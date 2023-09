Homber y jetski perdi riba laman

E Centro Operacional Maritimo (MOC) di Wardacosta, diabierna ultimo a risibi un notificacion cu

un persona cu lo a huur un jetski na Aruba, un turista hende homber, lo ta perdi riba lama.

MOC mesora despues di e notificacion a dirigi e avion di Wardacosta, e helicopter di

Wardacosta y un Metal Shark pa e sitio caminda e persona y e jetski por tawata. Unidatnan di

Wardacosta huntu cu e helicopter di Cuerpo Policial Aruba a busca e homber y e jetski te

diabierna parti anochi, sin resultado positivo.

Henter fin siman Wardacosta a laga su unidatnan di buelo y un boto di patruya hasi e busceda

di e homber y jetski. A base di un plan di busceda y rescate y un asina yama ‘search box’ riba

lama, unidatnan di Wardacosta a sigi cu e busceda. Tambe un informacion di Navtex a ser

manda pa botonan den e area cu e mensahe cu Wardacosta ta buscando un homber perdi y un

jetski, cu e peticion pa botonan tira un bista riba lama. Wardacosta te cu diadomingo atardi no a

localisa e homber ni e jetski y e dianan benidero lo mantene vigilancia riba lama pa cu e

homber y lo keda monitoria e situacion.

Man en waterscooter vermist op zee

Het Maritiem Operatie Centrum (MOC) van de Kustwacht kreeg afgelopen vrijdag een melding

binnen dat een man op een waterscooter, een toerist, op zee nabij Aruba vermist werd.

Het MOC van de Kustwacht heeft direct na de melding het kustwachtvliegtuig, de

kustwachthelikopter en een Metal Shark naar de locatie, waar de man en de waterscooter

vermoedelijk waren, gedirigeerd. De kustwachteenheden tezamen met de helikopter van het

Korps Politie Aruba (KPA) hebben tot vrijdagavond naar de man en de waterscooter gezocht,

zonder positief resultaat.

In het weekend heeft de Kustwacht haar vliegende eenheden en een patrouille boot ingezet

voor de zoektocht naar de man en de waterscooter. Op basis van een search en rescue plan en

een ‘searchbox’ op zee hebben de kustwachteenheden de zoektocht afgelopen weekend

voortgezet. Ook is een Navtex bericht naar vaartuigen in het gebied uitgestuurd met de

boodschap dat de Kustwacht op zoek is naar een vermiste man en een waterscooter, dit voor

een ‘look out’ van deze vaartuigen naar de vermiste man. De Kustwacht heeft tot en met

afgelopen zondag de man en de waterscooter niet gevonden en houdt de komende dagen een

‘sharp look out’ naar de man en blijft de situatie monitoren.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket