Kaya Aruaco fase 1 finalisá

Mehorashon i mantenshon di Kaya Aruaco a ser realisá dentro di un periodo di tempu rápido.

Mehorashon i mantenshon di Kaya Aruaco, un otro proyekto di den kuadro di mantenshon i drechamentu di kaya, a ser realisá dentro di un periodo di tempu rápido. Riba 11 di sèptèmber 2023, e kontratista enkargá ku e tarea aki, a kuminsá ku e trabounan di ponementu di un kapa di asfalt i konsekuentemente a terminá ku e trabounan aki e siguiente dia. Asina diputado Hennyson Thielman ta partisipá. E trabounan a kana debidamente konforme planifikashon i satisfakshon. Ta trata akí di e promé fase di e proyekto pa drecha i mantené e kaya akí ku ta konektá bario di Hato ku Nort’i Saliña. Alivio Na komienso di luna di yüni último, diputado enkargá ku Planifikashon i Desaroyo, sr. Hennyson Thielman, huntu ku su kolega diputado Pablo ‘James’ Kroon, a anunsiá inisio di e promé fase, kual ta konsistí di trabounan pa drecha e kaminda aki, ku ta kondusí entre otro pa e establesimentu di Curoil. Entidat Públiko di Boneiru, den persona di e mandatario a enfatisá e importansia di e kaya akí, kual no ta pa solamente e pueblo (konsumidó) i empresanan ku ta hasi uso di e karetera akí pa yega na e establesimentu di Curoil, pero tambe pa empleadonan di e kompania di kombustibel, ku tur dia ta hasi uso di e kaya aki, ku tabata den un estado deplorabel, pa yega nan boka di trabou. Partikularmente den temporada di áwaseru e kaminda aki ta bira intransitabel. Ku orguyo diputado Thielman ta anunsiá e finalisashon di e promé fase, ku sigur lo trese un alivio. Fase 2 Ta papia di e promé fase, ya ku e intenshon ta pa den e segundo fase sigui drecha e loke ku a keda di Kaya Aruaco pa asina por garantisá e konekshon ku Nort’i Saliña den su totalidat. Pronto lo duna mas informashon tokante di e trabounan relashoná ku e fase akí, diputado Thielman ta duna di konosé.

Kaya Aruaco fase 1 afgerond

14 sep 2023 Wegen Hennyson Thielman

De verbetering en het onderhoud van Kaya Aruaco, het volgende wegenproject, verliep bijzonder vlot.

Gisteren begon de aannemer met het aanleggen van een asfaltlaag, en vandaag is het werk al voltooid. Dit goede nieuws werd gedeeld door gedeputeerde Hennyson Thielman. De werkzaamheden zijn volgens plan en naar tevredenheid uitgevoerd, wat betekent dat fase één van het project om de weg tussen de wijk Hato en Nort’i Saliña te verbeteren, nu is afgerond.

Verbetering

Eerder deze maand kondigden gedeputeerde Hennyson Thielman van de directie Ruimte en Ontwikkeling en zijn collega-gedeputeerde Pablo ‘James’ Kroon de start aan van de eerste fase van de werkzaamheden om de weg, die onder andere naar de vestiging van Curoil leidt, op te knappen en te onderhouden. Het belang van deze weg werd benadrukt, niet alleen voor de lokale bevolking en bedrijven die gas moeten kopen, maar ook voor de werknemers van het bedrijf die dagelijks over deze weg moeten reizen om op hun werk te komen. Vooral tijdens regenperiodes was deze weg onbegaanbaar. Gedeputeerde Thielman is verheugd over de afronding van de eerste fase, die zeker zal zorgen voor verbetering.

Fase 2 in het vooruitzicht

Deze wordt als een voorzetting van fase één aangeduid, omdat het de bedoeling is om in een tweede fase verbeteringen en onderhoud aan Kaya Aruaco voort te zetten tot aan de kruising met Nort’i Saliña. Meer informatie over deze werkzaamheden zal binnenkort volgen, aldus gedeputeerde Thielman.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket