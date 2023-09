Pa stimulá kooperashon regional riba tereno di komunikashon

CBCS a organisá e promé Regional Central Bank Communication Workshop

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG — Segun ku e bankonan sentral di nos region ta desaroyá pa ta

ménos tradishonal i ‘será’ pa un instituto mas aksesibel i transparente, e profeshonalnan di

komunikashon na tur e diferente institutonan akí ta enfrentá e mesun tipo di retonan. P’esei,

kooperashon riba tereno di komunikashon ta asina importante den nos region. Esei tabata un di e

konklushonnan importante di e ‘1st Regional Central Bank Communication Workshop’, organisá di

13 pa 15 di sèptèmber último na Kòrsou. E tayer akí, titulá ‘Transitioning into a New Era of Central

Banking Communications in the Caribbean’ tabata un inisiativa di Centrale Bank van Curaçao en

Sint Maarten (CBCS). Vários profeshonal di komunikashon di banko sentral regional i internashonal

tabata di bishita riba nos isla pa e tayer di tres dia akí.

Presidente di CBCS, Richard Doornbosch, tabata enkargá ku e apertura ofisial, siguí pa David-Jan

Jansen (De Nederlandsche Bank), kende a ranka sali komo un di e oradónan prinsipal ku su

presentashon ‘Communication and Transparency in Central Banks: research & practice’

(Komunikashon i transparensia di banko sentral, segun investigashon i den práktika). Jansen a

enfatisá e importansia di komuniká ku públiko en general. Thierry Bangratz & Petr Jakubik

(IMF/CARTAC) a elaborá, respektivamente, riba komunikashon for di perspektiva di supervishon i

komunikashon tokante stabilidat finansiero. David Hofman (IMF) a enfoká riba evolushon di

komunikashon for di perspektiva di maneho monetario. Paul Badertscher (Bank of Canada) a duna

un presentashon riba transformashon di komunikashon na banko sentral di Canada. Komo oradó

i invitado spesial, Volodymyr Lepushynskyi (National Bank of Ukraine), a bini Kòrsou for di e zona

di guera i a duna un presentashon riba e tema di maneho monetario den tempu di krísis i

komunikashon al respekto, ku algun ehèmpel resien di banko sentral di Ukrania.

Ademas di e oradónan prinsipal, algun ehèmpel real di diferente isla a keda presentá pa Bank of

Jamaica, Central Bank of Barbados, Central Bank of Trinidad & Tobago, Eastern Caribbean Central

Bank i CBCS. Nancy Guttenberg-van der Wal, Hefe di Corporate Communications di CBCS, a trese

padilanti ku: ‘Un banko sentral ta un entidat públiko. Komo tal, e tin ku buska un bon balansa. Di

un banda, e mester mantené su identidat komo entidat reguladó responsabel den transformashon

pa un instituto mas transparente i aksesibel i, na mes momento, e mester keda aktual i komuniká

na un manera ku komunidat por komprondé’. Marek Petruš, un konsehero internashonal riba

komunikashon, spesialisá riba tereno di banko sentral, a aktua komo moderadó di e konferensia.

Tambe, Petruš a presentá un introdukshon titulá ‘Enhancing transparency and communications:

Present-day challenges (& opportunities) in the Caribbean’.

E demas partisipantenan na e tayer tabata Centrale Bank van Aruba, Centrale Bank van Suriname,

The Central Bank of the Bahamas i The Central Bank of Belize. Durante e tayer, ku e partisipantenan

ta konsiderá unu sumamente eksitoso, e bankonan sentral partisipante a establesé un ret ofisial di

komunikashon. CBCS ta spera ku e tayer akí lo ta inisio di un tradishon duradero i ku, den futuro,

kada bes un otro banko sentral lo tuma organisashon di e evento na su enkargo.

Willemstad, 22 di sèptèmber 2023

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

