Awe, Korte a dikta sentensia den e apelashon di e kaso di Ennia kontra Ansary i otronan,

despues ku riba 13, 14 i 16 di mart di e aña aki a selebrá seshonnan di Korte. Den su

sentensia di 29 di novèmber 2021, Korte di Promé Instansha a bai di akuerdo ku e

demandanan di Ennia te un suma di mas ku NAf 1 bion. Korte di Apelashon a tuma

desishonnan tokante di parti di e demandanan di Ennia. Pa por desidí tokante di e sobrá

demandanan, ta rekerí investigashon di un eksperto independiente. Ademas, e partinan lo

mester entregá informashon adishonal.

Konteksto

For di yüli 2018, e medida di emergensia respekto di Ennia ta na vigor. Banko Sentral di

Kòrsou i Sint Maarten ta enkargá ku e realisashon di esaki, i a inisiá e prosedura aki ku meta

di solushoná e problema di solvensia ku Ennia ta presentá. Kon grandi e défisit di solvensia

ta, riba su mes no ta e tópiko di e prosedura aki; ta trata di indemnisashon di daño respekto

di algun pòst i suseso spesífiko. Ennia ta akusá e akshonista (Parman International) i èksehekutivonan i komisarionan (Ansary i otronan) di a aktuá ilísitamente pa ku kompanianan

ku ta pertenesé na e grupo Ennia. Sigun Ennia, for di e momento ku e grupo Ennia a wòrdu

tumá ofer dor di Parman International – ku Ansary ta ehekutivo/akshonista mayó di dje –

na fin di 2005/kuminsamentu di 2006, e grupo Ennia no a wòrdu dirihí di akuerdo ku e

karakter spesífiko di kompanianan di seguro i e reglanan di supervision asosiá na nan. Den e

konteksto aki, sigun Ennia a hasi gastunan eksesivo indebido, komo pagonan (di dividènt),

donashonnan, salarionan i bónùsnan, i a deprivá Ennia inhustamente di ganashinan di

invershon.

E veredikto di Korte di Apelashon

General

Korte di Apelashon ta menshoná ekstensamente e kriterionan ku ta relevante pa e

evaluashon di e demandanan. E ehekutivonan i komisarionan di kompanianan di Ennia ku

ta ehersitá un kompania di seguro (e aseguradónan) mester ehersé nan tareanan ku koutela

respekto di e interesnan di e benefisiarionan. Esaki tambe ta apliká na e ehekutivonan i

komisarionan di Ennia Holding i Ennia Investments pasobra e aseguradónan ta dependé di

nan.

Responsabilidat komun

Ennia ta alegá ku tur partinan demandá ta komunmente responsabel pa tur e dañonan ku e

ta demandá, debí ku a aktuá den grupo. Korte no ta bai di akuerdo ku esaki, ya ku no ta

kumpli ku e rekísitonan di lèi ni hurisprudensia di Korte Supremo.

Invershon den S&S i plataformanan petrolero

E invershon den e kompania merkano S&S, ku Ansary ta ehekutivo i akshonista di dje, riba

su mes a generá un rendementu rasonabel. Sin embargo, Korte ta huzga ku Ansary i otronan

ta responsabel pa e dañonan ku a okashoná komo konsekuensha di un transakshon spesífiko

na 2014, den e marko di e invershon den S&S. Den e kaso ei, e akshonnan di Ennia den S&S a

wòrdu bendé na otro kompania propiedat di Ansary a kambio di un pagaré (promissory

note). E transakshon aki a perhudiká e interesnan di Ennia severamente, debí ku e prèis di

kumpra pa Ennia a wòrdu fihá riba un balor muchu abou. Korte ta estimá ku e daño riba e

punto aki ta USD 117 mion (suma será). Korte tambe ta huzga ku Ansary i otronan ta

responsabel pa e dañonan ku a okashoná komo konsekuensha di e invershon na 2009 den

plataformanan petrolero di S&S. E invershon aki no ta apropiá ni responsabel pa un empresa

komo Ennia. Korte ta estimá ku e daño riba e punto aki ta mas ku USD 11 mion.

Pagonan (di dividènt)

Korte mester evaluá si Ennia su kapital tabata sufisiente pa por konsiderá varios di e

pagonan (di dividènt) hasí na e akshonista (Parman International) entre 2009 i 2015

pèrmisibel.

E balor di Mullet Bay, un parsela di tereno na Sint Maarten ku Ansary a aportá na Ennia, ta

di importansha desisivo den e evaluashon aki. Mullet Bay tabata un resòrt di golf i un

lokalidat di timeshare ku a keda daña dor di orkan Luis na 1995. A sobra un hotel so, i e

sobrá di e tereno no a wòrdu desaroyá mas. Mullet Bay a wòrdu inkluí den Ennia su

kuentanan anual pa sumanan haltu. E partinan ta disputá e balor di Mullet Bay. Korte ta

haña ku den e añanan ku a hasi e pagonan (di dividènt) ku Ennia ta menshoná, Mullet Bay

tabata inkluí inkortektamente den e kuentanan anual pa un balor ku a wòrdu derivá di

balorashonnan demasiado limitá di un taksadó. Pa tal motibu, no por asumí ku e pagonan

(di dividènt) a wòrdu hasí di konformidat ku lèi i e estatutonan. Korte ainda no por kontestá

e pregunta si Ansary i otronan ta responsabel pa e dañonan, ya ku no por deskartá ku, si

tabata tin un balorashon sólido, e pago (di dividènt) di algun suma sí por a tuma lugá.

Konsekuentemente, Korte primariamente ta haña nesesario optené informashon eksperto

adishonal tokante di e balor ku den e añanan relevante por a atribuí rasonabelmente na

Mullet Bay. Si akaso ta resultá ku Ennia den e marko di e sobrebalorashon di Mullet Bay a

hasi mas pagonan na su akshonista ku tabata legalmente i statutariamente pèrmisibel, e ora

ei, Korte lo huzga ki suma lo mester paga (bèk) na Ennia.

Gastunan eksesivo

Korte ta huzga ku pa kualke gastu ku ta hasi komo donashon òf gastunan di biahe i estadia

ku ta mas haltu ku promedio, e promé rekisito ta ku e kapasidat finansiero di Ennia mester

ta sufisiente pa e gastu en kuestion. Sin embargo, tambe den kaso ku e kapasidat ta

sufisiente, semper ta konta ku tur gastu mester ta hustifiká den e marko di e interesnan di

Ennia.

Korte ta konsiderá ku Ansary i otronan ta responsabel pa algun pòst relashoná ku

donashonnan (solamente na un kousa privá i di ningun interes pa e kompania), servisionan

prestá ku di ningun forma ta relashoná ku e eksplotashon di Ennia, asistèntnan personal di

Ansary i ’empleadonan spoki’, i gastunan pa avionnan privá. Den su sentensia, Korte ya kaba

a konsiderá un suma (en totalidad) di mas ku 25.8 mion NAf atmisibel.

Tokante di e kompensashon di e komisarionan i nan gastunan di biahe i estadia lo forma un

huisio ora e eksperto independiente ta entregá su rapòrt di taksashon di Mullet Bay.

Tin algun punto ku ainda ta rekerí mas klarifikashon i debate. Lo tin oportunidat pa hasi

esaki na momentu ku e partinan mag di reakshoná riba e rapòrt di e eksperto.

Konklushon

Awor, e partinan lo haña oportunidad promé pa ekspresá nan punto di bista tantu riba e

persona di e eksperto ku lo wòrdu nombrá pa un taksashon di Mullet Bay den e periodo

relevante, komo riba e formulashon di e pregunta ku lo wòrdu hasí. Den e sentensia aki,

Korte por a duna klaridat pa loke ta trata parti di e demandanan di Ennia kaba, esta 117

mion USD (suma será), (mas ku) 11 mion USD, i 25,8 mion NAf.

Het Hof heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep in de zaak van Ennia tegen

Ansary en anderen, nadat op 13, 14 en 16 maart van dit jaar zitting is gehouden. Het Gerecht

heeft de vorderingen van Ennia bij uitspraak van 29 november 2021 toegewezen tot een

bedrag van meer dan NAf 1 miljard. Over een deel van de vorderingen van Ennia heeft het

Hof beslissingen gegeven. Om over de resterende vorderingen te kunnen beslissen is

onderzoek door een onafhankelijke deskundige nodig en moeten partijen nog nadere

informatie verstrekken.

Achtergrond

Sedert juli 2018 is de noodregeling ten aanzien van Ennia van kracht. De Centrale Bank van

Curaçao en Sint Maarten is belast met de uitvoering daarvan en is deze procedure gestart

met als doel het door Ennia gestelde solvabiliteitsprobleem op te lossen. Hoe groot het

solvabiliteitstekort is, is op zichzelf geen onderwerp van deze procedure, het gaat om

schadevergoeding ter zake van een aantal concrete posten en gebeurtenissen. Ennia verwijt

de aandeelhouder (Parman International) en voormalige bestuurders en commissarissen

(Ansary en anderen) onrechtmatig te hebben gehandeld jegens tot de Ennia-groep behorende

vennootschappen. Volgens Ennia is de Ennia-groep sinds de overname van de Ennia-groep

eind 2005/begin 2006 door Parman International, waarvan Ansary

bestuurder/grootaandeelhouder is, niet geleid in overeenstemming met het bijzondere

karakter van verzekeringsmaatschappijen en de daarbij behorende toezichtregelgeving.

Daarbij zijn er volgens Ennia onterecht grote uitgaven gedaan zoals (dividend)uitkeringen,

donaties, salarissen en bonussen en is haar onterecht beleggingswinst onthouden.

De uitspraak van het Hof

Algemeen

Het Hof vermeldt uitgebreid de maatstaven die bij de beoordeling van de vorderingen

relevant zijn. De bestuurders en commissarissen van Ennia-vennootschappen die een

verzekeringsbedrijf uitoefenen (de verzekeraars) moeten bij hun taakuitoefening

zorgvuldigheid betrachten met betrekking tot de belangen van de polishouders. Dat geldt

ook voor bestuurders en commissarissen van Ennia Holding en Ennia Investments omdat de

verzekeraars van hen afhankelijk zijn.

Groepsaansprakelijkheid

Ennia voert aan dat alle gedaagde partijen voor de gehele door haar gevorderde schade

aansprakelijk zijn, omdat sprake is van handelen in groepsverband. Het Hof is het daar niet

mee eens, omdat niet is voldaan aan de eisen die wet en jurisprudentie van de Hoge Raad

stellen.

Investering in S&S en olieplatforms

De investering in de Amerikaanse vennootschap S&S, waarvan Ansary bestuurder en een

van de aandeelhouders was, heeft op zichzelf een reëel rendement opgeleverd. Het Hof

oordeelt echter dat Ansary en anderen aansprakelijk zijn voor de schade die het gevolg is

van een specifieke transactie in 2014, in het kader van de investering in S&S. Daarbij zijn de

aandelen van Ennia in S&S in ruil voor een schuldbekentenis aan een andere vennootschap

van Ansary verkocht. Bij die transactie is ernstig tekort gedaan aan de belangen van Ennia,

omdat de koopprijs voor Ennia op een veel te laag bedrag is bepaald. Het Hof begroot de

schade op dit punt op (afgerond) USD 117 miljoen. Ook oordeelt het Hof Ansary en anderen

aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van de investering in 2009 in olieplatforms

van S&S. Deze investering is niet passend en verantwoord voor een onderneming als Ennia.

Het Hof begroot de schade op dit punt op ruim USD 11 miljoen.

(Dividend)uitkeringen

Het Hof moet beoordelen of het vermogen van Ennia voldoende groot was om diverse aan

de aandeelhouder (Parman International) van 2009 tot en met 2015 gedane

(dividend)uitkeringen toelaatbaar te achten.

Van doorslaggevend belang bij de beoordeling is de waarde van Mullet Bay, een perceel

grond op Sint Maarten dat door Ansary in Ennia is ingebracht. Het betreft een voormalig

golfresort en timeshare locatie. In 1995 is Mullet Bay door de orkaan Luis aangetast. Een

hotel is overgebleven, voor het overige is het terrein niet verder (her)ontwikkeld. Mullet Bay

is voor hoge bedragen in de jaarrekeningen van Ennia opgenomen. Partijen twisten over de

waarde van Mullet Bay. Het Hof vindt dat Mullet Bay in de jaren waarin de door Ennia

genoemde (dividend)uitkeringen zijn gedaan in de jaarstukken ten onrechte is opgenomen

voor een waarde die is ontleend aan te summiere waarderingen van een taxateur. Daarom

kan er niet van worden uitgegaan dat de gedane (dividend)uitkeringen in overeenstemming

met de wet en de statuten zijn gedaan. Het Hof kan de vraag of Ansary en anderen

schadeplichtig zijn nog niet beantwoorden, omdat niet uitgesloten kan worden dat bij een

deugdelijke waardering een (dividend)uitkering van enig bedrag had kunnen plaatsvinden.

Het Hof vindt daarom in de eerste plaats nadere deskundige voorlichting noodzakelijk over

de waarde die in de relevante jaren redelijkerwijs aan Mullet Bay kon worden toegekend. Als

mocht blijken dat Ennia in verband met overwaardering van Mullet Bay meer uitkeringen

heeft gedaan aan haar aandeelhouder dan wettelijk en statutair toelaatbaar was, dan zal het

Hof beoordelen welk bedrag aan Ennia moet worden (terug)betaald.

Excessieve uitgaven

Het Hof oordeelt dat wanneer uitgaven worden gedaan als donaties of bovengemiddelde

reis- en verblijfkosten, allereerst noodzakelijk is dat de financiële ruimte van Ennia

toereikend is voor de desbetreffende uitgave. Maar ook indien die ruimte toereikend is, geldt

steeds ook dat de uitgave verantwoord moet zijn in het licht van het belang van Ennia.

Het Hof komt tot aansprakelijkheid van Ansary en anderen voor een aantal posten ter zake

van donaties (slechts een particulier doel en geen enkel belang van de vennootschap),

geleverde diensten die geen enkel verband houden met de bedrijfsvoering van Ennia,

persoonlijke assistenten van Ansary en ‘spookpersoneel’ en kosten voor privévliegtuigen. In

het vonnis heeft het Hof een bedrag van (opgeteld) ruim Naf 25.8 miljoen al toewijsbaar

geacht.

Over de vergoeding van de commissarissen en over hun reis- en verblijfkosten wordt nader

geoordeeld als het taxatierapport van de onafhankelijke deskundige over Mullet Bay er is.

Op een aantal punten is nog nadere toelichting en debat nodig. Hiervoor zal gelegenheid zijn

op het moment dat partijen mogen reageren op het deskundigenbericht.

Slotsom

Partijen krijgen nu eerst de gelegenheid zich uit te laten over de persoon van de te benoemen

deskundige voor een taxatie van Mullet Bay in de relevante periode en de formulering van

de te stellen vraag. Over een deel van de vorderingen van Ennia heeft het Hof in deze

uitspraak al duidelijkheid kunnen geven, te weten (afgerond) USD 117 miljoen, (ruim) USD

11 miljoen en NAf 25,8 miljoen

Today, the Court of Appeals has rendered judgment in the appeal of the case of Ennia vs.

Ansary and others, after having held hearings on March 13th, 14th, and 16th of this year. In

its verdict of November 29th, 2021, the Court of First Instance granted Ennia’s claims up to

an amount of over 1 billion NAf. The Court of Appeals rendered decisions on part of Ennia’s

claims. In order for the Court to be able to decide on the remainder of the claims,

investigation by an independent expert is required. Furthermore, the parties will have to

submit additional information.

Background

Since July of 2018, an emergency measure has been in place for Ennia. The Central Bank of

Curacao and Sint Maarten is tasked with its implementation, and has initiated this procedure

with the objective of resolving the solvency problem presented by Ennia. The extent of the

solvency deficit itself is not the subject of this procedure, rather it concerns compensation for

a number of specific cost items and events. Ennia accuses the shareholder (Parman

International) and its former directors and commissioners (Ansary and others) of having

acted unlawfully towards companies belonging to the Ennia group. According to Ennia,

since the takeover of the Ennia group in late 2005/early 2006 by Parman International, of

which Ansary is director and majority shareholder, the Ennia group has not been managed

in accordance with the specific nature of insurance companies and the associated regulatory

supervision. In that context, according to Ennia, unwarranted large expenses were incurred,

such as (dividend) payments, donations, salaries, and bonuses, and investment profits were

unjustly withheld from Ennia.

The ruling of the Court of Appeals

General

The Court of Appeals extensively mentions the criteria relevant to the assessment of the

claims. Those directors and commissioners of Ennia companies who engage in insurance

business (the insurers) must exercise due care in their duties regarding the policyholders’

interests. This also applies to directors and commissioners of Ennia Holding and Ennia

Investments, since the insurers depend on them.

Joint liability

Ennia argues that all respondent parties are jointly liable for the entire damages it claims,

since they acted as a group. The Court disagrees, because the requirements set by law and

case-law of the Supreme Court are not met.

Investment in S&S and oil platforms

The investment in the American company S&S, of which Ansary was director and one of the

shareholders, in itself yielded a reasonable return. However, the Court rules that Ansary and

others are liable for the damages resulting from a specific transaction in 2014, in the context

of the investment in S&S. In this case, Ennia’s shares in S&S were sold to another Ansaryowned company in exchange for a promissory note. This transaction severely disadvantaged

Ennia’s interests, since the purchase price for Ennia was set to a value that was far too low.

The Court estimates the damages in this case at approximately USD 117 million (rounded

off). The Court also rules that Ansary and others are liable for the damages arising from the

investment in S&S oil platforms in 2009. This investment is not appropriate and pertinent for

a company like Ennia. The Court estimates the damages in this regard at over 11 million

USD.

(dividend) Payments

The Court has to assess if Ennia’s assets were sufficient to deem several (dividend) payments

made to the shareholder (Parman International) from 2009 to 2015 permissible.

The value of Mullet Bay, a plot of land in Sint Maarten that Ansary contributed to Ennia, is of

decisive importance in said assessment. Mullet Bay is a former golf resort and a timeshare

location that was damaged by hurricane Luis in 1995. One hotel remains, the rest of the plot

has not been further developed. Mullet Bay was included in Ennia’s annual accounts for high

amounts. The parties dispute Mullet Bay’s value. The Court is of the opinion that in the years

in which the (dividend) payments mentioned by Ennia were made, Mullet Bay was

incorrectly included in the annual accounts for a value that was derived from appraisals of

an assessor that were too limited. Therefore, it cannot be assumed that the (dividend)

payments were made in accordance with the law and the articles of incorporation. The Court

cannot yet answer the question if Ansary and others are liable, since it cannot be ruled out

that, with a proper appraisal, a (dividend) payment of some amount would still have been

made. Therefore, the Court primarily deems further expert information necessary, regarding

the value that in the relevant years could reasonably be attributed to Mullet Bay. Should it

become clear that Ennia, in the context of the overvaluation of Mullet Bay, made more

payments to its shareholder than is legally and statutorily permissible, then the Court shall

assess the amount to be (re)paid to Ennia.

Excessive expenses

The Court rules that whenever expenses are incurred, such as donations or above-average

travel and accommodation costs, the first requirement is for Ennia’s financial capacity to be

sufficient for such expenditure. However, even if said financial capacity is sufficient, any

expenditure must still be justified in light of Ennia’s interests.

The Court holds Ansary and others liable for several cost items related to donations (only to

a private cause and of no interest to the company), services provided that are fully unrelated

to Ennia’s business operations, personal assistants to Ansary, and ‘ghost staff,’ as well as

costs for private airplanes. In its ruling, the Court has already deemed a (combined) amount

of over Naf 25.8 million admissible.

The compensation of the commissioners and their travel and accommodation costs shall be

further assessed when the independent expert submits their appraisal report regarding

Mullet Bay.

Further clarification and debate are still required regarding some issues. There will be an

opportunity to do so when the parties are called upon to respond to the expert’s report.

Conclusion

Firstly, the parties shall now be given the opportunity to express their views on the person to

be appointed expert for an appraisal of Mullet Bay in the relevant time period, as well as on

the phrasing of the question to be asked. In this ruling, the Court has already been able to

provide clarity regarding part of Ennia’s claims, namely USD 117 million (rounded off),

(over) USD 11 million, and NAf 25.8 million.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket