Drugs en drie vermoedelijke uithalers aangetroffen in Rotterdamse haven

In de Rotterdamse haven zijn afgelopen maandag drie mannen aangehouden. Vermoedelijk gaat het om uithalers. In totaal werd in het onderzoek 40 kilo cocaïne aangetroffen met een straatwaarde van zo’n 3 miljoen euro.

Een man van 25 uit Sliedrecht werd rond 01.00 uur als eerste opgepakt. Hij had 6 kilo verdovende middelen bij zich. Omdat het vermoeden bestond dat hij niet alleen was, werd in verschillende containers in de buurt gezocht. En dat was succesvol, want in een lege container werden een aantal uren later twee mannen van 17 en 23 uit Rotterdam aangetroffen. In een andere container is vervolgens nog 34 kilo cocaïne aangetroffen.

De drie zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat de twee oudste verdachten veertien dagen langer vast blijven. De minderjarige is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij blijft wel verdachte.

HARC-team

Het HARC-team, een samenwerkingsverband tussen zeehavenpolitie, Douane, FIOD en het Openbaar Ministerie, heeft de zaak verder in onderzoek. De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd.

