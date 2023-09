Kontinuashon di reunion di Konseho Insular di 21 di ougùstùs

Kralendijk – Dia 12 di sèptèmber ta reanudá e reunion di toma di desishon ku dia 21 di ougùstùs pa motibu di falta di kórùm no por a kontinuá. Esaki ta planiá pa 16:00 or den sala di reunion di Passangrahan. Durante un reunion di toma di desishon ta tuma sierto desishonnan. Un kórùm ta e kantidat mínimo di persona ku mester ta presente pa por laga un reunion òf prosedura di votashon tuma lugá legalmente. Den Konseho Insular, kaminda tin nuebe asiento pa repartí, mester tin por lo ménos sinku miembro di Konseho Insular presente.

Ta reanudá e reunion for di punto di agènda 5 i e ta kontinuá te na e di 11 punto di agènda. Kolegio Ehekutivo tambe lo ta presente. Pa votashon tin e proposishon relashoná ku eliminashon di un punto di agènda i no presentá dokumentunan pa votashon pa motibu di falta di tempu di preparashon. Tambe ta presentá algun dokumentu pa aprobashon, entre otro e Ordenansa di sistema di traha di Komishon Fiho, e Dekreto di Konseho Insular konteniendo instrukshonnan i mandato di Grefir Insular, e Ordenansa Enkuesta di Konseho Insular Boneiru, E Dekreto di Konseho Insular pa aprobashon di e Nota di Konseho Insular ‘Meta, Manera, Medio’ ku ta trata stipulashon di maneho i dokumentunan i formularionan athunto i e Ordenansa di Informashon i Toma di Desishon Konseho Insular Boneiru 2023.

Otro reunionnan

Mas aleu e siman akí tin dos reunion di komishon planiá riba djárason 13 i djaweps 14 di sèptèmber. Riba djárason e komishon fiho pa Komunidat i Kuido ta reuní, kaminda nan ta bai papia tokante e situashon aktual di kuido di laboratorio i di BonLab en partikular, e situashon aktual relashoná ku e plan pa e aña di konmemorashon di pasado di sklabitut, kon ta sigui despues di e diskulpa, un kontinuashon di e situashon aktual relashoná ku e diseño di ordenansa di supsidio i tratamentu di kartanan di opheshon entregá. Riba djaweps e komishon fiho pa Relashonnan Interinsular i Relashonnan den Reino ta reuní, kaminda ta bai papia tokante progreso di e aktividatnan rònt di revishon di WolBES i FinBES, preparashon di e órgano di kolaborashon di islanan karibense i formashon di Gabinete na Den Haag.

Ta pone tur konvokashon riba e parti públiko di e sistema di informashon di Konseho Insular (www.konsehoinsular.com). Te asina leu ku ta aplikabel, manera ta kustumber ta pone e dokumentunan enbolbí disponibel pa tira bista aden na Grefi. Ta transmití e reunion ‘live’ via televishon i kanal di YouTube i wèpsait di Konseho Insular. Suidadanonan i prensa tambe ta kordialmente bon biní pa presensiá e reunionnan. Pa esaki a drecha un tribuna públiko den sala di reunion di Passangrahan.

Voortzetting Eilandsraadvergadering van 21 augustus

Kralendijk – De besluitvormende vergadering die op 21 augustus door gebrek aan quorum geen doorgang kon vinden, wordt door op dinsdag 12 september hervat. Deze staat gepland om 16:00 uur in de vergaderzaal van het Passangrahan. Tijdens besluitvormende vergaderingen worden bepaalde beslissingen genomen. Een quorum is het minimaal aantal personen dat aanwezig moet zijn om een vergadering of stemprocedure geldig te laten verlopen. In de Eilandsraad, waar negen zetels te verdelen zijn, moeten tenminste vijf raadsleden aanwezig zijn.

De vergadering wordt hervat vanaf agendapunt 5 en gaat door tot het 11e agendapunt. Ook het bestuurscollege is hierbij aanwezig. Ter stemming staat het voorstel betreft het afvoeren van een agendapunt en niet ter stemming inbrengen van documenten bij gebrek aan voorbereidingstijd. Ook worden ter vaststelling enkele documenten voorgelegd, waaronder de Verordening Vaste Commissie Werkwijze, het Raadsbesluit houdende instructies en mandaat aan de Eilandgriffier, de Verordening Raadsenquete Bonaire, het Raadsbesluit ter goedkeuring van de Raadsnotitie ‘Meta, Manera, Medio’ dat gaat over beleidsbepaling en aanhangende documenten en formulieren en de Verordening Informatie en Besluitvorming Eilandsraad Bonaire 2023.

Overige vergaderingen

Verder staan er deze week op woensdag 13 en donderdag 14 september twee commissievergaderingen gepland. Op woensdag vergadert de vaste commissie Samenleving en Zorg, waar gesproken wordt over de stand van zaken van het laboratoriumzorg en met name BonLab, de stand van zaken van het plan voor het herdenkingsjaar slavernijverleden, de opvolging van de excuses, een vervolg op de stand van zaken met betrekking tot het ontwerp subsidieverordening en de afhandeling van ingediende bezwaarschiften. Donderdag vergadert de vaste commissie Intereilandelijke en Koninkrijksrelaties, waar gesproken wordt over de voortgang van de activiteiten rondom de herziening van de WolBES en FinBES, de voorbereiding van het samenwerkingsorgaan Caribische eilanden en de Kabinetsformatie in Den Haag.

Alle oproep worden geplaatst op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com). Onderliggende documenten worden, voor zover van toepassing, zoals gebruikelijk ter inzage bij de Griffie gelegd. De vergaderingen worden live uitgezonden op de televisie, het YouTube-kanaal en de website van de Eilandsraad. Ook zijn burgers en de pers van harte welkom om de vergaderingen bij te wonen. Daarvoor is een publieke tribune in de vergaderzaal van het Passangrahan ingericht.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket