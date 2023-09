Investigashon tokante salú di hóbennan di 13 te ku 17 aña

09/08/2023

Pan American Health Organization, PAHO, ta hasi e investigashon akí mundialmente.

For di 11 te 22 di sèptèmber 2023 nan ta hasi un investigashon na Boneiru tokante salú di hóbennan di 13 te ku 17 aña. Pan American Health Organization, PAHO, ta hasi e investigashon akí mundialmente. E meta ta pa den futuro mehorá yudansa pa hóben, hasiendo uso di informashon for di e investigashon. Pa e investigashon departamento di Salubridat Públiko ta traha estrechamente huntu ku PAHO.

Den e lista di pregunta nan ta hasi pregunta tokante entre otro kiko hóbennan ta kome i bebe. Tin pregunta tambe tokante higiena personal. I tin pregunta tokante tentamentu, cyber bullying i tokante droga, violensia, emoshon i seksualidat.

E investigashon ta tuma lugá na skol durante e oranan normal di lès. E skolnan ta koperá ku ehekushon di e investigashon. E hóbennan no ta obligá pa partisipá i nan no tin mester di skirbi nan nòmber ora di kontestá e preguntanan riba papel. Ora e kaba yena e lista di pregunta, e hóben mes por tira e lista den un kaha. Di e manera akí niun hende den e lokal no por mira kiko e hóben a yena.

Pa medio di karta i un foyeto a informá mayornan di hóbennan di 13 te ku 17 aña tokante e investigashon. Na skol e alumnonan a haña e informashon di nan mèntòr.

Bo ke sa mas tokante e investigashon? Yama òf app Anesty Piekeur di departamento di Salubridat Públiko riba 777 8614.

Algun tempu pasá departamento di Salubridat Públiko a hasi un investigashon di prueba. E tempu ei hóbennan di 18 aña a yena un lista di pregunta. Na final nan a konsehá ku e partisipantenan mes mester tira nan papel ku kontesta den un buzon. Di manera ku niun hende no por mira kiko nan a yena. PORTRÈT: Entidat Públiko Boneiru

Onderzoek naar gezondheid jongeren van 13 tot en met 17 jaar

08 sep 2023

Het onderzoek wordt door de Pan American Health Organization, PAHO, wereldwijd gehouden.

Van 11 tot 22 september 2023 wordt op Bonaire een onderzoek gedaan naar de gezondheid van jongeren van 13 tot en met 17 jaar. Het onderzoek wordt door de Pan American Health Organization, PAHO, wereldwijd gehouden. Het doel is om met de informatie uit het onderzoek in de toekomst de hulp aan alle jongeren te verbeteren. De afdeling Publieke Gezondheid werkt voor het onderzoek nauw samen met PAHO.

In de vragenlijst worden vragen gesteld over onder andere wat jongeren eten en drinken. Er zijn ook vragen over persoonlijke hygiëne . En er zijn vragen over (cyber)pesten, drugs, geweld, gevoelens en seksualiteit.

Het onderzoek vindt plaats op school tijdens de normale lesuren. De scholen werken mee aan de uitvoering van het onderzoek. De jongeren zijn vrij om mee te doen en hoeven bij het beantwoorden van de vragen op papier hun naam niet te schrijven. Als de vragenlijst is ingevuld, kan de jongere zelf de lijst in een doos gooien. Zo kan niemand in het lokaal zien wat een jongere heeft ingevuld.

De ouders van jongeren van 13 tot en met 17 jaar zijn via een brief en een flyer geïnformeerd over het onderzoek. Leerlingen zijn op school door hun mentor ingelicht.

Wilt u meer weten over het onderzoek? Bel of app Anesty Piekeur van de afdeling Publieke Gezondheid op 7778614.

De afdeling Publieke Gezondheid heeft een tijd geleden een testonderzoek gedaan. Jongeren van 18 jaar hebben toen de vragenlijst ingevuld. Ze hebben na afloop geadviseerd dat deelnemers zelf hun blad met antwoorden in een bus moeten gooien. Zodat niemand kan zien wat ze hebben ingevuld. FOTO : OLB

