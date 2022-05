Guardian Group FATUM steunt The Distinguished Gentleman’s Ride te Curaçao

Zondag 22 mei aanstaande

De dienstverlening van Guardian in het Caribisch gebied gaat terug tot 1847. Terwijl het prachtig bedrijf FATUM te Curaçao officieel in 1904 haar aktiviteiten in het Caribisch Gebied startte. Guardian Group maakte naam onder de toonaangevende financiële instellingen en is altijd dé koploper waar je bij wilt horen gebleven. Zowel zakelijk als leverancier van kwaliteitsproducten op verzekerings- en financieel gebied, als op sociaal maatschappelijk gebied. Belangrijke initiatieven op charitatief gebied ontgaan Guardian Group Fatum niet.

Guardian Group Fatum in the Dutch Caribbean, volledig: GUARDIAN GROUP FATUM, werd niet alleen met prijzen en recensies beloond. De grootste beloning kwam van onze clientèle, dé echte stakeholders. Zij prezen ons door telkens weer hun vertrouwen in ons te bevestigen en daarmee ons in de gelegenheid te stellen om de stijgende lijn in de resultaten te kunnen realiseren, te boeken en te kunnen presenteren. Hoe mooi is dat?! Aldus Diego Fränkel, Chief Executive Officer van Guardian Group Fatum.

Het is vanwege onze interesse en betrokkenheid bij initiatieven en projecten die het algemeen nut en het algemeen belang binnen de samenleving dienen dat wij binnen de ruimte die wij hebben financieel kunnen bijspringen. Zo kwam ook het initiatief The Distinguished Gentleman’s Ride bij ons binnen. Een tourtocht op mooi opgepoetse motorfiesten met netjes geklede motorrijders, in sartorial style, waarbij langzaam wordt gereden en aandacht wordt gevraagd voor moeilijk bespreekbare onderwerpen op het gebied van gezondheid bij mannen. Het gaat dan specifiek om het doorbreken van de taboe. Immers, men is geneigd om nauwelijks of niet te praten over ‘mannenkwaaltjes’ als de ongemakken bij prostaatkanker en teelbalkanker gerelateerde aandoeningen, evenals als gevolg daarvan mentale gezondheid en, spijtig genoeg, de neiging tot zelfdoding.

The Distinguished Gentleman’s Ride vindt haar oorsprong in Australië. Voor Curaçao werd door de initiefnemers aanvraag gedaan om het te mogen organiseren, welke toestemming werd verleend door Australië. Nu na de pandemie gaat het eindelijk gebeuren. Op Zondag 22 Mei zullen daarom tientallen motorrijders te Curaçao aan de The Distinguished Gentleman’s Ride (DGR) deelnemen terwijl tegelijkertijd over de hele wereld in zo’n vijftien landen, samen duizenden motoren, ook de DGR rijden. Daarbij is het de bedoeling dat het publiek naar de start, de vijf stops onderweg en de finish komt. Het wordt juist voor het publiek gedaan om te helpen met awareness aangaande de moeilijke onderwerpen. Dat is de reden waarom Guardian Group het initiatief steunt. De tourtocht begint om 15:00 bij Fundashon Prevenshon aan de Molenplein te Otrobanda en eindigt omstreeks 19:00 bij Prinses Wilhelmina Fonds te Scharloo. Het is de bedoeling van de organisatie te Curaçao om aandacht te vragen voor Men’s Health (Prostate Cancer, Testicular Cancer, Mental Health & Suicide Prevention). Dit middels zeer interessante korte toespraken met interactie van het aanwezige publiek op iedere stop onderweg. Het publiek is dus van harte welkom bij álle stops: Stop 1. Sentro pa Salu De Savaan alwaar er toespraken zullen zijn van zorgprofessionals; Stop 2. Urologiepraktiijk van uroloog Isa aan de Sta Rosaweg alwaar urologen Isa & Weijers zullen praten over relevante onderwerpen; Stop 3. Huisartsenpraktijk Sorsaka aan de Caracabaaiweg alwaar de eerstelijns zorg en ‘ga op tijd naar de dokter’ aandacht zullen krijgen; Stop 4. TeleCuraçao alwaar twee psychologen zullen spreken over de onderwerpen en de mogelijke gevolgen aangaande de psyche; Stop 5. SAMBIL shopping center alwaar aangrijpende testimonials vanaf de stage zullen worden gedeeld met het publiek. Tenslotte gaat de groep motorrijders terug en omstreeks 1900 is de finish bij Prinses Wilhelmina Fonds te Scharloo, met enkele toespraken ter afsluiting.

Guardian Group Fatum juicht het initiatief toe van komiek van eigen bodem de heer Jandino Asporaat die zich meteen commiteerde om hier onderdeel van te zijn. Hij endorseerde The Distinguished Gentlemans Ride te Curacao en paste zijn schema aan om er actief onderdeel van te zijn. Een grote naam waarvoor diepe buiging.

Guardian Group Fatum ziet het belang van dit initiatief in. Taboe helpen wegnemen, medeburgers helpen stimuleren om op tijd de dokter en andere zorgprofessionals te raadplegen en zgn. ‘early detection’ na te streven kan alleen maar goed zijn. Wij steunen dit initiatief van harte voor wat betreft gezondheid én de brand Curaçao krijgt nogmaals international een extra glans. “…De Curaçaosche versie van The Distinguished Gentleman’s Ride is de eerste in het Caribisch Gebied, waar wij zo actief zijn. Dat terwijl gelijktijdig elders in de wereld precies hetzelfde plaatsvindt..”. Aldus The Gentleman Francis Gijsbertha, commercieel direkteur bij Guardian Group.

Guardian Group FATUM ta sostené The Distinguished Gentleman’s Ride Korsou

Djadumingu 22 Mei benidero

Kompania madre Guardian Group su komienso ta bai bèk den 1847. Mientras ku FATUM su inisio tabata na 1904, den Karibe. Guardian Group a traha su nòmber I a sa di bira I keda é kompania den mundu finansiero ku bo kier ta parti di dje. Tantu komo proveedor di produktonan finansiero di kalidat haltu, komo riba tereno sosial, sosio ekonomiko I tambe den komunidat. No tin un inisiativa karikativo ku ta skapa na atenshon di Guardian Group Fatum.

FATUM den Dutch Caribbean, nòmber kompletu: GUARDIAN GROUP FATUM, no solamente a logra meritonan I premiashonan grandi I referenshanan importante na asina hopi okashon pero mas aún e stakeholdernan berdadero ku a duna nos e konfiansa kende ta asina importante pa nos: nos klientenan. Asina Diego Fränkel, Chief Executive Officer di Guardian Group Fatum a indiká.

Nos interes pa ku desaroyo den nos komunidat anto sigur kaminda interés general ta wordu sirbi den komunidat ta pone ku kaminda nos tin espasio pa hasi esaki nos sa duna ayudo I apoyo na inisiativanan. Asina tambe e inisiativa di The Distinguished Gentleman’s Ride a yega serka nos. Un paseo riba motosaikelnan netji dretchá bunita limpi I na ordu, ku koredonan netji bisti den sartorial style, pues klásiko ku kamisa será ku botón ku dashi of dashi pushi, gièl (bretèls) gilèt I of jas netji, kaminda ku ta kore riba spit abou pidiendo I halando atenshon pa Men’s Health, esta malesanan ku ta tipiko serka hende hòmber. Mas en partikular ta bai pa yuda pa kibra taboe riba sierto topikonan. Pasobra hopi hende hòmber ta preferá evitá papia riba topikonan delikado manera e malesanan tipiko serka hende hòmber, manera kánser na prostat, kánser na testikulo, problemanan riba tereno di salu mental, I tambe e peliger tras di suisidio I kon pa prevení esaki.

The Distinguished Gentleman’s Ride (DGR) ta originá na Australia. Pa Korsou tabatin esnan kende a tuma e inisiativa pa apliká pa haña e derechonan pa organisá e DGR I a logra haña esaki. Temporalmente e pandemia tabata pone ku no por sigui ku né. Pero awor sí e DGR ta bai sigui berdaderamente. Djadumingu dia 22 di Mei un grupo di koredó di motosaikel lo kore un ruta designá di The Distinguished Gentleman’s Ride (DGR) na Korsou, mientras ku mundialmente miles I miles di koredónan di motosaikel lo kore den nan pais. Tin mas ku 110 pais partsipando riba e mesun dia’ei. Ta e intenshon pa publiko sinti su mes Bon Biní anto yega na e stopnan na kaminda. E stopnan lo tin charlanan kortiku tené dor di profeshonalnan den kuido anto ku tin komo topiko Men’s Health, pues salu serka hende hòmber, manera kánser na prostat, kánser na testikulo, salu mental i prevenshon di suisídio. E konsientisashon ta masha importante mes mirando ku tin asina hopi taboe, anto ta pa motibu ku ta yuda kibra e taboe aki Guardian Group Fatum a disidí pa duna nos sosten I aporte.

E paseo riba motosaikel ta kuminsa 15:00 den atardi for di Fundashon Prevenshon na Molenplein Otrobanda I lo terminá pa 19:00 na Prinses Wilhelmina Fonds den Skalo. Riba e ruta tin 5 sinku stop/parade kaminda tin e charlanan pa publiko: Stop 1. Sentro pa Salu De Savaan, profeshonalnan den kuido lo papia; Stop 2. Urologiepraktiijk di urólogo Isa na Sta Rosaweg kaminda urólogonan Isa & Weijers lo duna charla kortiku tokante urología I e testnan; Stop 3. Huisartsenpraktijk Sorsaka na Caracabaaiweg, kaminda dokternan di kas lo duna un mensahe di kuido for di e promé liñea den kuido pues kuminsa na ‘bai bo dokter di kas’; Stop 4. TeleCuraçao, kaminda dos sikólogo lo tene charla tokante salu mental I prevenshon di suisido; Stop 5. SAMBIL shopping center kaminda lo tin testimonionan di esnan ku á pasa aden of ta pasando aden, posiblemente nan sernan kerí, I ku kier komparti nan ekseprenshanan. Di Sambil ta Sali bèk direkshon finish na Prinses Wilhelmina Fonds, kaminda ku tin palabra nan di gradisimentu I klousura.

Guardian Group Fatum ta apploudi e gesto I echo di nos komiko salí for di nos mes aki na Korosu señor Jandino Asporaat, kende a endorse The Distinguished Gentleman’s Ride I mes ora ahustá su skèdjul pa e por tei aktivamente. Un nòmber asina grandi den e evento meresé pa nos buig profundamente.

Guardian Group Fatum ta mira e esensha I importansha di e insiativa bunita aki. Yuda kita taboe, yuda stimulá suidadanoan pa bai dòkter, konsultá ku profeshonalnan den kuido p’asina yega na ‘early detection’. Pues deskrubrí malesa mas trempan ku ta posibel ta duna un I tur mas chèns pa bon diagnosis, bon trato mediko I ku esaki mas chèns pa sobrebibí. “…Nos ta brása e inisiativa pasobra e ta tantu bon pa nos komunidat for di e punto di bista di salú, komo pa e ‘brand’ di nos Dushi Korsou ku di e forma aki lo shine ekstra internashonalmente I natural den Caribe. Korsou den The Distinguished Gentleman’s Ride riba 22 di Mei ta algu úniko I balioso!..” asina Francis Gijsbertha, director komersial akompartí.

