62o Kampionato Mundial di 10×10 Dam Internashonal, Willemstad 2023!

28 sèptèmber pa 13 óktober 2023

Dia 4 di sèptèmber direktiva di Federashon Dam Kòrsou a tene un Konferensia di Prensa kaminda a duna informashon tokante e magno evento históriko di dam ku ta bai tuma lugá na Kòrsou dianan di 28 sèptèmber pa 13 óktober 2023 den Sambil Conference Center.

E evento aki ta e promé kampionato mundial tené aki na Ķòrsou, kaminda partisipantenan di tur shete kontinente di mundu a partisipá pa por a klasifiká pa e torneo final aki. Tambe ta promé biaha den 35 aña ku e ta bek den e area di Americas. Surnam tabata e último biaha na 1988.

Presidente di di Federashon Dam Kòrsou i Tournament Direktor, Sr. Clifton Agata a indiká ku

esaki no ta solamente un okashon monumental pa e mundu di weganan di dam, pero tambe pa Kòrsou. Nos ta na un krusada úniko kaminda e deporte prestigioso aki di e “WEGA DAM KÒRSOU” ta enkontrá ku e rikesa kultural di nos isla. Mester kompronde ku nos no ta solamente hungando wega awor; nos ta hasiendo historia. E evento aki lo ta un parti permanente di e historia di Kòrsou. E di 62⁰ Kampionato di Mundu di Weganan di Dam ta representá e balornan universal di kompetensia, estratehia, i amistat.

E supervisor di e torneo i Chief Referee ta Sr. Hensley Rondei ku lo enkabesá un team di 12 referee. Sr. Rondey a duna u splikashon amplio di e formato i reglanan importante di e torneo. Presidente di Federashon Deporte Olimpoko Kòrsou, Sr. Jean Francisca a indiká, entre otro, ku e ta sumamente orguyoso di e esfuerso i perseveransha di Sr. Clifton Agata i su direktiva, dos aña largu, pa por a logra pa Kòrsou tin e honor historiko pa organisa e kampeonato aki.

E diferente Grand Masternan Internashonal ta bini for di Afrika, Asia, Europa, i Americas (Merka i Karibe) representando nan propio pais i nan federashonnan. Un total di 20 Grandmaster Maskulino i 16 Gramdster Femenino pa un total di 26 partisipante.

Tur wega lo keda transmiti bibu via di e pagina sosial Facebook di i Youtube channel di: FEDERASHON DAM KORSOU for di 10or di mainta.

Federashon Dam Korsou a ekspresá un gradisimentu imenso pa kada un di e Partnernan ku a kere i ta sigi kere den e Wega di Dam aki na Kòrsou i ta invita tur otro pa nan tambe forma parti di e evento históriko aki pa Kòrsou. E wega di dam di Kòrsou ta kuminsá awe, awor aki pa nos tur!

Tur informashon relashoná ku e evento aki lo ta obtenibel via di e pagina sosial di FEDERASHON DAM KORSOU.

FOTO: d.r.p.d: Barbara Francisco – Repr. OWCS, Arthur Johannes – Vise Presidente FDK, Shandra Velder – Secretario General FDK, MF Clifton Agata – Presidente FDK, Oscar Betrian Kordinashon General i Protokol, Hensley Rondei – Chief Referee, Jean Francisca – President FDOK

Mei Mei abou: MF Mijail Eisden – Mundialista di Dam Korsou

62ste Wereldkampioenschap 10×10 Internationaal Dammen, Willemstad 2023!

28 september tot/met 13 okotober 2023

Op 4 september hield het bestuur van de Curacaose Dam Federatie een persconferentie waarbij er informatie gegeven werd betreffende een historisch dam evenement, welk wordt gehouden op de dagen 28 september tot en met 13 oktober 2023 in Sambil Conference Center.

Dit evenement is de eerste wereldkampioenschap dat op Curacao wordt gehouden, waarbij deelnemers van alle zeven continenten meededen voor de classificaties voor dit tournooi.

Het is ook de eerste keer in 35 jaar dat het wederom wordt gehouden in de regio van America. Suriname was de laatste keer hiervoor in 1988.

Voorzitter van de Curacaose Dam Federatie Dhr. Clifton Agata heeft aangegeven, dat dit niet slechts een enorme gelegenheid voor de damwereld is, maar ook voor Curacao. Wij staan nu op een unieke kruisweg, waarbij dit beroemde Damspelsport van Curacao, het rijke cultuur van ons eiland ontmoet. Men dient in te zien dat wij niet alleen een spel beoefenen; wij maken geschiedenis. Dit evenement wordt een blijvende geschiendenis voor Curacao. DE 62ste Wereldkampioenschap Dammen, vertegenwoordigt de universele warden van competitie, strategie en vriendschap.

De toezichthouder van het tournooi en tevens Hoofdscheidsrechter is dhr. Hensley Rondei, zal leiding hebben over een team van 12 internaionale scheidsrechters. Dhr. Rondei gaf een uitgebreid uitleg over het formaat en belangrijke regels van het tournooi.

Voorzitter van de Curacaose Sport en Olympische Federatie (FDOK) Dhr. Jean Francisca gaf aan dat dankzij het doorzettings vermogen, twee jaar lang, van de Dhr. Agata en zijn directieleden is het Curacao gelukt om deze historische denksport evenement op Curacao te organiseren.

De verschillende Internationale Grootmeesters komen uit Afrika, Azië, Europa, de Americas (America en Caribisch gebied) en vertegenwoordigen hun eigen land en hun federaties. Een totaal van 20 mannelijke Grootmeesters en 16 vrouwelijke Grootmeesters voor een total aantal van 36 deelnemers. Alle wedstrijden zullen worden direct uitgezonden via het Facebook pagina en Youtube kanaal van de Curacaose Dam Federatie vanaf 10 uur ‘s morgens, locale tijd. (FEDERASHON DAM KORSOU)

De Curacaose Dam Federatie heeft een ware dankzegging uitgedrukt voor elk één van de partners die geloven en blijven geloven in Damspelen hier op Curacao en nodigt alle anderen om ook deel te nemen aan dit historisch evenement op Curacao. Een nieuwe tijdperk van Damspelen van Curacao is begonnen en is voor iedereen!

Alle informatie in verband met dit evenement is beschikbaar via het sociale pagina van de Curacaose Dam Federatie – FEDERASHON DAM KORSOU

FOTO: v.l.n.r: Barbara Francisco – Verteg. OWCS, Arthur Johannes – Vice Voorzitter FDK, Shandra Velder – Secretaris FDK, MF Clifton Agata – Voorzitter FDK en Toernooi Directeur, Oscar Betrian Generale – Co-ordinatie en Protocol, , Hensley Rondei – Hoofdscheidsrechter, Jean Francisca – President FDOK. Midden Beneden: MF Mijail Eisden – Wereld Kampeon Vertegenwordiger Curacao

