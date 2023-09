Un bida menos kompliká pa hendenan ku dwarslaesie

Esaki ta e mensahe prinsipal den kuadro di Día International di Dwarslaesie

WILLEMSTAD, Dia 5 di sèptèmber ta Dia Internashonal di Dwarslaesie. E atenshon di un dia internashonal ta hèrmèntnan di gran balor pa promové konsiensia públiko y aktivá komunidatnan riba sierto tópiko di preokupashon. For di 2016, ISCoS (International Spinal Cord Society) a disidí di skohé e “Dia di Dwarslaesie” riba 5 di sèptèmber di kada aña. Tur aña e ta tuma lugá bou di diferente lema i temanan ku ta enfatisá e problemanan mas aktual ku ta afektá personanan ku dwarslaesie.

Tema pa aña 2023 ta “Akseso na servisionan pa ku dwarslaesie (spinal cord injury SCI) – Un bida menos kompliká”. Akseso na servisionan pa ku dwarslaesie (SCI) ta fundamental pa personanan ku e leshon i nan famia. Sinembargo, akseso na e servisionan aki por ta kompliká pa motibu di diferente faktor, manera falta di rekursonan disponibel, lokashon geográfiko, limitashonnan finansiero i falta di konosementu di e servisionan disponibel. Esaki por hiba na un bida innesesariamente kompliká, agregando mas reto na un situashon ku ya ta difísil.

Por lo general na Kòrsou nos sistema mediko por brinda un bon kalidat di kuido vooral pa e kosnan basiko. E reto ta bira pio después ku e hende yega kas i e tinku sigui ku su bida.

E Komité Di Prevenshon Di ISCoS, ta urgí pa traha pa mehorá akseso na servisionan pa ku dwarslaesie (SCI). Esaki ta nifiká ku mester lucha pa mas finansiamentu i sosten pa e servisionan pa ku e leshon di dwarslaesie (SCI), promové konsiensia tokante e servisionan disponibel i traha pa eliminá kualke barera ku ta stroba hende di aksesá e servisionan vital aki.

Si nos enfoká riba e tema di e aña aki, nos por logra avansenan signifikante pa sigurá ku personanan ku dwarslaesie (SCI) tin akseso na e rekursonan ku nan mester pa logra un rekuperashon optimal y biba un bida kompleto.

Fundashon Alton Paas tin e vishon: un futuro sin limitashon. Esaki ta nifiká krea un Kòrsou kaminda maske un persona por a haña un dwarslaesie, tòg e por partisipá aktivo den komunidat. Pa alkansá esaki mester siguí krea konsiensia i eliminá bareranan ku ta stroba e persona ku dwarslaesie tin un mihó kalidat di bida! Pesei mes ayera 4 di sèptèmber 2023 nos a presentá un inisiativa na gobièrnu pa transporte aksesibel subsidiá kaminda tur persona ku dwarslaesie, den ròlstul òf ku limitashon di mobilidat mester por haña akseso mas fasil pa sali i partisipá aktivo den komunidat. Esaki ta algu ku ta na benefisio general pa Kòrsou. Nos ta enfoká riba krese nos ekonomia ku turista i invershonista lubidando e grupo di hendenan ku un desabilidat fisiko ku tambe por kontribui na esaki atraves di baha e barera di transporte. Otro aspekto ku Fundashon Alton Paas ta dediká atenshon na dje ta pa yega na un futuro sin limitashon ta yuda krea un bida menos kompliká atraves di ehersisio. Nos ta yama esaki “Post Rehabilitation Care” i dia 10 di sèptèmber proksimó lo bai tin un día Habrí di AP Center. Esaki ta duna e oportunidat na kualke persona ku tin difikultad pa move òf ta den ròlstul por bin será konosí ku e fasiliidat di ehersisio gratuitamente. A sobra solamente 5 luga mas ku un persona por registrá pa yega na su sita kaminda lo e haña un trainer pasa ku ne den un lista di pregunta pa komprondé e persona su kaso pa asina por duna un bista di kon lo por yuda e persona den AP Center uzando e diferente aparatonan i ehersisionan spesial pa e persona por alkansa su meta. Pa tur ku ta interesá ainda den e Día Habrí, nan por bèl òf manda un whatsapp na 5100087 pa registrá i yega na e ora di e sita.

Un di tres elemento asina krusial pa krea un bida menos kompliká ta aksesibilidat. E palabra aksesibilidat ta un palabra konsistiendo na dos palabra masha importante. E promé ta akseso i e otro ta abilidat. Nan ta importante pasobra dor di krea un Kòrsou aksesibel nos ta haña mas akseso na nos abilidatnan. Ta masha importante pa Kòrsou haña mas akseso na su abilidatnan paso nos no por yega na nos potensial total komo pais si nos no inklui tur suidadano. Pesei ta asina importante pa un día asinaki ku ta día internashonal di dwarslaesie pa nos kada unu duna di nos banda sea komo suidadano, gobièrno i asta sektor privá pa sigui krea un bida menos kompliká pa hendenan ku dwarslaesie.

SCI DAY 2023

“Access to SCI Services – A life less complicated”

Een leven minder ingewikkeld voor personen met dwarslaesie

Dit is het hoofdboodschap in het kader van Internationale Dag van de Dwarslaesie

WILLEMSTAD, 5 September is de Internationale Dag van de Dwarslaesie. Internationale dagen zijn krachtige instrumenten om het publieke bewustzijn te vergroten en gemeenschap te activeren over bepaalde zorgwekkende kwesties. Sinds 2016 heeft de International Spinal Cord Society (ISCoS) besloten om elk jaar op 5 september Dag van de Dwarslaesie (‘Spinal Cord Injury Day)’ te vieren. Elk jaar wordt het gevierd onder verschillende slogans en thema’s die de meest actuele kwesties benadrukken die van belang zijn voor personen met dwarslaesie.

Het thema van dit jaar is ‘Toegang tot diensten voor personen met een dwarslaesie; een leven dat minder ingewikkeld is’. Toegang tot diensten voor dwarslaesie (SCI) is van cruciaal belang voor personen met dwarslaesie en hun families. De toegang tot deze diensten kan echter ingewikkeld zijn vanwege verschillende factoren, zoals een gebrek aan beschikbare middelen, geografische locatie, financiële beperkingen en een gebrek aan kennis over de beschikbare diensten. Dit kan leiden tot een leven dat onnodig ingewikkeld is, waardoor nog meer uitdagingen worden toegevoegd aan een toch al moeilijke situatie. Het ISCoS Preventiecomité maakt een dringend verzoek om te werken aan het verbeteren van de toegang tot diensten voor personen met een dwarslaesie. Dit omvat het pleiten voor meer financiering en steun voor SCI-diensten, het bevorderen van het bewustzijn over de beschikbare diensten en het wegnemen van eventuele barrières die individuen ervan weerhouden toegang te krijgen tot deze essentiële diensten. Door ons te concentreren op het thema van dit jaar kunnen we aanzienlijke vooruitgang boeken om ervoor te zorgen dat mensen met dwarslaesie toegang hebben tot de middelen die ze nodig hebben om optimaal herstel te bereiken en een bevredigend leven te leiden.

Fundashon Alton Paas heeft de visie: een toekomst zonder beperking. Dit betekent dat wij tot een Curaçao moeten komen waar, alhoewel een persoon een dwarslaesie heeft, hij toch actief kan deelnemen in de gemeenschap. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om de bewustzijn te creeren en te vergroten en barrières die personen met dwarslaesie ervan weerhouden om een kwalitatieve leven te leiden, te elimineren. Hierdoor heeft Fundashon Alton Paas op 4 september 2023 een initiatief aan de overheid gepresenteerd voor een gesubsidieerd rolstoelvriendelijk transport waar iedere burger met een dwarslaesie, in een rolstoel en beperkt in mobiliteit toegang heeft tot een aagepast vervoer om op een envoudige manier te kunnen deelnemen aan de gemeenschap. Dit is iets dat van algemeen belang is voor Curaçao. Een ander aspect waar Fundashon Alton Paas aandacht aan besteedt om te komen tot een toekomst zonder beperking met een minder ingewikkeld leven is via beweging/oefeningen. Wij noemen dit “Post Rehabilitation Care” en op 10 september 2023 heeft Fundashon Alton Paas een Opendag bij hun oefenlocaliteit AP Center. Ieder persoon met beperkte mobiliteit of in een rolstoel krijgt hierbij gartis de mogelijkheid om informatie te komen inwinnen en kennis te maken met onze oefenfaciliteit. Op dit moment hebben wij alleen nog 5 plaatsen beschikbaar waar ieder persoon die zich heeft ingeschreven toegang krijgt tot een trainer die vragen stelt en informatie geeft om iedereen zijn behoefte in kaart te kunnen brengen om deze persoon gericht te kunnen ondersteunen met oefeningen gebruikmakend van onze aangepaste apparatuur. Bent u geinterreseerd in de Opendag, neemt contact met ons via telefoon of whatsapp 5100087 voor registratie en het inplannen van uw tijd.

Een derde zeer crusiale element voor een leven minder ingewikkeld is ‘aksesibilidat” (toegankelijkheid). Het woord ‘aksesibilidat’ bestaat uit 2 zeer belangrijke woorden. De eerste is ‘akseso’ (toegang) en de andere is ‘abilidat’ (capaciteit). Ze zijn belangrijk omdat als we Curaçao ‘aksesibel’ (toegankelijk) maakt, dan krijgen wij toegang tot onze capaciteiten. Het is belangrijk dat Curaçao meer toegang krijgt tot haar capaciteiten anders kunnen wij ons volledige potentieel als land niet bereiken als we niet alle burgers erbij betrekken. Daarom is het belangrijk om op een dag zoals de Internationale Dag van de Dwarslaesie stil staan als burger, overheid en zelfs private sector om een steentje bij te dragen aan een leven minder ingewikkeld voor personen met een dwarslaesie.

SCI DAY 2023

“Access to SCI Services – A life less complicated”

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket