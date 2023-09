Siguridat i regla na pista di drag Onima

Riba djasabra 16 di sèptèmber 2023 i djadumingu 17 di sèptèmber e pista ta habrí for di 16:00 or te 19:00 or pa e koredónan i públiko.

Indebon ta hasi un yamada na usuarionan di e pista di drag na Onima pa semper pone siguridat na promé lugá i pa respetá regla. Riba djasabra 16 di sèptèmber 2023 i djadumingu 17 di sèptèmber e pista ta habrí for di 16:00 or te 19:00 or pa e koredónan i públiko.

Riba e shofùrnan ta hasi un apelashon pa sòru pa nan outo ta na òrdu. Nan ta obligá tambe pa bisti un hèlm. Na e pista di drag nan ta kontrolá severamente si partisipantenan i públiko ta tene nan mes na regla.

For di djaluna 18 di sèptèmber e pista di drag ta habrí riba tur djamars, djaweps, djasabra i djadumingu di 16:00 or pa 19:00 or. Riba djasabra 23 di sèptèmber e pista di drag ta reservá pa outo di ‘remote control’.