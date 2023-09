De Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez opent officieel haar academische jaar 2023-2024

Op vrijdag 1 september 2023 opende de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez officieel het academische jaar 2023-2024. Als eerste opende Rector Magnificus dr. Francis de Lanoy de plechtige zitting, waarna hij vervolgens de aanwezigen toesprak. Hierna voerde de voorzitter van de studentenraad Nimrod Jamanika het woord. Daarna was het de beurt aan de gastspreker om de aanwezigen toe te spreken.

Ook dit jaar vond de opening van het academische jaar in de ochtenduren plaats en was speciaal gericht op de studenten en de medewerkers van de UoC. Het onderwerp was “AI & Our Future, waarbij door gastspreker Miles Mercera de nadruk werd gelegd op de beleving van AI tegenwoordig in onze samenleving. Na de toespraak van de heer Mercera voerde de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, mw. Susan Larmonie, het woord.

Vervolgens sloot de Rector Magnificus de plechtige zitting en opende het academische jaar 2023-2024. Na de officiële opening volgde de lancering van het intranet voor het personeel van de UoC.

De ceremonie is online terug te zien in het videoarchief op www.uoc.cw of op de facebookpagina van de UoC.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing en Communicatie, tel. +5999 744-2108 of marketing@uoc.cw.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket