Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Datum 11 september 2023 Betreft Adviezen van het Cft inzake ENNIA

In mijn brief van 25 augustus jl.[1] heb ik uw Kamer geïnformeerd over de herfinanciering van de covidleningen. Hierbij heb ik u tevens geïnformeerd over het hoofdlijnenakkoord over ENNIA, dat ambtelijk is overeengekomen met de landen Curaçao en Sint Maarten en met de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), en waarin is vastgelegd dat ENNIA een solvabele doorstart zal maken met een forse kapitaalinjectie door de landen. Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft in een advies aan de minister van Financiën van Curaçao bij de ontwerpbegroting 2024 van Curaçao kritische opmerkingen geplaatst bij deze voorgestelde oplossing.

De inhoud van dit advies is in het publieke domein beland. Eerder ontvingen de minister-president van Curaçao en ik over de in dit hoofdlijnenakkoord voorgestelde oplossing een brief van het Cft. Aangezien ik deze week in een Wetgevingsoverleg (WGO) met uw Kamer zal spreken over de herfinanciering van de covidleningen in het kader van de Incidentele Suppletoire Begroting (ISB) hieromtrent, vind ik het belangrijk dat uw Kamer formeel beschikt over deze correspondentie.

Hoewel het eerstgenoemde advies enkel gericht is aan de regering van Curaçao en het bericht dat ik ontving van het Cft vertrouwelijke correspondentie betreft die normaliter niet openbaar wordt gemaakt, deel ik deze correspondentie bij uitzondering, in afstemming met Curaçao en het Cft, met uw Kamer.

Volledigheidshalve wil ik benadrukken dat er geen direct verband is tussen de ISB die wij deze week bespreken en de adviezen die ik nu met u deel. De ISB is noodzakelijk om herfinanciering van de covidleningen mogelijk te maken, aangezien de Rijksbegroting er op dit moment vanuit gaat dat het volledige bedrag van de uitstaande covidleningen nog dit jaar door Curaçao, Aruba en Sint Maarten wordt terugbetaald. De ISB ziet niet op de voorwaarden waaronder de herfinanciering wordt verstrekt. De voorgenomen lening van Nederland aan Sint Maarten en Curaçao voor ENNIA, zal op een later moment ter goedkeuring aan uw Kamer worden voorgelegd.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Digitalisering en Koningsrelaties

Alexandra C. van Huffelen

[1] Kamerstuk 36 200 IV, nr. 93

