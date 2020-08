Medidanan stringente pa pashèntnan i bishitanan na CMC / Strikte maatregelen voor CMC patiënten en bezoekers

Medidanan stringente pa pashèntnan i bishitanan na CMC

Willemstad 23 di ougùstùs 2020 – Entrante di djaluna, 24 di ougùstùs, Curaçao Medical Center ta tuma

medidanan adishonal i stringente pa protehá nos personal, nos pashèntnan i miembronan di nan famia pa

prevení plamashón di COVID-19. Tur sita i tratamentu ta sigui normal pero ku reglanan adaptá. Si bo tin un

keho, por fabor tuma kontakto ku bo dòkter di kas i no bin hòspital.

Reglanan General

• Entrada ta solamente pa medio di Peter Euwensweg (via di garashi).

• Kuerpo di seguridat di CMC lo kontrolá na entrada di garashi si personanan den auto tin sita

• Ta permiti ún (1) persona so pa akompaña un pashènt.

• Mantené higiéna di man i tosa den brasa.

• Mantené distansia sosial, por lo menos 2 meter

• Tur persona ku bin hòspital lo keda registrá. Esaki ta inkluí pashènt i bishita (ta mantené e

máksimo di 1 bishita pa kada pashènt)

Reglanan pa Pashènt

• Pashènt ku ta bin hòspital pa sita i mester di asistensia, por bin ku solamente 1 persona. (E

persona aki mester ta mayor di 18 aña i preferibel un miembro di famia).

• Mester presentá 30 minüt prome ku sita pa tene kuenta ku reglanan nobo.

• Pa emergensia por drenta di entrada na nòrt (Hamelbergweg/Rodeweg).

• Si mester bin hòspital pa un emergensia i tin keho di temperatura haltu of tosamentu, mester

bisti mondkapje (tapa boka).

Reglanan pa Bishita di pashènt

• No ta permití mas ku 1 bishita pa kada pashènt. E bishita mester ta e mesun bishita durante di

e estadia di e pashènt na CMC.

• No ta permití bishita menor di 17 aña.

• Orario di bishita ta solamente entre 12or i 1or di mèrdia.

• Lo tin kontròl estríkto pa ku bishita i orario di bishita.

E salú i seguridat nos personal, nos pashèntnan i nan famía ta keda e preoridat mas haltu pa CMC. Danki

pa e komprenshon i konfiansa durante e tempu difisil aki.

Strikte maatregelen voor CMC patiënten en bezoekers

Willemstad 23 Augustus 2020 – Met ingang van maandag 24 Augustus gelden bij het Curaçao Medical

Center aanvullende strikte maatregelen ter bescherming van ons personeel, onze patiënten en

familieleden van patiënten om verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Alle afspraken en

behandelingen zullen gewoon plaatsvinden, echter volgens aangepaste regels. Mocht je klachten hebben,

neem dan bij voorkeur contact op met je huisarts en kom niet naar het ziekenhuis.

Algemene regels

• De ingang is enkel via de Pater Eeuwensweg (via de garage).

• De beveiliging van het CMC zal bij de ingang controleren of de personen in de auto een

afspraak hebben Per patiënt mag alleen 1 persoon asisteren

• Houd je aan de regeles omtrent hand hygiëne en zorg bij het hoesten dat je gebruik maakt

van je arm.

• Houd je aan de regels omtrent het bewaren van sociale afstand minimaal 2 meter

• Ieder die het ziekenhuis bezoekt wordt geregistreerd. Dit geldt ook voor patiënten en

bezoekers (Maximaal 1 bezoeker per patiënt)

Regels waar patiënten zich aan moeten houden:

• Patiënten die naar het ziekenhuis komen in verband met een afspraak en die ondersteuning

nodig hebben, kunnen maximaal met 1 persoon komen. (Deze persoon dient ouder te zijn dan

18 en bij voorkeur een familielid).

• Men moet 30 minuten voor aanvang van de afspraak aanwezig zijn, daar men rekening moet

houden met de nieuwe regels.

• In een noodgeval kan men gebruik maken van de noorderlijke ingang (Hamelbergweg /

Rodeweg).

• Mocht je om urgente redenen naar het ziekenhuis moeten komen en last hebben van hoog

lichaamstemperatuur of hoesten, dan ben je verplicht een mondkapje te dragen.

Regels waar bezoekers aan patiënten zich moeten houden:

• Alleen één (1) bezoeker per patiënt is toegestaan. Deze bezoeker is de enige bezoeker die

gedurende het verblijf van de patiënt op bezoek kan komen.

• Bezoekers onder de leeftijd van 17 jaar zijn niet toegestaan.

• Bezoekuren zijn enkel tussen 12:00PM en 13:00PM.

• Er wordt strikt gecontroleerd als het gaat om handhaving van het bezoekuur

De gezondheid en veiligheid van ons personeel, de patiënten en de familieleden van deze blijven de

voornaamste prioriteit van het CMC. Bedankt voor het begrip en het vertrouwen gedurende deze moeilijke

periode.