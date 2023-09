Leomar Angela maakt overstap naar Hof

WILLEMSTAD – Op dinsdag 15 augustus werd Leomar Angela beëdigd als plaatsvervangend

lid bij Kas di Korte. Voordat hij deze positie innam, was hij werkzaam bij het Openbaar Ministerie,

eerst als officier van justitie en de afgelopen 7 jaar als advocaat-generaal op Curaçao en BES.

Eerder was hij raio bij het Hof en na het afronden van die periode in 2000 heeft hij 3 jaar gewerkt

als rechter-commissaris in strafzaken. “Mijn connectie met het Hof en het stadhuisgebouw in

Punda is diep geworteld”, merkt hij op. “Daarom heeft deze nieuwe fase in mijn carrière iets weg

van thuiskomen.”

In overeenstemming met het Hof zal de heer Angela gedurende het eerste jaar van zijn overstap

fungeren als plaatsvervangend lid in de strafkamer van het Hof, vanwege zijn eerdere ervaring

en affiniteit met het strafrecht. Met name op Aruba en Sint Maarten zal hij worden ingezet, omdat

hij hier eerder niet of minder als OM ‘er heeft gewerkt. Binnenkort zal hij samen met de Hof combinatie naar Aruba reizen voor zijn eerste zitting.

Voor wat betreft Curaçao en Bonaire (BES) zal voor elke zitting worden gekeken of er sprake is

van een belangenconflict. Na afloop van dit jaar zal zijn functioneren als rechter worden

geëvalueerd, met het oog op een mogelijke benoeming als lid van het Hof. “Ik hoop me dan te

kunnen richten op andere rechtsgebieden en mezelf te ontwikkelen tot een allrounder,” voegt

Angela toe.

Deze periode betekent voor hem een tijd vol avontuur, niet alleen vanwege de complexe

juridische vraagstukken, maar ook door de kleinschalige setting van onze eilandgemeenschap,

waarin iedereen elkaar kent en hij lang bekend stond als medewerker van het OM. “Ik streef

ernaar deze overstap met waardigheid en respect voor onze gemeenschappen te maken,”

benadrukt hij. “In ieder geval gaan we er vol enthousiasme voor.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket