Aanleiding

Het Cft heeft in een advies aan de minister van Financiën van Curagao bij de

ontwerpbegroting 2024 van Curaçao kritische opmerkingen geplaatst bij de

ambtelijk overeengekomen oplossing voor ENNIA. De inhoud van dit advies is in

het publieke domein beland.

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd de bijgevoegde brieven te ondertekenen, waarmee u de

recente correspondentie van het Cft deelt met beide Kamers der Staten-Generaal.

Kern

• De inhoud van het advies van het Cft is in het publieke domein beland,

doordat de minister van Financiën van Curagao het advies bij de

ontwerpbegroting op zijn Facebook-pagina heeft geplaatst. Vervolgens is.

hierover door diverse media geschreven.

• U heeft eerder een brief van het Cft-ontvangen over het ambtelijk

hoofdlijnenakkoord over ENNIA. U heeft niet op dit bericht gereageerd.

• Om beide Kamers zo volledig mogelijk te informeren, adviseren we u beide

berichten met de Tweede en Eerste Kamer té delen. Dit is uiteraard hoogst

ongebruikelijk en moet gezien worden als een grote uitzondering, immers:

• het bericht van het Cft van 21 augustus jl. betreft vertrouwelijke

correspondentie die door opsteller niet was bestemd voor het publieke

domein;

u hebt het advies bij de ontwerpbegroting niet zelf ontvangen omdat

dit enkel aan Curagao werd aangeboden.

• Gegeven de aanstaande behandeling van de Incidentele Suppletoire Begroting

(ISB) samenhangende met de herfinanciering van de covidleningen lijkt het

verstandig in beide Kamers beide brieven van het Cft actief toe te sturen,

zodat zij ook formeel over de inhoud beschikken.

• Hoewel in sommige media wel gesuggereerd, is er geen verband tussen de

ISB die bij de Kamers voorligt en de inhoud van het hoofdlijnenakkoord

ENNIA. De ISB is noodzakelijk om herfinanciering mogelijk te maken,

aangezien de begroting er op dit moment vanuit gaat dat het volledige bedrag

van de uitstaande covidleningen nog dit jaar wordt terugbetaald. De ISB ziet

echter niet op de voorwaarden waaronder de herfinanciering wordt verstrekt

en evenmin op de herfinanciering van ENNIA. Aangezien het Nederlandse

kabinet zich bereid heeft verklaard tot herfinanciering, en een solide oplossing

Pagina 1 van 2

voor de problemen bij ENNIA slechts voorwaardelijk is voor een lager

rentepercentage, wordt via deze ISB dus op geen enkele manier goedkeuring

(of afkeuring) uitgesproken voor het hoofdlijnenakkoord ENNIA.

• De voorgenomen lening van Nederland aan Sint Maarten en Curaçao in het

kader van ENNIA, zal op een later moment ter goedkeuring aan beide Kamers

worden voorgelegd.

Onze referentie

2023-0000568904

Datum

8 september 2023

Toelichting

• Het delen van deze berichten is ambtelijk besproken met Curagao en Cft. Ook

de Centrale Bank van Curagao en Sint Maarten (CBCS) is geïnformeerd.

Aangezien ook Sint Maarten partij is bij het hoofdlijnenakkoord, zijn zij

hierover eveneens geïnformeerd.

• Er is nog geen bestuurlijk akkoord op het hoofdlijnenakkoord ENNIA van

Curagao en Sint Maarten. Het akkoord zal in de komende we(e)k(en) in de

ministerraden besproken worden.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Motivering

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van

ambtenaren geanonimiseerd.

Bijlagen

Volgnummer

1

2

3

Naam

Brief aan de Tweede Kamer

Brief aan de Eerste Kamer

Brief Cft ENNIA

Informatie

4 Cft-advies bij de

ontwerpbegroting 2024 van

Curaçao

