IQOS ta selebrá seis aña na Kòrsou komo un mihó alternativa pa humadónan adulto

Sin huma, shinishi ni holó, IQOS ta redusí, un averahe di 95% di eksposishon na supstansianan tóksiko ku por wòrdu hañá den sigarianan tradishonal.

Komo parti di nan seis aña kambiando bida di humadónan adulto na Kòrsou, IQOS, e unidat di tabako kalentá, krea i merkadeá pa Philip Morris International, ta lansa un kampaña ku ta enfoká riba eduká i konsientisá tokante e produkto, di manera ku mas humadó adulto por switch di un sigaria tradishonal pa e alternativa ku ta ofresé ménos riesgo.

E kampaña ta dirigí eksklusivamente na humadónan adulto i ta inkluí un serie di mini-evento na diferente parti di Kòrsou, inkluyendo e tienda di IQOS na Zuikertuintje, supermerkadonan, toko i bar. Durante henter e luna di sèptèmber i promé mitar di Òktober, humadónan adulto ku bishita e eventonan lo tin oportunidat di siña mas di IQOS, su teknologia, kon e ta funshoná, su benefisionan kontrali na sigarianan tradishonal, i nan lo tin oportunidat di purba e produkto.

E problema di mas grandi di sigaria ta e kombustion (kimamentu). Ora sende un sigaria e ta saka huma, kual ta e kousa primario di daño ku ta bin for di humamentu. IQOS a resolvé e problema aki dor di kalentá e tabako na un temperatura kontrolá, na lugá di kima esaki, permitiendo e nikotina evaporá for di e blachi di tabako. Dor di eliminá e proseso di kimamentu, IQOS ta redusí pa 95% eksposishon na supstansianan tóksiko. IQOS no ta laga huma, ni shinishi i tampoko holó riba su usuario. Esaki ta hasié un mihó alternativa pa e humadó adulto. Ounke e ta, un dispositivo konsiderablemente ménos riesgoso, e no ta totalmente sin riesgo.

Un mal interpretashon entre usuarionan ta hopi biaha e diferensia entre IQOS i Vapes. IQOS ta un dispositivo ku ta keinta tabako real. Miéntras ‘vape’ òf sigaria elektróniko no ta usa tabako real. Na lugá di esei ta usa diferente líkido, ku tin biaha ta kontené nikotina.

Desde su lansamentu, mas di 1,000 humadó adulto na Kòrsou ta rekonosé IQOS komo un mihó alternativa. Komo resultado, ta sende 3,000,000 sigaria ménos dor di uso di IQOS.

“IQOS ta un instrumento importante den PMI su ambishon pa remplasá sigaria ku produktonan liber di huma, i Kòrsou tin oportunidat di forma parti di e vishon aki. E kresementu den usuario ku a hasi e transishon kaba pa e produkto alternativo ku ménos riesgo durante e seis añanan na Kòrsou ta prueba ku humadónan adulto ta buskando mihó alternativa”, asina Laureano Rodrigo, Gerente General di PMI pa Kòrsou i Caribe ta splika. IQOS ta presente den 81 pais, i ta konta alrededor di 28 mion humadó adulto ku a skohe pa un mihó alternativa pa sigui ku nan humamentu.

