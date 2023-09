Muzikale jeugdtheater voorstelling Rumannan Purunchi roept nostalgie op

WILLEMSTAD – Onlangs zijn de boeken ‘Rumannan Purunchi’ (RP) van Loekie Morales gedistribueerd naar de Curaçaose lagere en middelbare scholen. De Stichting Beyond Kultura Events (BKEF) start momenteel een interactief leesprogramma op de scholen voor Funderend Onderwijs, dat zal duren van half september tot half december. Het boek telt 204 paginas en gaat over Auchi Moraal, die met haar 10 kinderen aan de rand van Willemstad woont.

Teatro KadaKen heeft inmiddels subsidie ontvangen van Fonds Podiumkunsten, Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied en Vriendenloterij Fonds om het verhaal van Rumannan Purunchi als basis te laten dienen voor de muzikale jeugdtheater productie ‘RUMANNAN PURUNCHI’. Teatro KadaKen, heeft theatermaker Milushka Birge gecontracteerd, om het script te schrijven en de voorstelling te regisseren. Scholen hebben samen met de boeken van Morales ook lesmateriaal van deze voorstelling ontvangen. De groepen 7 en 8 van de FO scholen en het 1e en 2e jaar van het Voortgezet Onderwijs op Curaçao, bezoeken momenteel tot eind november 2023 de voorstelling.

Afgelopen zaterdag 16 september vond de première plaats in Aula Habaai op Curaçao. Loekie Morales heeft enorm genoten van de voorstelling, waarin vijf lokale acteurs Greysha Niebe, Gian van Eiker, Rachelle Le Blanc, Kionn Yung en Maxine Fabian schitterden in hun performance.

Met z‘n vijven vertolken de acteurs wel 10 rollen uit het verhaal en dat gaat er dynamisch aan toe. Met hun professionaliteit en enthousiasme die ervan af spat, houden zij de bezoekers ‘captivated‘.

Eigenlijk wordt er met dit stuk een ‘derde deel’ gebreid aan de twee boekdelen van deze Caribische familiesaga (Zonnespproetjes en Tropisch Nestje). Natasha, een kritisch kleinkind van Auchi Moraal krijgt haar moeder, tantes en ooms mee naar Curaçao, om tegen de toeristische ontwikkelingen te protesteren. Die vormen een bedreiging voor hun oude wijk en ouderlijk huis. Tijdens hun verblijf krijgen de Rumannan Purunchi nostalgische flashbacks uit hun jeugdjaren.

Het stuk heeft verschillende gevoelslagen en een duidelijke, realistische verhaallijn. Trieste momenten worden afgewisseld met humoristische en serieuze momenten.’

Loekie Morales moest een traantje laten bij sommige taferelen, en op andere momenten kon ze weer lachen. “De taferelen wisselen elkaar af in de juiste tempo en de taal is voor jong en oud goed te volgen. De scenes worden begeleid met speciaal voor Rumannan Purunchi gevoelige, origineel gecomponeerde muziek van Eric Calmes. Het stuk is boeiend, zowel qua verhaal als het acteerwerk. Een aanrader voor jong en oud om het theaterstuk Rumannan Purunchi te gaan ervaren. Never a dull moment,” zegt Loekie Morales, auteur van het gelijknamige boek.

“Beyond Kultura Events Foundation (BKEF), is zeer blij met deze muzikale theatervoorstelling, die een unieke aanwinst is als ‘intangible heritage’ voor zowel literatuur als ‘Performing Arts’ in de Dutch Caribbean,” zegt Rita Aikman, penningmeester van BKEF.

Lou Nisbet, uitvoerend producent van Teatro KadaKen is ook zeer blij met deze productie. “Milushka Birge en de acteurs hebben het mogelijk gemaakt dat de rijkdom van het leven van de kinderen Moraal zichtbaar werd. Teatro KadaKen beschouwt het als een voorrecht om te mogen werken met materiaal dat zo persoonlijk is, dat maakt het elke keer weer speciaal. Helemaal bijzonder was de première toen een aantal echte Rumannan Purunchi in de zaal aanwezig waren.”

Door de weeks zijn er ca 2 voorstellingen van RP dagelijks voor scholen. In de weekenden staan de deuren open voor families, jong en oud, om met elkaar quality time te beleven.

Kaarten zijn naf. 12,50 voor kinderen tot en met 12 jaar en Naf. 25 voor jongeren en volwassenen te koop bij Boekhandel Mensings Caminada, Van der Tweel, Sentro di pago Tu y Yo, of online bij Caribbean Ticketshop. In het kader van siman di kultura wordt Rumannan Purunchi op Curaçao gespeeld op zondag 24 september om 16:00uur en op donderdag 28 september om 19:00uur.

Photo: Loekie Morales (links), auteur van het boek Rumannan Purunchi en Milushka Birge (rechts) scenarioschrijver en directeur van het gelijknamige theatraal werk, in hun Purunchi-Sproetjes-jurkjes.

