5 artista, 5 mural na 5 isla karibense:

Kooyman ta lansa kampaña ‘Colors of the Caribbean’

Kòrsou por atmirá e arte ‘Cateoni’ di Joan of Arts

WILLEMSTAD: Kooyman semper a dediká su mes na brinda komunidatnan Karibense hèrmènt, produkto i ekspertisio ku nan tin mester pa konstruí, krea, embeyesé i floresé. Kooyman a bin ta sostené e vishon di artistanan lokal ku Colors of the Caribbean, i awor ta ekstendé esaki den un kampaña ku ta kubri tur 5 isla. Un kampaña multikultural i hopi kolorido ku ta selebrá tur loke ta uni nos komunidat, poniendo énfasis riba arte, kultura, kreashonnan úniko i vivensia di nos isla.

Sinku artista di islanan Kòrsou, Boneiru, Aruba, St. Maarten i Barbados a krea kada un, un mural ku ta representá ‘Colors of the Caribbean’ i ku ta reflehá e kolornan vivido di nan isla. Kooyman a sostené nan vishon- for di canvas, pa muraya; komunidat lo risibí un dósis di positivismo i kreatividat na luganan manera entre otro edifisio di skol, ‘veld’ i auditorio pa hasi deporte, kasnan di kuido pa mucha i mas. Tambe, a sostené e artistanan ku fèrf i otro material. Mester bisa ku kada un, ta un! Kooyman ta felisitá e artistanan ku nan mural i pa hasi e kampaña aki unu realmente impaktante. Pa Kòrsou tabata Joan of Arts, pa Boneiru tabata Marea Arts, pa Aruba Paul Wong, pa St. Maarten Zillah Duzon Hazel i finalmente pa Barbados tabata Shane Eastwond. Tur ta obranan impreshonante i digno di atmirashon. Kooyman su meta ta, pa inspirá komunidat di e 5 islanan pa duna kolor na e deseonan di kurason. For di pinta un mural, te muraya di un kamber, un muebel, òf bo hogar- Kooyman t’e partner ideal.

Un sunchi di dushi Kòrsou- Joan of Arts

Riba imágen athunto, un obra masha bunita di Joan of Arts yamá ‘Cateoni’. Joan a krea e mural inspirá dor di su yunan ku mester a bai studia afó. E mural ta representá un sunchi di dushi Kòrsou, ku e meta pa laga muchanan di nos isla sá, ku nos tei pa nan, ki ora ku nan mester. Kooyman ta invitá bo pa bishitá e proyekto bunita aki na Goslinga den Otrobanda i keda pendiente pa un reto i premionan fabuloso relashoná ku e kampaña aki. Pa mas informashon, bishitá www.kooymanbv.com òf Kooyman su página di Facebook i Instagram.

5 kunstenaars, 5 muurschilderingen op 5 Caribische eilanden:

Kooyman lanceert campagne ‘Colors of the Caribbean’

Curaçao kan het kunstwerk ‘Cateoni’ van Joan of Arts bewonderen

WILLEMSTAD: Kooyman is altijd toegewijd geweest aan het bieden van gereedschap, producten en expertise aan de Caribische gemeenschap, dat nodig is om te bouwen, creëren, mooier maken en verrijken. Met Colors of the Caribbean steunt Kooyman de visie van lokale kunstenaars en nu wordt dit uitgebreid in een campagne die alle vijf eilanden beslaat. Een multiculturele en kleurrijke campagne die alles viert wat onze gemeenschap verbindt. Hierbij wordt de nadruk gelegd op kunst, cultuur, unieke creaties en de beleving van ons eiland.

Vijf kunstenaars van Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint Maarten en Barbados hebben ieder een muurschildering ontworpen die de ‘Colors of the Caribbean’ vertegenwoordigt en die de levendige kleuren van hun eiland weerspiegelt. Kooyman steunt hun visie – vanaf het canvas naar de muur; de gemeenschap zal een dosis positivisme en creativiteit krijgen op plekken zoals onder andere schoolgebouwen, sportvelden en -auditoria, verzorgingstehuizen en meer. Ook zijn de kunstenaars voorzien van verf en ander materiaal. Het moet gezegd worden: elke kunstenaar is er één!

Kooyman feliciteert de kunstenaars met hun muurschildering; dankzij hun is deze campagne daadwerkelijk indrukwekkend geworden. Voor Curaçao gaat het om Joan of Arts, voor Bonaire Marea Arts, voor Aruba Paul Wong, voor Sint Maarten Zillah Duzon Hazel en voor Barbados Shane Eastwond. Het gaat stuk voor stuk om indrukwekkende en waardige kunstwerken. Het doel van Kooyman is om de gemeenschap van de vijf eilanden te inspireren kleur te brengen aan de hartenwensen. Van het maken van een muurschildering, tot een muur van een kamer, een meubel of je huis – Kooyman is de ideale partner.

Een kus van dushi Curaçao – Joan of Arts

Op de bijgesloten afbeelding is een prachtig kunstwerk van Joan of Arts te zien, genaamd ‘Cateoni’. Joan heeft de muurschildering ontworpen en werd hierin geïnspireerd door haar kinderen die in het buitenland moesten gaan studeren. De muurschildering vertegenwoordigt een kus van dushi Curaçao, met het doel de kinderen die ons eiland verlaten, te laten weten dat we er voor hen zijn wanneer ze ons nodig hebben. Kooyman nodigt je uit dit mooi project te bezoeken bij Goslinga in Otrobanda. Blijf in afwachting van een wedstrijd en fantastische prijzen in deze campagne. Bezoek voor meer informatie www.kooymanbv.com of de facebook- en instagrampagina van Kooyman.

