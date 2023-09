Kòrsou 17- sèptèmber 2023

Resultado di kampionato MCB CSB 16 i 17 sèptèmber 2023

Souax AA atras den e markador den bom di 4 inning ta monta un atake di 3 hit sigi di Gabriëlla

Verkerk, Ashanty Alexandre i Ivaniela Belfor ku despues a anota pa Souax kibra invikto di

Pichingolo 3-2

Souax AA : 3 kareda 4 hit 1 eror

Picher ganador : Sophia Guerra Leiva

Mihó bate : Rianthe Winklaar, Gabriëlla Verkerk, Ashanty Alexandre i Ivaniela Belfor 3-1

Pichingolo AA : 2 kareda 6 hit 3 eror

Picher pèrdèdó : Arnalda Margaritha

Mihó bate : Charelda Winklaar 3-1

Sta Rosa Angels ta gana The Fighting Team 9 pa 4

Sta Rosa Angels AA : 9 kareda 7 hit 3 eror

Picher ganador : Francheska Luciano

Mihó bate : Jandely Ricardo 4-3

The Fighting Team : 4 kareda 10 hit 6 eror

Picher pèrdèdó : Sirlys Escobar Ortiz

Mihó bate : Sirlys Escobar Ortiz

Den Klase A

Rising Trotters : 5 kareda 3 hit 1 eror

Picher ganador : Tishantelly Elisabeth

Mihó bate : Tishantelly Elisabeth i Jeanila Groman 3-2

Liberty : 3 kareda 5 hit 2 eror

Picher pèrdèdó : Zulaima Croes

Mihó bate : Ryeadia Paulina i Dianara Pieternella 2-1

Pichingolo A : 9 kareda 11 hit 0 eror

Picher ganador : Solivieny Scharbaai

Mihó bate : Thaíma Maximiliana 2-2

Sta Rosa Angels A : 2 kareda 1 hit 7 eror

Picher pèrdèdó : Magenta Bernadina

Mihó bate : Aisha Gijsbertha-Leer 2-1

Souax A : 5 kareda 7 hit 3 eror

Picher ganador : Thalesha Siliee Alberto

Mihó bate : Dee-Lanis Belioso 3-2

Fenix A : 4 kareda 6 hit 2 eror

Picher pèrdèdó : Thyxainely Paredes Helmijr

Mihó bate : Marusjka Mongen i Sonaiska Francisca 1-1

Kampionato ta sigui Djaweps 21 di sèptèmber na Sam Bunting Ballpark

19:30 hr Fenix Softex AA v/s Souax SBT Gil’s Sport AA

21:30 hr Pichingolo Nissan AA v/s The Fighting Team AA

