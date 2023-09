Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

Despues di varios proposicion entrega na Hulanda

GOBIERNO DI ARUBA TA SIGUI NEGOCIA RIBA E DIRECCION HIBRIDO

ORANJESTAD – Durante e ultimo reunion den Parlamento, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a indica cu tanto Parlamento di Aruba y Hulanda tabata hopi critico pa loke ta trata e proposicion di Hulanda pa bin cu e Raft. Hopi ta e preguntanan, comentarionan y criticanan cu a wordo haci pa diferente fraccion. Pa loke ta fraccion di MEP, AVP y Raiz despues di a entrega varios pregunta, a bisa mesora cu nan no lo ta na fabor di e RAft. Fraccion di MAS y Accion 21 cu tambe tabata critico, y despues di entrega hopi comentario, critica y hasta exigi cambio, finalmente a vota na fabor di e RAft.

Prome Minister a indica cu a base di tur loke Parlamento a trece dilanti, el a sigui negocia cu Hulanda, pero lamentabelmente desde cu Parlamento a entrega e preguntanan aki, na mei 2022, Hulanda no a cambia nada mas, no kier a papia di cambio, y ni di contesta e Parlamentarionan. Prome Minister a pone tur e corespondencianan disponibel pa tur miembro di fraccion por lesa, con desde Juni 2022, Gobierno a haci varios proposicion na Hulanda pa por sali for di e impase, unabes cu na mei 2022, Parlamento a bisa cu e no ta bay acepta e RAft.

Gobierno a propone pa bin cu un onderlinge regeling enbes di un Ley di Reino, ya cu el a traha pa COHO y ta sigur e por traha pa RAft, a propone pa pone den e ley di LAft, un clausula cu Aruba no por cambia e ley sin papia cu Hulanda, pero e opcionnan aki, Hulanda no kier a acepta. Gobierno a splica nan cu esaki ta un acuerdo di fiansa y lo por ta bon pa haci mescos cu banco, na unda Hulanda ta pone nan condicionnan di kico Aruba lo mester cumpli cu ne den tanto aña, y ora e acuerdo caba, ningun tin di haber mas cu otro, pero esaki tampoco nan no tabata kier. Gobierno a bisa nan cu si e miedo ta cu Aruba ta cambia e ley riba su mes, pa duna e ora un interes abou, y si den futuro tin un Parlamento of Gobierno cu ta dicidi di cambia e ley di LAft sin papia cu Hulanda, e ora e interes ta subi na 6 pa 8%, pero esaki tampoco nan a acepta.

Prome Minister a splica cu na Juli 2023, Hulanda a bisa Gobierno cu, mirando cu Aruba no kier acepta e RAft manera cu e ta, nan ta willing pa traha riba algo otro, e no lo ta e RAft pero si e lo ta un Ley di Reino. Den cuadro di esaki, Prome Minister a bay Parlamento pa presenta e alternativa aki, y aki ta unda Parlamento a duna un cuadro den cual nan kier pa Gobierno sigui negocia. E opcion aki ta un direccion hibrido, na unda cu tin algun aspecto den landsverordening, y algun den un rijkswet. Cu esaki, Hulanda lo tin un grip riba algun cos y Parlamento lo tin su autonomia den e landsverordening.

Dia 7 di September, Parlamento a bin cu mocionnan y a indica pa e RAft wordo kita for di mesa y pa Gobierno sigui negocia den e direccion hibrido, manteniendo y respetando e derecho di e “budgetrecht” di Parlamento.

