or di atardi riba djadumingu 3 di sèptèmber a detené un hòmber di inisial C.P.G. di 51 aña di edat na Kaya Bareta pa manehá bou di influensia. Un patruya a spòt un pikòp ku tabata kore ku velosidat haltu i ku dos flèt tayer. A par’é pa un kòntròl pero tambe pa motibu ku ta peligroso pa kore ku velosidat haltu i ku flèt tayer. E shofùr tabatin su dokumentonan na òrdu, pero por a sinti un holó fuerte di alkohòl. A hasi un tèst di supla ku e shofùr i a resultá ku e tabata bou di influensia di alkohòl. Pa e motibu aki a detené i a konfiská su reibeweis.

Riba djadumingu 3 di sèptèmber a detené un hòmber di inisial L.A.O.A. di 56 aña di edat pa manehá bou di influensia. E shofùr tabata kore zeilu riba Kaya Macario (Cai) Sint Jago i a resultá riba e banda kontrali di kaminda. Pa e motibu aki un patruya a par’é pa un kòntròl. Durante e kòntròl por a konstatá ku e shofùr tabatin wowo kòrá i pa e motibu aki a hasi un tèst di supla kuné. En konekshon ku e resultado di esaki a detené pa manehá bou di influensia di alkohòl.

Den oranan di anochi riba djadumingu 3 di sèptèmber a detené un hòmber di inisial R.J.M.O. di 35 aña di edat pa manehá bou di influensia di alkohòl. E sospechoso tabata enbolbí den un aksidente entre dos outo riba Kaya Korona. A hasi un tèst di supla ku shofùr di ámbos vehíkulo. En konekshon ku e resultado di esaki a detené e sospechoso.

Bringamentu ta kondusí na detenshon

Den oranan di anochi riba djasabra 2 di sèptèmber a detené un hòmber di inisial J.J.M. di 23 aña di edat pa manehá bou di influensia di alkohòl i un hòmber di inisial L.C.P.G. di 39 aña di edat pa maltrato ku un arma. Ambos sospechoso tabata enbolbí den un bringamentu na un establesimentu di hóreka situá na Kaya Neerlandia. Na yegada di e patruya, e sospechoso di inisial J.J.M. ya a bandoná e sitio i a par’é pa un kòntròl. Durante e kòntròl por a konstatá ku e sospechoso tabata papia ku lenga pisá i no por a para riba su pia. A hasi un tèst di supla kuné. Pa motibu ku e tabatin mancha di sanger riba su paña, a puntr’é kiko a pas’é. E sospechoso a deklará ku un otro hòmber a dal e ku bòter di serbes. Pa esaki e kier a entregá un keho. E sospechoso tabatin tambe un kap hundu na su man. Ambulans a bini pa e motibu aki na e sitio i a transportá e sospechoso pa hòspital pa tratamentu médiko. Despues a hiba e sospechoso warda di polis pa un análisis di rosea.

A detené e otro sospechoso di inisial L.C.P.G. na e sitio.

Detenshon

Riba djasabra 2 di sèptèmber, alrededor di 9 or di anochi, un patruya a spòt tres skuter riba e rotònde ku ta konektá Kaya Internashonal i Kaya Industria. E skuter mas patras no tabatin lus di patras i shofùr di e promé skuter no tabatin hèlm bistí. E patruya a duna nan señal pa para despues di kual dos skuter so a para. E skuter sin lus di patras a sigui kore. Riba esaki e patruya a kuminsá ku un persekushon i diferente bes a duna e shofùr òrdu pa para. Sin embargo e shofùr no a duna oido na esaki. E patruya na e momentu ei a bai kore banda di e skuter i a hasi uso di ‘pepperspray’. Aki e shofùr a bin para porfin riba Kaya Kanari. A detené e shofùr di inisial R.J.A.S.M. di 21 aña di edat pa no duna oido na òrdu di polis. A konfiská e skuter.

Ladronisia for di outo

Riba djasabra 2 di sèptèmber a drenta keho di ladronisia for di un outo ku tabata stashoná na Kaya Soeur Bartola. Entre 1 or i 3 or di mardugá, deskonosínan a bai ku dos brel di solo di marka Luis Vuitton, un oloshi di marka Invicta i un telefòn di marka Samsung S10. E outo no tabata na lòk. Ta investigando e kaso.

Detenshon pa buracheria públiko

Den oranan di mardugá riba djasabra 2 di sèptèmber a detené un hòmber di inisial M.A.A.V. di 63 aña di edat pa buracheria públiko. E sospechoso tabata drumi den su outo, ku tabata stashoná mei mei di kaminda riba Kaya Papa Cornes. Na yegada di e patruya a duna e hòmber òrdu pa baha for di den e outo. Aki por a konstatá ku e hòmber tabata papia ku lenga pisá, su aliento tabata hole alkohòl i e no por a para riba su pianan. E sospechoso no por a kumpli ku e tèst di rosea ku a pidié pa hasi. A hib’é warda di polis pa e sosegá. A hiba e outo tambe warda di polis.

Persekushon

Riba djabièrnè 1 di sèptèmber a konfiská un outo despues ku e shofùr no a duna oido na òrdu di polis. E shofùr a kore subi Kaminda Essequibo for di un kaya sin nòmber sin duna preferensia na un patruya di polis. Pa hasi un kòntròl rutinario a sende e lusnan óptiko (zwaailicht) pa para e shofùr. E shofùr a para pero despues a kore bai na momentu ku e agentenan a baha for di outo. Despues a sigui un persekushon kòrtiku. Riba Kaminda di Lac e shofùr a para atrobe pero a kore bai na pia den direkshon di Bario Nieuw Amsterdam. Aki e patruya a disidí di para e persekushon mirando e peliger ku por tin pa hendenan ku tabata den besindario. Na e sitio, un otro hòmber a mèldu su mes komo doño di e outo, pero e no por a mustra dokumentonan bálido. Pa e motibu aki a hiba e outo warda di polis.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 1 september tot en met maandag 4 september 2023

Diefstal boot

Op zondag 3 september werd aangifte gedaan van een boot met de naam ‘Jammin’, met registratienummer NC6B, type Boston Whaler 11 ft Sport. Op de boot zat ook een motor van het merk Yamaha Enduro bevestigd.

De boot stond bij een woning in aanbouw aan de Sabadeco Crown Park. De zaak wordt onderzocht.

Woordenwisseling leidt tot aanhouding

In de vroeg avonduren op zondag 3 september werd een 56-jarige man met initialen J.E.M. aangehouden wegens vernieling. De man was betrokken bij een woordenwisseling met een andere man bij een eetgelegenheid aan de Kaya Papa Cornes. Tijdens de woordenwisseling liepen de gemoederen op waardoor de verdachte een ruit van een auto met een steen vernielde.

Aanhoudingen rijden onder invloed

Rond 18:20 uur op zondag 3 september werd een 51-jarige man met initialen C.P.G. aan de Kaya Bareta aangehouden wegens het rijden onder invloed. Een pick-up die met twee lekke banden op hoge snelheid langsreed, werd door een patrouille gestopt voor een controle, maar ook omdat het gevaarlijk is om met lekke banden op hoge snelheid te rijden. De documenten van de bestuurder waren in orde, maar men kon een sterke alcoholgeur waarnemen. Er werd een blaastest met de bestuurder gedaan waaruit bleek dat hij onder invloed van alcohol was. Hierop werd hij aangehouden en werd zijn rijbewijs ingevorderd.

Op zondag 3 september werd een 56-jarige man met initialen L.A.O.A. aangehouden wegens rijden onder invloed. De bestuurder reed op de Kaya Macario (Cai) Sint Jago te slingeren en belande op de verkeerde kant van de weg. Hierdoor werd hij door een patrouille gestopt voor een controle. Tijdens de controle kon waargenomen worden dat de bestuurder bloeddoorlopen ogen had waarop er een blaastest bij hem werd afgenomen. Naar aanleiding van het resultaat hiervan werd hij aangehouden voor het rijden onder invloed.

In de avonduren op zondag 3 september werd een 35-jarige man met initialen R.J.M.O. aangehouden wegens het rijden onder invloed van alcohol. De verdachte was betrokken bij een aanrijding tussen twee auto’s op de Kaya Korona. Bij de bestuurders van beide auto’s werd een blaastest afgenomen. Naar aanleiding van het resultaat hiervan werd de verdachte aangehouden.

Vechtpartij leidt tot aanhoudingen

In de avonduren op zaterdag 2 september werd een 23-jarige man met initialen J.J.M. aangehouden wegens het rijden onder invloed en een 39-jarige man met initialen L.C.P.G. aangehouden wegens mishandeling met een wapen. Beide verdachten waren betrokken bij een vechtpartij bij een horecagelegenheid aan de Kaya Neerlandia. Bij aankomst van de patrouille reed de verdachte met initialen J.J.M. al weg en werd gestopt ter controle. Tijdens de controle kon waargenomen worden dat de verdachte met dubbele tong sprak en onvast ter been was. Er werd een blaastest bij de verdachte afgenomen. Doordat hij sporen van bloed op zijn kleding had werd hem gevraagd wat er was gebeurd. De verdachte verklaarde dat hij door een andere man met een bierflesje werd geslagen. Hiervoor wilde hij een aangifte indienen. De verdachte had ook een diepe snijwond op zijn hand. De ambulance kwam hiervoor ter plaatse en nam de verdachte mee naar het ziekenhuis voor medische behandeling. Hierna werd de verdachte naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse.

De andere verdachte met initialen L.C.P.G. werd op de locatie aangehouden.

Aanhouding

Op zaterdag 2 september, rond 21:00 uur werd een drietal scooters op de rotonde die de Kaya Internashonal en de Kaya Industria verbindt, door een patrouille gespot. De achterste scooter had geen achterlicht en de bestuurder van de voorste scooter had geen helm op. De patrouille gaf een stopteken waarna allen twee scooter stopten. De scooter zonder achterlicht reed door. Hierop zette de patrouille een achtervolging waarbij verschillende malen de bestuurder werd gevorderd om te stoppen. De bestuurder gaf hier echter geen gehoor aan. Toen de patrouille naast de bestuurder ging rijden en er gebruik van pepperspray aan te pas kwam, stopte de bestuurder eindelijk op de Kaya Kanari, waarop de bestuurder, een 21-jarige man met initialen R.J.A.S.M. werd aangehouden voor het geen gehoor geven aan vorderingen van de politie. De scooter werd in beslag genomen.

Diefstal vanuit auto

Op zaterdag 2 september werd aangifte gedaan van diefstal vanuit een auto die op de Kaya Soeur Bartola geparkeerd stond. Tussen 01:00 en 03:00 uur hebben onbekenden 2x Luis Vuitton zonnebrillen, een horloge van het merk Invicta en een Samsung S10 telefoon meegenomen. De auto was niet op slot. De zaak wordt onderzocht.

Aanhouding openbare dronkenschap

In de nachtelijke uren op zaterdag 2 september werd een 63-jarige man met initialen M.A.A.V. aangehouden voor openbare dronkenschap. De verdachte was in zijn auto die midden op de weg aan de Kaya Papa Cornes stond, aan het slapen. Bij aankomst van de patrouille werd de man gevorderd uit de auto te stappen. Hierbij werd waargenomen dat de man met een dubbele tong sprak, zijn adem naar alcohol rook en dat hij onvast ter been was. De verdachte kon de blaastest waaraan hij werd onderworpen niet juist voldoen. Hij werd naar het bureau gebracht ter ontnuchtering. De auto werd ook ter bewaring naar het politiebureau gebracht.

Achtervolging

Op vrijdag 1 september werd een auto in beslaggenomen nadat de bestuurder geen gehoor gaf aan vorderingen van de politie. De bestuurder reed vanaf een naamloze zijweg de Kaminda Essequibo op zonder voorrang te verlenen aan de auto van de patrouille. Om een routine controle uit te voeren werd de bestuurder met optische signalen gevorderd om te stoppen. De bestuurder stopte, maar reed weg toen de agenten uit de auto stapten. Hierna volgde een korte achtervolging. Op de Kaminda di Lac stopte de bestuurder weer, maar rende te voet weg richting Bario Nieuw Amsterdam. Hierna besloot de patrouille de achtervolging te staken gezien om gevaar te vermelden voor de vele mensen die in de omgeving waren. Er melde zich een andere man op de locatie die eigenaar van de auto was, maar die geen geldige documenten kon tonen. De auto werd daarom naar het politie bureau gebracht.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

