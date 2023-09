Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

ARUBA A PRESTA PLACA DI HULANDA PA SOBREVIVI E PANDEMIA

“Nos a bay di acuerdo cu e tres condicionnan aki pa necesidad, pasobra no tawata tin otro forma”

Prome Minister Evelyn Wever-Croes den conferencia di prensa di Gobierno di Aruba dialuna mainta, a duna un splicacion Amplio riba Raft y negosacion cu Hulanda. Prome Minister a enfatisa cu pa comprende e tema aki miho, ta importante pa bay bek na aña 2020 tempo cu e pandemia a bati na nos porta y Hulanda tawata e unico na unda Aruba por a acudi pa presta placa.

PERDIDA DI ENTRADA Y GASTONAN EXTRA

Na e momento ey, e perdida di entrada tawata 834 miyon florin. Aparte di e perdida di entrada considerable aki den e añanan 2020, 2021 y 2022, a bin gastonan acerca hopi grandi cu normalmente Gobierno no ta carga, entre otro Proyecto di FASE di 79 miyon florin; Proyecto pa sosten financiero pa prestamo mediano y chikito (MKB) di 44 miyon florin; subsidio di salario di 415 miyon florin; y a inverti 177 miyon florin extra pa mantene fondo di AZV y SVb solido. Pa logra tur esaki, Gobierno di Aruba mester a presta 916 miyon florin di Hulanda.

SUBSIDIO

Prome Minister a remarca cu mescos cu paisnan entre otro Spaña y Grecia, na maart di aña 2020 cu Covid a bati na nos porta, Aruba a pidi Hulanda pa yuda nos cu un subsidio, un placa cu no mester paga bek. Pero no cu fiansa. E decision inmediato di Hulanda tawata cu lo no duna subsidio of ‘schenking’ sino un fiansa.

Den un articulo di e ex Secretario di Estado di e tempo ey, Raymond Knops, cu a wordo publica na mei 2020, den su declaracion el a compromete cu si e paisnan den Reino mustra suficiente recuperacion, Hulanda lo por duna dispensacion. Esaki ta un declaracion cu el a duna dia 21 mei 2020 den Parlamento Hulandes. Señor Knops a acopla un dispensacion na reformanan of condicionnan.

ARUBA A BAY DI ACUERDO CONDICIONNAN

Na November di aña 2020, Aruba a bay di acuerdo cu 3 condicion pa haya placa. E prome condicion tawata ta cu Aruba mester a acepta un ‘onderlinge regeling’, un acuerdo mutuo na unda lo defini cua reformanan ta importante, e Landspakket. E di dos condicion tawata cu lo introduci un ley di Reino pa reforma, CHE cu a bira COHO y despues a bira OR Onderlinge Regering. E di tres condicion ta e ley di Reino pa supervision financiero, RAft. Mientras cu Corsou y Sint Maarten solamente mester a cumpli cu e prome dos condicionnan, Aruba a haya tres condicion, cu RAft acerca. “Nos a bay di acuerdo cu e tres condicionnan aki pa necesidad, pasobra no tawata tin otro forma”, Prome Minister a enfatisa.

Na e momento ey, Prome Minister a remarca, tawata tin 40 mil ciudadano adulto di nos pais tawata depende di placa cu Gobierno mester a duna nan sea ta pa FASE, loonsubsidie, y na otro sostennan cu Gobierno a brinda den e tempo ey. Un den cada dos adulto tawata depende di Gobierno, motibo pa cua Gobierno a bay tambe di acuerdo cu e tres condicionnan aki. “Gobierno, e tempo ey a haya hopi presion di comunidad pa firma pa caba, y esaki ta loke cu Gobierno a haci tambe y a haya placa pa sobrevivi”, Prome Minister a expresa.

