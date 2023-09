Tweeduizendste bevalling in het Ikazia Ziekenhuis

Op woensdag 6 september beviel mevrouw Smid van haar eerste kindje in het Moeder en Kind Centrum van het Ikazia Ziekenhuis. Met de komst van baby Olivier viert het Rotterdamse ziekenhuis haar tweeduizendste bevalling van dit jaar. Het kersverse gezin werd woensdag verrast met een kinderstoeltje en een knuffel.

Mevrouw Smid: “De bevalling was een lange rit. Op dinsdagochtend braken mijn vliezen en de volgende ochtend werd Olivier geboren. De overdracht vanuit onze eigen verloskundige ‘s nachts naar het team van Ikazia verliep heel soepel. Toen ik in Ikazia aankwam, was ik blij dat de anesthesist al voor mij klaarstond om de ruggenprik te geven. Verloskundige Mariët en arts-assistent Dagnery hadden meteen een plan voor ons klaar. Het voelde direct superfijn en vertrouwd. Ook mijn eigen verloskundige heeft mij de gehele bevalling ondersteund en vormde een goed samenwerkend team met de specialisten van Ikazia. De keuze voor Ikazia was snel gemaakt. Ik kwam hier vroeger altijd, maar ook mijn vriendinnen adviseerden: “als je in het Ikazia Ziekenhuis bevalt dan komt het sowieso goed!”

Binnen het Moeder en Kind Centrum van IKazia staat het gezin centraal. De geboorte- en kraamsuites geven een gevoel van thuis. Daarbij hebben de kersverse ouders de zekerheid van medische zorg vlakbij. Na de geboorte blijven ze op een eigen kamer om zo veel mogelijk tijd samen door te brengen.

Fotobijschrift v.l.n.r: bestuurder de heer Kievit, klinisch verloskundige Mariët Bostelaar, arts-assistent Dagnery Pikerie en obstetrieverpleegkundige Juliëtte Zeiderveld. Vooraan meneer Boers, mevrouw Smid en baby Olivier.

