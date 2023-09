Toespraken Installatiezitting Sint Maarten

Protocol established

Dear all,

I am honored to stand before you today on behalf of the attorneys on Sint Maarten to extend a warm and heartfelt welcome to the newest addition to the judiciary, Mr. Gerben Drenth.

Judge Drenth comes to Sint Maarten with a wealth of experience as a judge in the Netherlands and with experience in the Caribbean, having previously worked for the Court of First Instance in Curacao as a court clerk. His resume shows a clear dedication and commitment to the legal profession. I heard on the grapevine that Judge Drenth is a hardworking and enthusiastic colleague and I believe the community of Sint Maarten is fortunate to have Judge Drenth joining the Court of First Instance.

During the last ceremony we welcomed judges Wouters, Lautenbach and Eskes, and discussed the topic of using the English language more prominently in the courtrooms. During a recent visit of the president of the Supreme Court this importance was again underlined. I support the usage of English in the courtroom as well, because language should not be a barrier that prevents individuals from understanding and participating in legal proceedings. By ensuring that English-speaking parties can follow court proceedings, equitable access to justice is promoted. This will in turn be crucial for the forming of public trust and accountability in the judiciary. Being able to understand what is said during a court hearing enhances transparency and reduces the likelihood of misunderstandings or suspicions of unfairness. Public confidence in the legal system is crucial for its effectiveness and legitimacy. Recognizing and respecting the linguistic diversity of Sint Maarten fosters inclusivity and multiculturalism. Embracing both Dutch and English in the courtroom acknowledges the island’s cultural richness and helps create a more inclusive legal environment. That is why today I chose to put those words into action, or rather put Dutch words into English words.

This development does require that judges and attorneys have a good grasp of the English legal language and it is not always easy to explain complex legal issues the spot. Attorneys and judges will need to be careful that the legal discussion is not lost in translation just to accommodate the effort to speak English in the court room. This may lead to misunderstandings, but perhaps also a few amusing situations. The Dutch use a lot of proverbs and they have been known to translate them quite literally into English. I know, make that the cat wise. But once the bullet is shot through the church to start speaking English, it may all walk in the soup.

In any case it is a very positive development that judges and attorneys are looking into ways to create more inclusiveness in the court room and I am sure Judge Drenth will be an active participant in this process.

On a more critical note, I would like to discuss an issue that is closely related to public trust and accountability in the judiciary, namely the amount of time it takes for the Court of Appeals to deliver its judgments. Sometimes litigants have to endure lengthy waits of multiple years prior to receiving a judgment in an appeal case. Consequently, most attorneys now advise their clients not to appeal a preliminary injunction judgment, because it is not feasible to obtain a quick result from the Court of Appeals. Currently no less than 45 cases on Sint Maarten are awaiting a judgment from the Court of Appeals, 11 of these cases are more than three years old, meaning they were started between 2018 and 2020. The late rendering of judgments has persisted for years and despite discussions and promises to do better, the reality for Sint Maarten seems to be that no concrete efforts are made to expediate this. Parties seeking resolution to their legal disputes are experiencing drawn-out periods of uncertainty, financial strain, and emotional stress. Swift judgments are key to upholding legal certainty and when judgments are delivered promptly, parties involved can have confidence in the stability and predictability of the legal system. This, in turn, promotes compliance with the law and encourages respect for the rule of law, because justice delayed is often perceived as justice denied. Attorneys are now struggling to clarify to their clients why the Court of Appeals has delayed their judgment for the tenth or even fifteenth time. This is in stark contrast to the tight deadlines that attorneys must adhere to during an appeal and the sanctions they face if they don’t. I sincerely hope that the Court of Appeals will appropriately address this matter.

On a more positive note, because we are after all celebrating today, the Court of First Instance has developed throughout the years into an excellent and expedient organ of the judiciary. I have no doubt that with the arrival of Judge Drenth the Court of First Instance will maintain this positive trend. Communication between attorneys and judges is direct and effective and the staff of the Courthouse is always friendly and resourceful. Because of the recent renovation, the Courthouse has become even more beautiful and functional, and I am sure this will enhance the experience for those seeking legal recourse. Judge Drenth will no doubt be a wonderful addition to the team of the Courthouse and will surely enjoy his tenure here on Sint Maarten.

Although we have our first real hurricane of the season passing north tomorrow, I believe it will only rain pipesteels and hope that the rest of the hurricane season remains quiet and uneventful.

Once more: a very warm welcome!

Toespraak installatie Gerben Drenth

As protocol has been established I will proceed, and do so in Dutch.

Geachte aanwezigen, collega’s, vrienden en belangstellenden

Hartelijk dank voor uw komst naar deze zitting die in het teken staat van mijn installatie.

Dank meneer de President, mevrouw de hoofdofficier en mevrouw de deken, voor de mooie woorden en interessante gezichtspunten.

Deze zitting is een mooie gelegenheid om kennis met u te maken en ik vind het bijzonder dat twee van mijn drie kinderen, Lois en Rijk, ook aanwezig kunnen zijn en iets kunnen zien van papa’s werk. Onze jongste, Jonas, is even bij een vriendje spelen. Een uur stilzitten wilde ik hem en ook u niet aandoen.

Normaal gesproken gaan rechtszittingen over andere mensen en als het goed is niet over de persoon van de rechter. Enig ongemak met al deze aandacht kan mij dan ook niet worden ontzegd.

Ik wil maar zeggen, ik ben niet naar Sint Maarten gekomen ter meerdere eer en glorie van mijzelf, maar om de rechtspraak hier te lande te dienen en daaraan mijn bescheiden bijdrage te leveren. Het is vanuit die grondhouding dat ik enige woorden tot u wil richten.

Toen ik in april met mijn echtgenote voor het eerst sinds 2015 weer op Sint Maarten was, viel het ons op hoezeer het christelijk geloof in Sint Maarten een rol speelt. Werkelijk op iedere straathoek is wel een kerk of geloofsgemeenschap te vinden en vele denominaties zijn vertegenwoordigd. Katholiek, methodist, pentacoastal, moravian, heel veel baptist churches. De radio in onze huurauto stond zelfs voorgeprogrammeerd op gospel. En lopende van de Courthouse naar de carparking klonken luide worhship songs uit de kerk hier achter. In Nederland zou er vermoedelijk gelijk een klacht worden ingediend over geluidsoverlast, maar hier vindt niemand dat een probleem. Als actieve kerkgangers konden wij het eigenlijk ook wel waarderen.

Een korte blik op Wikipedia leert dat bij het laatste onderzoek ruim 80% van de inwoners van Sint Maarten zich als christelijk identificeert. Verder is een klein percentage hindoe, moslim, boeddhist, sikh en er zijn zelfs 64 Rastafari.

Gelet op die overwegend christelijke bevolkingssamenstelling en mijn eigen christelijke achtergrond leek het mij passend om u iets te vertellen over rechters in de Bijbel en welke voorschriften worden gegeven voor rechters. Uiteraard zonder te kort te willen doen aan andere heilige boeken en wijze geschriften.

En dan moet ik helaas beginnen met slecht nieuws. Het Bijbelboek Rechters laat namelijk zien dat elke opvolgende rechter slechter is dan de vorige.

Als we kijken hoeveel rechters er al zijn geweest in Sint Maarten, dan moet ik wel heel slecht zijn…

Ik ga in elk geval mijn best doen het even goed te doen als mijn illustere voorgangers in het familierecht, want het zijn grote schoenen die ik mag vullen met voorgangers als Mauritsz de Kort in eigen persoon en Thea Lautenbach, die gelukkig nog een tijdje blijft als handelsrechter.

Er zijn ook positievere zaken te melden. Zo is er het Bijbelverhaal over Debora, een vrouwelijke rechter. Dat op zich was al bijzonder, want vrouwen hadden in die tijd een zeer achtergestelde positie. Over haar wordt vermeld dat het hele volk naar haar toe kwam om recht te verkrijgen. Ze moet dus wel uitstekend recht hebben gesproken. En zij sprak recht op een bijzondere plek, namelijk: onder de palmboom. Ziedaar de link met Sint Maarten. Palmbomen genoeg hier. En ik heb ook al garages onder een palmboom gezien, dus waarom geen rechtszitting onder de palmboom? Wie weet.

Er valt trouwens nog wel meer te zeggen over de symbolische verbinding tussen bomen en rechtspraak, maar dat is misschien voor bij de borrel. In elk geval is het zeer passend bij die symboliek dat in Sint Maarten recht wordt gesproken in een prachtig houten gebouw.

Daar waar Debora op een vaste plek rechtsprak, onder die palmboom dus, was het bij de andere rechters in Bijbelse tijden juist gebruikelijk dat ze rondreisden. Ze trokken van plek naar plek en behandelden dan ter plekke de rechtsgeschillen. Op die manier werd langdurig een goede rechtsorde gehandhaafd, zo vermeldt de Romeinse geschiedschrijver Flavius Josephus. Niet de burger naar de rechter, maar de rechter naar de burger dus. Dat lijkt toch wel verdacht veel op allerlei initiatieven die in deze tijd ontplooid worden, zoals de wijkrechter, de buurtrechter, de regelrechter en wat dies meer zij. Ik heb begrepen dat de president van de Hoge Raad, mr. Dineke de Groot, twee maanden geleden nog op Sint Maarten en Saba is geweest om te spreken over toegang tot het recht en initiatieven als wijkrechtspraak. U ziet, er is niets nieuws onder de Sint Maartense zon.

Wat ik hier in elk geval uit meeneem, is dat het belangrijk is dat de rechter zich niet alleen opsluit in zijn ivoren toren of houten gebouwtje, maar ook zichtbaar aanwezig is op het eiland en de omliggende eilanden. Dat draagt bij aan een goede rechtsbedeling en vertrouwen in de rechterlijke macht.

Enkele jaren geleden was het een hot topic in de rechtspraak en bij andere organisaties om na te denken over de kernwaarden van je organisatie. De kernwaarden die de rechtspraak toen zelf heeft geformuleerd, zijn:

onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit, deskundigheid en autonomie.

Een aantal van deze kernwaarden is rechtstreeks terug te vinden in Bijbelse voorschriften voor rechters.

Zo is bijvoorbeeld te lezen over onpartijdigheid en onafhankelijkheid (quote):

Wees niet partijdig wanneer je rechtspreekt. Trek onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. (Leviticus 19)

En over integriteit is terug te vinden:

Spreek rechtvaardig en eerlijk recht over je naasten. En neem geen geschenken aan.

Aan de genoemde belangrijke kernwaarden zou ik, mede in het licht van de toeslagenaffaire in Nederland, nog twee kernwaarden willen toevoegen, ook rechtstreeks ontleend aan Bijbelse voorschriften voor rechters.

Bescherming van zwakkeren. Meerdere teksten wijzen op de plicht voor rechters om armen en behoeftigen recht te doen en op te komen voor verdrukten zoals vreemdelingen, wezen en weduwen. Zeker als familierechter spreekt mij dit aan en trek ik mij dit ook aan.

(Spreuken 31:8, Jesaja 1:17) Beteugeling van macht. Eveneens vaker voorkomend is de oproep om macht te controleren en machthebbers in toom te houden en ook daarin te zoeken naar wat recht is.

Dat geldt niet alleen maar voor de leiders van een Land, maar ook voor andere instituties met macht, zoals het openbaar ministerie, de belastingdienst en de voogdijraad. En niet te vergeten rechters zelf. Ook wij moeten ons blijvend bewust zijn van de macht en verantwoordelijkheid waarmee we bekleed zijn en ons daarvan rekenschap geven in ons optreden en beslissen. Die uitdaging ga ik graag aan.

I will come to a close. I consider it an honour and a privilege to serve the people of Saint Martin as a judge. I will do so to the best of my ability and hopefully in good cooperation with the Bar and other institutions. I look forward to working with all of you and especially with my colleagues at the Courthouse.

Thank you very much for your attention and enjoy the further festivities.

Requisitoir en speech ter gelegenheid

van de installatie van mr Gerben Drenth

Hieke Buist

Hoofdofficier van Sint Maarten

23 september 2022

Mijn heer de president van het gemeenschappelijk Hof van justitie van Aruba, Curaçao , Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, ik heb de eer en het genoegen te requireren dat u zult overgaan tot de installatie van mr. Gerben Drenth, als lid van het gemeenschappelijk Hof van justitie van Aruba, Curaçao , Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

As protocol has been established.

Geachte aanwezigen, dear attendees,

Allereerst mijn felicitaties voor u mr Drenth. En ook een felicitatie voor het Gemeenschappelijk Hof en daarmee tevens het Gerecht in Eerste aanleg te Sint Maarten en de gemeenschap van Sint Maarten en tevens voor de eilanden Saba en Sint Eustatius waar u ook als rechter zult optreden.

Als Hoofdofficier van Sint Maarten heb ik de eer om u toe te spreken. Volgens goed gebruik zal dit niet alleen over u gaan maar tevens over een juridisch maatschappelijk onderwerp.

Mr Drenth, u bent gekomen om op Sint Maarten met name de familierechtzaken te doen. Mr Drenth u bent gekomen met uw gezin, vrouw en kinderen naar een heel ander eiland dan het voor u bekende Curaçao waar u een aantal jaren geleden hebt gewoond met uw vrouw. Een andere fase van uw leven ook, nu als rechter en met kinderen. Ik kan eindeloos

doorgaan over de verschillen tussen beide eilanden, maar zal het laten bij de lofzang op het mooie, groene Sint Maarten met haar heuvels en mooie stranden. De andere zijde van de Caribische zee dan Curaçao , onderdeel van een reeks van eilanden, waaronder Saba en Statia en de twee officiële talen zijn Nederlands en Engels. En aan de andere kant van het eiland is de voertaal dan weer Frans.

Welkom, het OM hoopt dat u een geweldige tijd heeft op het eiland, op uw werk en met uw gezin.

A worrisome feature of this moment is the fact that after five years, there is still no new Code of Criminal Procedure – “Wetboek van Strafvordering”. Within the Caribbean part of the Kingdom, together we made a new and adjusted Wetboek van Strafvordering. Only Aruba signed it and will have it implemented there in 2024. On Sint Maarten, it is still at the Parliament to be reviewed and handled.

Although this Wetboek van Strafvordering will give the civilian more strength against the governmental body responsible for investigation and prosecution, namely the OM, it is not implemented yet and no one knows when it will. And, the reason for this is not clear.

The new Wetboek van Strafvordering was written and adjusted by distinguished lawyers, with input of all parties to the justice process. There is a change in the terms of custody and also when an expert comes to Court.

But most important, this new Wetboek gives the civilian, but the suspect and victim more rights.

For the victim of crime, it will become possible to claim for more damages; where the current maximum stands at 50,000 Antillean Guilders. The victim will have the right to an interpreter and the right to speak during the court session.

Therefore, the OM urges Parliament to make haste with the handling of this new Wetboek van Strafvordering and to play its role in making Sint Maarten safer.

Mr. Drenth, you’re working as a family lawyer at the Court. As the Prosecution Service, we aren’t a party to those proceedings, however, we both have a look behind the door of the families living on the island. That’s what binds us, and that is the other topic I will talk about in this speech.

What we see behind some of those doors can often be terrifying. We see relational and domestic violence, sexual abuse and assault. Of course, there are loving and caring families, however, what we at the Prosecution Office see is the bad, and sad, side of society.

In those cases, when children are involved, they are often the victims, but there are instances where those children just by being a part of their families are so-called second line victims. This brings to mind the child who sees a mother abused, assaulted, molested and is marked for life. That child, that boy or girl, by virtue of circumstances is likely to become a perpetrator as well.

I know most parents are hardworking, loving and caring to their children. Parents who send their children to school every day. Who work hard so their child will be educated. And at the schools, there is a dedicated staff who teach our children and are willing to build strong and resilient adults. However, also at the schools, we see violence, and each new school year we see school-related fights. Children who are bullies, children with weapons such as knifes.

To tackling these fights head-on, we should, no we must, stand together as community and not solely rely on the justice system. As a community, we should stand together. Same as ministries – Education, VSA and Justice – must work together. We all have to play our part to keep the children safe.

We have to look into the design of the school neighborhood, the school buses, the extracurricular and after-school activities – the cost and accessibility of this.

We have to talk to the children, but also with the children. Within the justice system, we should research what is working. What kind of actions and sentences are necessary. Sometimes, there is no other way than to send a child to prison, but often we can and should avoid that!

The safety of our children starts at home and continue at school and this is the responsibility not only of the justice system, but of the whole community and therefore of all Ministries.

In the words of the late Nelson Mandela: “There can be no keener revelation of a society’s soul than the way in which it treats its children”.

Mr. Drent ondanks deze zorgen en wensen is er hoop, u kunt verschil maken in de familierecht zaken en recht spreken in deze hechte gemeenschap op deze bijzondere eilanden. Het OM wenst u daarbij veel wijsheid toe.

Rede door Mr. Mauritsz de Kort bij de installatiezitting van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, Sint Maarten, vrijdag 8 september 2023

Your Excellencies:

Prime Minister Jacobs,

Minister Richardson,

Mr Bijlani, President of the Parliament of Sint Maarten,

Mrs Buist, Acting Attorney General for Sint Maarten,

Mrs Van Hees, Dean of the Bar Association of

Sint Maarten,



(Please allow me to continue in Dutch)

Waarde collega’s van het Hof, advocaten, deurwaarders, notarissen, genodigden – en in het bijzonder de familieleden en vrienden van mr. Gerben Drenth.

Van harte welkom bij deze bijzondere zitting van het Hof hier in de prachtige en onlangs gerenoveerde Courthouse. Ieder die mij kent weet dat Sint Maarten mij dierbaar is en daarom voelt het altijd weer vertrouwd om hier te zijn.

Ik geef het woord aan de Procureur-Generaal voor haar requisitoir.

[…]

Het woord is nu aan de griffier voor een voordracht uit het Koninklijke Besluit van mr. Gerben Drenth.

[…]

Ik verleen akte van de voorlezing. Hiermee is de installatie van voornoemd lid van het Hof een feit.

Deze zitting staat dus in het teken van de installatie van 1 rechter bij de vestiging Sint Maarten, mr. Gerben Drenth. En het is een voorrecht om hem aan u te mogen voorstellen.

Gerben Drenth is geboren in 1983, gehuwd met Annet en vader van 3 kinderen; Loïs, Rijk en Jonas. Hij studeerde Nederlands recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en behaalde in 2006 cum laude zijn Master Strafrecht. Daarna werkte hij tot 2008 bij de Vrije Universiteit als docent en onderzoeker. Hierna werkte hij als gerechtssecretaris bij de Rechtbank Noord-Holland in Haarlem, belast met strafrecht en civiel handel. Na vier jaar werd het tijd voor een nieuw avontuur in het Caribisch Gebied. Hij ging toen werken als gerechtssecretaris bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie te Curaçao en doceerde ook een jaar op de University of Curaçao.

In 2015 keerde mr. Drenth terug naar zijn oude post bij de Rechtbank Noord-Holland en werkte ook een jaar als wetgevingsjurist bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag. In 2017 begon hij aan de opleiding tot rechter. Na afronding werkte hij als rechter bij de sectie Familie & Jeugd.

Drenth heeft bewezen dat hij zich rechtsgebieden die voor hem nieuw zijn, snel eigen maakt. Hij heeft zijn sporen verdiend binnen de rechterlijke macht. Als gerechtsjurist is hij betrokken geweest bij grote strafzaken en complexe civiele bodemzaken. In jeugdstrafzaken trad hij op als dagvoorzitter en als enkelvoudig jeugdstrafrechter. Daarnaast behandelde hij zaken in de raadkamer gevangenhouding, zowel bij meerderjarigen als minderjarigen.

Naast zijn werk als rechter, was mr. Drenth ook praktijkopleider bij de opleiding voor rechters. Ook was hij voorzitter van het Vakoverleg Jeugd, lid van de Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard, ouderling in de gereformeerde kerk en vertrouwenspersoon bij een basisschool.

Volgens zijn collega’s in Nederland is hij niet alleen een geboren rechter, hij is bovenal een moderne rechter. Hij beschikt niet alleen over alle noodzakelijke competenties. Hij voelt aan wat een zaak nodig heeft. Dat kan het oplossen van een ingewikkelde juridische puzzel zijn, maar ook een keer een goed gesprek voeren met partijen of aandacht besteden aan iemand die dat allang niet heeft gehad. Daarbij vindt Gerben een goede balans tussen de beschikbare tijd en de specifieke behoeften van partijen. In de omgang is hij relaxed en prettig, met aandacht voor de mensen waar hij mee werkt: rechters, secretarissen en medewerkers van de administratie.

Hij springt regelmatig in voor collega’s daar waar nodig. Hij levert wat gewenst is (en meer) en doet zijn werk ruim binnen de beschikbare tijd. Hij is niet te beroerd om een stapje extra te zetten. Gerben weet wat hij kan en vertrouwt op zichzelf. Hij neemt duidelijk en autonoom stelling, maar is niet star of rigide. Hij staat juist open voor andere visies en laat zich ook overtuigen. Over Gerben wordt verder gezegd dat hij een fijne en betrokken collega is, die prettig communiceert met de nodige humor.

Gerben kan met iedereen overweg en heeft dan ook een verbindende rol. Hij staat open voor feedback en geeft die zelf ook. Hij is een harde werker, een ervaren allround-rechter en een prettige persoon om mee samen te werken. Deze kwalificaties worden intussen al bevestigd door zijn huidige collega’s bij de Courthouse sinds hij hier zijn intrede heeft gedaan.

Mr. Drenth, beste Gerben, nogmaals van harte welkom bij het Hof, van harte gefeliciteerd en veel succes en werkplezier toegewenst op dit meest cosmopolitische eiland dat het Hof bedient. Ook alle familieleden en vrienden: van harte gefeliciteerd!

Your Excellencies, Ladies and gentlemen,

Dames en heren,

In dit Hof komen alle delen van ons Koninkrijk samen. We werken met elkaar, namens elkaar en vóór elkaar. Dat doen we door onze eigen, unieke eigenschappen te gebruiken voor the common good. Zonder Sint Maarten zou het Koninkrijk er anders uitzien en zou ook de dynamiek in het Hof anders zijn. Door elkaars krachten te bundelen, bewaken en bouwen we samen aan de rechtsstaat in onze landen én dus in het hele Koninkrijk. En we hebben daarin allemaal onze eigen plek en onze eigen, unieke bijdrage. Wat Sint Maarten op rechtsgebied uniek maakt, is bijvoorbeeld het eigen Constitutionele Hof: een speciaal Hof dat wet- en regelgeving toetst aan de Staatsregeling. Als u nagaat dat er in Europees Nederland op dit moment een politieke discussie nog gaande is over de wenselijkheid van een eigen constitutioneel hof of überhaupt constitutionele toetsing, dan kan ik niet anders concluderen dan dat Sint Maarten ronduit innovatief en vooruitstrevend is geweest op dit gebied.

Deze progressiviteit is ook belangrijk in de trias politica: de wetgevende macht (het parlement en eilandsraden), uitvoerende macht (de regering(en) en bestuurscolleges) en de rechtsprekende macht (dit Hof) hebben allemaal hun eigen, unieke bijdrage aan integer openbaar bestuur. Wederzijds begrip en collegiaal overleg zijn daarbij onmisbaar. Het Hof heeft niet alleen de taak om recht te spreken, maar ook om te signaleren waar wetgeving beter kan, hetgeen doorgaans te lezen is in zijn uitspraken. Dat doen we met maar één doel: zorgen dat al onze inwoners gelijke rechtsbescherming genieten.

Met die insteek heeft het Hof vorige jaar aan de Minsters van Justitie bij een Justitieel Vierlandenoverleg, en daarna aan alle voorzitters van de parlementen binnen het Koninkrijk, onze inventarisatie gegeven van wetgeving die in onze landen aangepast of geüpdate moet worden. Dat is relevant, omdat we als Hof soms tegen de beperkingen of onvolledigheden van bestaande wetgeving aanlopen. Die kunnen in de rechtspraktijk ten koste gaan van de rechtsbescherming van onze inwoners. Over deze beperkingen en onvolledigheden worden doorgaans in de uitspraken van onze rechters opmerkingen gemaakt en wordt de desbetreffende wetgever opgeroepen op te treden. Bij gebrek aan voldoende wetgevingsjuristen, is het begrijpelijk dat die opmerkingen van rechters onvoldoende kunnen worden opgepakt. De eerdergenoemde inventarisatie van aanbevelingen mag u dus zien als een geste van het Hof, waarna de regeringen en parlementen in charge zijn om die op te pakken en te volgen. Die rolverdeling is belangrijk! Want gebeurt er niets, dan loop je het risico dat de rechter zelf moet voorzien in een leemte die de wetgever onvervuld laat. Het risico daarvan is dat het Hof derhalve op de stoel van politiek en bestuur moet gaan zitten, terwijl dat niet zo bedoeld is. Uit fundamenteel respect voor ieders positie en verantwoordelijkheid, is het dus belangrijk dat het Hof tijdig signaleert en dat regering en parlement ook tijdig samen actie ondernemen.

Voor wat betreft Sint Maarten geldt dat veel in gang is gezet om de noodzakelijke veranderingen door te voeren. Maar er is ook nog veel werk te doen. Ik gebruik deze zitting graag om drie voorbeelden nogmaals onder de aandacht te brengen.

1) Deurwaarderslandsverordening.

Op 10-10-10 (de dag waarop Sint Maarten de status van autonoom land kreeg) verviel de wettelijke basis voor het daarvoor geldende Deurwaardersreglement. Dat betekent dat er al 13 jaar geen goede rechtspositie voor deurwaarders op Sint Maarten is. Het land staat daarin op dit moment alleen in het Koninkrijk. En dat is jammer en kan schadelijk zijn voor de beroepsgroep en het vertrouwen dat daarin gesteld moet worden. Gelukkig is er op dit moment een concept Bailiff’s Ordinance in de maak. I would very much like to thank the minister of Justice for her efforts in this regard. Het is nu aan de regering om de nieuwe Deurwaarderslandsverordening door te zenden aan de Staten om ze snel te behandelen en goed te keuren. Dit is in het belang van de rechtsbescherming van zowel de inwoners van Sint Maarten als de beroepsgroep van deurwaarders.

2)Het Wetboek van Strafvordering

Een andere belangrijke voorbeeld is die van het Wetboek van Strafvordering. Op Aruba treedt het vernieuwde wetboek naar alle waarschijnlijkheid op 1 januari 2024 in werking. Curaçao en Sint Maarten blijven helaas nog achter. Het zou jammer zijn als Sint Maarten – juist als koploper op het gebied van constitutionele wetgeving – hier niet deugdelijk op acteert. We lopen dan het risico op serieuze scheefgroei in processen bij het Hof, met alle gevolgen van dien. Daar komt bij dat de strafrechter misschien zelf moet gaan voorzien in waarborgen ten aanzien van onderzoekshandelingen van het Openbaar Ministerie. Dit kan weer gevolgen hebben voor de rechtmatigheid van strafrechtelijke onderzoeken en de ontvankelijkheid van het OM, terwijl het concept van het nieuwe wetboek juist wil voorzien in een beter toetsingskader voor de rechter van bevoegdheden van het OM en uiteindelijk dus in een betere rechtsbescherming van de verdachte. Het vernieuwde Wetboek van Strafvordering waarborgt ook de rechten van slachtoffers veel beter. Het hoopvolle nieuws is dat het concept van het vernieuwde wetboek ter behandeling voorligt bij het Parlement. Minder hoopvol is dat het er al heel lang ligt. En ik roep het Parlement dan ook op om snel zijn wetgevende verantwoordelijkheid te nemen in deze, het concept wetboek te behandelen en zijn inwoners de rechtsbescherming te bieden die zij verdienen!

3) Internationale kinderrechtenverdragen

Een derde voorbeeld is de gelding van belangrijke, wereldwijde verdragen ter bescherming van kinderrechten. Het is jammer dat op Sint Maarten alleen het internationaal verdrag inzake de rechten van het kind en het oorspronkelijke Haags kinderbeschermingsverdrag uit 1961 gelden. De meest recente versie van dat Haagse verdrag uit 1986 geldt echter niet. Ook andere belangrijke internationale verdragen, zoals het kinderontvoeringsverdrag, het adoptieverdrag, het alimentatieverdrag en -protocol en het verdrag en protocol betreffende erkenning zijn helaas niet van kracht on this Beautiful Island and for the protection of our children. Please let’s try to do something about this.

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om nogmaals het belang te onderstrepen van het up to date brengen van wetgeving en zo de rechtsstaat én de rechtsbescherming van Sint Maarten en in het hele Koninkrijk te versterken.

In het kader van die sterke rechtstaat doe ik ook nog een oproep aan onze gewaardeerde collega’s van de advocatuur. Samen vervult u de belangrijke rol van waakhond in en van onze rechtsstaat. Maar die rol kunt u alleen goed vervullen, als u zich als confrères en collega’s beter organiseert en samenwerkt. Niet alleen binnen het strafrecht of andere rechtsgebieden, maar in het algemeen. Want anders doet u uw rol in het algemeen belang – en als onmisbaar ambacht in de rechtsstaat – tekort. Zoek samen – binnen de Sint Maarten Bar Association – het grotere belang. Wat rechtsstaat én rechtsbescherming kunnen niet zonder een goed georganiseerde, zelfbewuste en integere advocatuur. Wij hebben u allemaal nodig, zeg ik daarbij ook namens dit Hof.

Ik dank U voor de aandacht.

Dit gezegd hebbende, geef ik het woord aan de waarnemend Procureur Generaal, mw. Buist.

[…]

Het woord is nu aan de Deken van de Orde van Advocaten van Sint Maarten, mw. Van Hees.

[…]

Tenslotte is het woord aan mr. Drenth.

[…]

Daarmee komen we aan het einde van deze zitting. Alvorens de zitting te sluiten, nog enkele opmerkingen van huishoudelijke aard:

Zodra ik de zitting sluit verzoek ik u te blijven zitten totdat wij, de rechters en de griffier, de zaal hebben verlaten.

Aansluitend kunt u zich begeven naar het erf bij het annex gebouw waar u Mr. Drenth persoonlijk kunt feliciteren.

Ten slotte een woord van dank aan mw. Emmanuel, Joyce, Debbie, Leona, Wabi en dw. Zichem

