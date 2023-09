Curaçao recibirá a más de 300 nadadores de 10 países en el OCEANMAN CURAÇAO 2023 a realizarse el 7 y 8 de octubre de 2023 en las paradisíacas playas de Cas Abao.

Willemstad – septiembre 20 de 2023. – Curaçao se prepara para recibir a más de 300

nadadores de diferentes países: Alemania, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador,

España, Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, Ucrania, Uruguay, Venezuela, que

participarán en el OCEANMAN CURAÇAO a realizarse entre el 7 y 8 de octubre de 2023.

Este evento de natación en aguas abiertas promocionado y operado por Eventos

Deportivos de Alto Nivel SAS – Xportiva de Colombia, con el apoyo del Gobierno de

Curaçao, su Oficina de Turismo (Curaçao Tourist Board) Cas Abao, Rif Forte, el Mangrove

Beach Resort, y Pedialyte ya cuenta con la inscripción de cerca de 260 nadadores de más

de 11 países, que esperan, además de competir, disfrutar de la calidez de la gente de la

isla, sus paisajes y la variada gastronomía que ofrece.

EL OCEANMAN es un evento deportivo para deportistas de todas las edades, que se

desarrolla en las mejores playas de más de 30 destinos en el mundo y se desarrollará en

las aguas de las paradisíacas playas de Cas Abao, una de las más lindas de la isla y

reconocida por rankings internacionales, como una de las 10 playas más hermosas del

Caribe.

La agenda preparada por los organizadores para esta edición del OCEANMAN

CURAÇAO 2023 , incluye las siguientes actividades:

Viernes 6 de octubre de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

REGISTRO DE COMPETIDORES – Rif Fort

Sábado 7 de octubre de 6:30 a.m. a 11:00 a.m.

OCEANKIDS – 300 mts y 600 mts

OCEAN TEAMS (equipos de 3 personas) – 500 mts

SPRINT – 2.000 mts

2:00 p.m. a 7:00 p.m.

REGISTRO DE COMPETIDORES – Rif Fort

Domingo 8 de octubre de 6:30 a.m. a 12:30 p.m.

HALF OCEANMAN – 5.000 mts

OCEANMAN – 10.000 mts

EL OCEANMAN CURAÇAO 2023 tiene dentro de sus objetivos principales, la promoción

del deporte en todas las edades para incentivar hábitos de vida saludables, la

contribución a la dinamización económica de la isla a través de la presencia de un turismo

sano y responsable; y el fortalecimiento de la vocación turística de un destino que se ha

venido posicionando en los últimos años, como uno de los favoritos de los colombianos

para sus vacaciones en familia, parejas o amigos.

Los interesados en vivir esta vibrante competencia deportiva pueden inscribirse a través

de la página de OCEANMAN CURAÇAO https://oceanmanswim.com/curacao

Acerca de Curaçao

Hogar de más de 35 cautivantes playas, un patrimonio diverso que abarca 55 culturas diferentes,

incluidas la holandesa, la española y la portuguesa, una actitud de “vive y deja vivir” y una

impresionante arquitectura europea, Curaçao, que se encuentra en los límites exteriores del

cinturón de huracanes. sigue siendo un escape tropical inigualable en el sur del Caribe.

Clasificada por viajeros de diferentes nacionalidades como una de las “mejores islas del Caribe”, la

belleza natural de Curaçao, los sitios de buceo de clase mundial, las playas vírgenes y el clima

idílico le han valido más elogios y reconocimiento. Su ciudad capital, Willemstad, declarada

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, presenta el icónico y colorido telón de fondo de

Handelskade, el vibrante arte callejero y una creciente oferta de boutiques, restaurantes al aire libre

y cafés de moda, solo por nombrar algunas de las muchas razones por las que Curaçao se ha

constituido en una de las islas más excepcionales de la región.

Desde Colombia los visitantes pueden viajar a la isla en vuelos directos desde Bogotá, por

Avianca, que desde septiembre aumentó a 11, los vuelos semanales que ofrece hacia la isla,

Wingo y Copa; desde Medellín por EZ Air y JetAir Caribbean; y desde Barranquilla por EZ Air.

Los viajeros también pueden descargar la aplicación móvil para Android o iOS Curaçao

Travel-Guide-app que brinda detalles que van desde dónde alojarse y qué hacer, hasta información

importante de itinerarios, detalles para planificar actividades, todo, con solo un toque.

Más información sobre este paraíso del Caribe http://www.curacao.com/es

Siga todas las noticias sobre la isla en las redes sociales:

Facebook: curacaotb

Instagram: @curacaotb

TikTok: @curacaotb

Para más información por favor contacte a:

KAPI@XPORTIVA.COM

SOFI@XPORTIVA.COM

CURACAO@OCEAMANSWIM.COM

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket