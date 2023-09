Tot 10 jaar gevangenisstraf geëist voor de invoer van 1.122 kilo cocaïne in Noordzeekanaalgebied tegen corrupte havenmedewerker en handlangers

‘Een toplijn’, zo noemde een inmiddels 43-jarige man uit Purmerend tegenover ‘cliënten’ de vaarroute van Ecuador naar het Noordzeekanaalgebied in Amsterdam en Zaandam. Via deze lijn zou makkelijk drugs kunnen worden gesmokkeld omdat de man mogelijkheden had om de container waarin de drugs zaten, ongezien van het containeropslagterrein te kunnen laten halen zodat er op een veilige plek, tien minuten verderop, gelost kon worden. Waarna de container weer teruggebracht kon worden naar het gebied waar het was aangekomen. ‘Niemand die door heeft dat hij even verdwenen is’. Het liep op 12 juli 2022 anders dan gepland. Vier mannen werden op heterdaad betrapt nadat er in een container in totaal 1.122 kilo cocaïne tussen balen cacao werd aangetroffen. Onder deze mannen bevond zich een corrupte havenmedewerker, een 29-jarige man uit Dijk en Waard, die het mogelijk maakte dat een vrachtwagen, bestuurd door een 55-jarige man uit Enkhuizen, vroeg die ochtend het beveiligde containeropslagterrein kon op- en afrijden. De mannen, waaronder ook nog een 27-jarige man uit Purmerend, hoorden gevangenisstraffen tot 10 jaar tegen zich eisen. Zij worden ervan verdacht samen opzettelijk 1.122 kilogram cocaïne Nederland te hebben binnengesmokkeld.

Ontneming van ruim 2 miljoen

Uit het onderzoek is gebleken dat drie van de mannen ook nog geld hebben verdiend aan een eerder transport dat plaatsvond in december 2021. Op basis van onderschepte communicatie tussen de verdachten, komt het OM erop uit dat de 43-jarige man uit Purmerend en de 27-jarige man uit Purmerend per persoon €1.138.750,- aan dit transport hebben verdiend en de 29-jarige man uit Dijk en Waard €22.000,-. Het OM heeft ter zitting gevorderd dit wederrechtelijk verkregen voordeel te ontnemen.

Start onderzoek naar drugssmokkel

Het onderzoek dat leidde tot de aanhoudingen van de vier mannen begon nadat op 4 februari 2021 uit TCI (team criminele inlichtingen) informatie bleek dat er cocaïne in containers werd ingevoerd, waarbij het kenteken van een trailer (een aanhangwagen die steunt op het voorste deel van een vrachtwagen) naar voren kwam. De gebruikers van deze trailer bleken een 27-jarige man uit Purmerend en een 55-jarige man uit Enkhuizen te zijn.

De trailer zat aan een vrachtwagen gekoppeld die meerdere keren een containeropslagbedrijf bezocht. Dit bedrijf werd in onderschepte (encrypte) chats al genoemd door de 43-jarige verdachte ‘…Haven in Amsterdam en Zaandam zijn van ons en kunnen daar alles doen wat we willen, ook wasstraat is daar’. De 29-jarige man uit Dijk en Waard die werkzaam was bij het bedrijf, dat gevestigd was in het Noordzeekanaalgebied, met een terminal aan het water in Zaandam en Amsterdam, bleek dit mogelijk te maken.

Betrapt op heterdaad

Op 12 juli 2022, de dag van de aanhouding, was het vroeg dag voor de mannen. Een observatieteam zag de vrachtwagen die ochtend om 05.25 uur wegrijden, gevolgd door een auto die bestuurd werd door één van de andere verdachten. Vervolgens stond de vrachtwagen een uur lang geparkeerd in Amsterdam, vlakbij het containeropslagbedrijf. Om 06.30 uur reed de vrachtwagen het terrein op met een lege trailer om vervolgens met een container weer van het terrein af te rijden. Om 07.03 uur reed de vrachtwachten met de container de Programmeurstraat op, waar de 55-jarige verdachte werd aangehouden door het arrestatieteam. Een paar minuten later werden de twee inzittenden van de auto die steeds achter de vrachtwagen had aangereden, aangehouden: de 27-jarige man en de 43-jarige man.

De 55-jarige man uit Enkhuizen mocht met zijn vrachtwagen niet op het terrein van het bedrijf maar kon daar opkomen dankzij de havenmedewerker, die de poort voor hem opende. Uit onderzoek blijkt dat de bestuurder van de vrachtwagen vlak voor, tijdens en na het oprijden op het terrein telefonisch contact had met de havenmedewerker. De registratie van de container in het systeem werd gewist, zodat het net leek alsof de container met cocaïne nog op het terrein stond, terwijl deze in werkelijkheid naar een plek werd gebracht waar de cocaïne kon worden veiliggesteld. Zo ver kwam het echter niet: er werd tot aanhouding over gegaan.

In de container werd tussen de balen cacao de 1.122 kilo cocaïne aangetroffen. Uit onderzoek bleek dat de container op 8 juni in Ecuador geladen was en op 12 juli om 06.30 uur bij het containeropslagbedrijf in Amsterdam was afgeleverd om vervolgens door de 55-jarige man weer van het terrein te worden afgereden.

Bewijs

In het onderzoek naar de cocaïnesmokkel ligt veel bewijs tegen de verdachten: allereerst blijkt dat uit de feiten die op 12 juli naar voren kwamen, maar ook uit onder andere tapgesprekken, afgeluisterde gesprekken in de auto en telefoongegevens. Duidelijk is dat alle verdachten heel goed wisten waar zij mee bezig waren.

Ernst van de feiten: geld verdiend aan maatschappelijk vergif

Achter de smokkel van cocaïne gaat veel criminaliteit schuil. De officier van justitie ter zitting:

‘Witwassen, corruptie en liquidaties vormen samen de lugubere achterkant van het recreatieve drugsgebruik in Nederland en het snelle en overvloedige geld, dat de criminele handelaren aan die recreatie verdienen. Het is een meedogenloos circuit, dat bol staat van list, bedrog en absurde gewelddadigheid. Geld en macht gaan in dat circuit boven alles, óók boven mensenlevens.’

De officier van justitie benoemde ook dat cocaïne maartschappelijk vergif is en dat de verdachten in deze zaak geld verdienden met dat vergif.

De rol van de 29-jarige havenmedewerker is zeer kwalijk. Hij misbruikte zijn positie bij zijn werkgever om de cocaïnesmokkel van de twee mannen uit Purmerend te faciliteren. De havenmedewerker kon de containers tijdelijk ongezien laten verdwijnen, een ‘unique sellingpoint’ voor de 43-jarige man.

Rekening houdend met de ernst van de feiten, de hoeveelheid gesmokkelde cocaïne en de voorbereidingshandelingen die de mannen hebben getroffen, komt de officier uit op jarenlange gevangenisstraffen. Tegen de 55-jarige man uit Enkhuizen eiste de officier van justitie zes jaar gevangenisstraf. De 29-jarige man uit Dijk en Waard hoorde negen jaar gevangenisstraf tegen zich eisen. En de twee mannen uit Purmerend mogen wat betreft het OM een gevangenisstraf van tien jaar opgelegd krijgen.

Mainports

Voor het OM is het belangrijk om samen met ketenpartners als gemeenten, douane, marechaussee en politie op te treden tegen ondermijning bij mainports. Ook in deze zaak is hier sprake van: de verdachten hebben drugs Nederland binnengesmokkeld via een bedrijf in het Noordzeekanaalgebied, een belangrijk logistiek knooppunt. Dit heeft het OM ook meegewogen om in deze zaak jarenlange gevangenisstraffen te eisen.

