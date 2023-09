Commissiedebat over middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

13 september 2023

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap debatteert op woensdag 13 september van 10.00 tot 15.00 uur met demissionair minister Robbert Dijkgraaf over de basisvaardigheden in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Ook de positie en medezeggenschap van studenten zijn belangrijke onderwerpen van gesprek.

De commissie buigt zich over een reeks brieven en andere documenten die de huidige en de vorige minister van Onderwijs de afgelopen periode naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Zo is er bijvoorbeeld een onderzoek gedaan naar de vraag in hoeverre in het mbo het onderwijs in basisvaardigheden en burgerschap gegeven wordt door docenten met een passende achtergrond.

Schoolverlaten

Ook het voortijdig schoolverlaten komt aan bod. Dijkgraaf heeft afgelopen voorjaar een zogeheten aanvalsplan naar de Kamer gestuurd, waaruit blijkt dat ook in het mbo het aantal studenten dat zonder diploma de opleiding verlaat, is gestegen.

Onderwerpen

Er komt een reeks andere onderwerpen aan de orde:

Evaluatie Subsidieregeling Praktijkleren 2019-2022;

Ontwikkelingen kwalificatiestructuur mbo;

Rapport: het proces van stagematching in het mbo. Een enquête onder stagecoördinatoren;

Versterken medezeggenschap in het mbo;

Reactie op adviesrapport ‘Taal en Rekenen in het vizier’ en het rapport ‘Peil. Leesvaardigheid’;

Onderzoeksrapport ‘Acceptatie van seksuele en genderdiversiteit van mbo-docenten’;

Werking van het onderdeel studentenmedezeggenschap van de Wet versterking bestuurskracht;

Beleidsreactie op het rapport Governance in het mbo; Raden van toezicht en het samenspel met bestuurders in het mbo.

