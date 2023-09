Angua nobo kontra corona pa siudadanonan ku tin mester di protekshon èkstra

09/20/2023

Ta konsehá e angua pa hende di 60 aña bai ariba i pa hende entre 18 i 60 aña ku tur aña mester pasa e angua di grip.

Siudadanonan ku tin mester di protekshon èkstra, den luna di novèmber por pasa angua kontra corona ku un bakuna nobo. Ta konsehá e angua pa hende di 60 aña bai ariba i pa hende entre 18 i 60 aña ku tur aña mester pasa e angua di grip. E bakuna nobo ta intenshoná tambe pa hende muhé na estado i pa hende ku por ehèmpel preshon haltu, diabétis, problema ku pulmon i nir, i trahadónan den kuido. E angua nobo kontra corona ta nesesario pa motibu ku e bakunanan anterior no ta protehá sufisientemente kontra e tiponan nobo di corona.

E bakuna nobo ta protehá hende ku un salú vulnerabel kontra hospitalisashon debí na kontagio ku e variantenan nobo di e vírùs di corona. Di e manera akí e chèns ku hende ta muri pa motibu di corona ta bira mas chikitu. Ketu bai e vírùs di corona ta keda lanta kabes.

P’esei prinsipalmente pa hende vulnerabel ta importante pa nan protehá nan mes kontra e vírùs. I ta importante tambe pa hende salú ku tin un hende vulnerabel rònt di nan, tambe bai pasa angua. Di e manera akí hende salú por protehá e personanan vulnerabel rònt di nan.

For di 30 di òktober 2023 te ku 3 di novèmber 2023 trahadónan den kuido ku ta deseá esaki, ta pasa angua promé. For di 6 di novèmber 2023 te 1 di desèmber 2023, siudadanonan ku ta deseá esaki por pasa e angua kontra corona. Nan por hasi esaki den sentro di bario na Antriol, Nort’i Saliña, Rincon i Tera Kòrá.

Despues ta anunsiá dia i orario. Siudadanonan ku ta pasa angua den bario, no tin mester di traha sita pa esaki. Un tim di departamento di Salubridat Públiko por bai den bario pa pasa hende angua na kas tambe, si ta difísil pa nan bai sentro di bario. Bo tin pregunta tokante e angua nobo kontra corona? E ora ei yama e number grátis 0800-0800 durante ora di ofisina.

Nieuw vaccin corona voor burgers die extra bescherming nodig hebben

20 sep 2023

De prik wordt aangeraden voor 60-plussers en 18-plussers tot 60 jaar die ieder jaar de griepprik moeten halen.

Burgers die extra bescherming nodig hebben, kunnen in november een coronaprik krijgen met een nieuw vaccin. De prik wordt aangeraden voor 60-plussers en 18-plussers tot 60 jaar die ieder jaar de griepprik moeten halen. Het nieuwe vaccin is ook bedoeld voor zwangere vrouwen en voor mensen met b.v. hoge bloeddruk, diabetes, long – nierproblemen, en zorgmedewerkers. De nieuwe coronaprik is nodig omdat de vorige vaccins niet genoeg beschermen tegen nieuwe soorten van corona.

Het nieuwe vaccin beschermt mensen met een kwetsbare gezondheid tegen opname in het ziekenhuis door besmetting met de nieuwe varianten van het coronavirus. Zo wordt de kans kleiner dat deze mensen overlijden door corona. Het coronavirus steekt nog steeds de kop op.

Daarom is het vooral voor kwetsbare mensen belangrijk dat ze zich tegen het virus beschermen. En is het ook belangrijk dat gezonde mensen met een kwetsbaar iemand in de omgeving, zich ook laten prikken. Op die manier kunnen gezonde mensen de kwetsbare personen in hun omgeving beschermen.

Van 30 oktober 2023 tot en met 3 november 2023 worden zorgmedewerkers die dat willen als eerste geprikt. Van 6 november 2023 tot 1 december 2023, kunnen burgers die dat willen de coronaprik halen. Dat kan bij de wijkcentra in Antriol, Nort’i Saliña, Rincon en Tera Kòrá.

De dagen en tijden worden nog bekend gemaakt. Burgers die een prik in de wijk halen, hoeven geen afspraak hiervoor te maken. Een team van de afdeling Publieke Gezondheid kan in de wijk mensen ook thuis prikken als ze moeilijk naar de wijkcentra kunnen komen. Heeft u vragen over de nieuwe coronaprik? Bel dan tijdens kantooruren het gratis nummer 0800-0800.

