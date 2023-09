Aktualisashon deklarashon tokante kondukta (VOG)

Buska, entregá i hasi petishon pa Deklarashon Tokante Kondukta (VOG) ta posibel den siman 37 riba dia 13 i 14 di sèptèmber for di 08.30 or te 12.00 or i for di 14.00 or te 16.00 or na Kaya Industria Pariba 28. Esaki ta e ubikashon temporal te ora ku e bali pa Deklarashon Tokante Kondukta (VOG) na e ubikashon temporal di Ofisina Prinsipal di Gobernashon ta kla. Ta anunsiá e último aktualisashonnan i informashonnan riba e kanalnan di medionan sosial di entidat públiko Boneiru. Ta posibel tambe pa hasi petishon pa un Deklarashon Tokante Kondukta (VOG) den forma digital pa medio di manda un email na: VOG-Bonaire@BonaireGov.com