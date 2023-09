Notisia di polis di djaluna 18 di sèptèmber te ku djárason 20 di sèptèmber 2023 /Politieberichten van maandag 18 september tot en met woensdag 20 september 2023

Notisia di polis di djaluna 18 di sèptèmber te ku djárason 20 di sèptèmber 2023

Ladronisia di bùmper for di outo di servisio di KPCN

Riba djárason 20 di sèptèmber a drenta keho di ladronisia di un bùmper di dilanti di un outo di servisio di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN). E outo tabata stashoná na Kaya Viol. Den oranan di mardugá, deskonosínan a lòs e bùmper i a bai kuné. Ta investigando e kaso.

Ladronisia for di outo

Riba djárason 20 di sèptèmber a drenta keho di ladronisia for di un outo ku tabata stashoná riba Kaya Soeur Bartola. Deskonosínan a destruí e ‘dash-board’ i e ‘console’ en buska di probablemente kosnan di balor. E outo no tabata na lòk. Ta investigando e kaso.

Riba djaluna 18 di sèptèmber a drenta keho di ladronisia for di un outo ku tabata stashoná riba Kaya Prinsès Marie. Riba djadumingu 17 di sèptèmber, entre 12.15 or di mardugá i 12.30 or di mardugá, deskonosínan a bai ku entre otro un telefòn marka Samsung modelo A52 i un oloshi di marka Citizen modelo Eco-Drive. E outo probablemente no tabata na lòk. Ta investigando e kaso.

Kandela den edifisio

Alrededor di 9.30 or di anochi riba djamars 19 di sèptèmber, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante huma ku tabata sali for di un edifisio situá na Kaya Nikita. Brantwer a akudí na e sitio i a paga e kandela. No tabatin herido. E kompania di elektrisidat a bini na e sitio pa kita koriente. Brantwer a hasi un investigashon mas aleu pa determiná kousa di e kandela i a resultá ku un korto sirkuito tabata kousa di e kandela. Daño na e edifisio tabata limitá. Polis a sera kaya un ratu pa e servisionan konserní por a hasi nan trabou.

Diferente prosèsferbal pa violashon den tráfiko

Durante e último dianan a duna diferente prosèsferbal pa violashon den tráfiko. A para i kontrolá vários vehíkulo na diferente sitio.

A duna dos (2) prosèsferbal pa manehá sin plachi di number, un (1) prosèsferbal pa manehá sin reibeweis bálido, un (1) prosèsferbal pa manehá sin hèlm bistí i un (1) prosèsferbal pa uso di telefòn miéntras ta stür.

Skuter konfiská

Riba djamars 19 di sèptèmber, alrededor di 6 or di atardi, un patruya a spòt un hòmber ku un hèlm bistí pushando un skuter riba Kaya Gobernador N. Debrot. Na momentu ku el a mira polis, e hòmber a kuminsá aktua di forma sospechoso. Pa e motibu aki e agentenan a aserk’é pa un kòntròl. Despues di un investigashon mas aleu por a konkluí ku e skuter probablemente ta prosedente di ladronisia i a konfiská esaki. E kaso ta bou di investigashon.

Detenshon pa enkubrimentu

Den oranan di mainta riba djaluna 18 di sèptèmber a detené un hòmber di inisial J.M.A.H. di 58 aña di edat na Kaya Kachu en konekshon ku enkubrimentu. E sospechoso ta enbolbí den un kaso di ladronisia di skuter. Investigashon den e kaso ta andando.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

