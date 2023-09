OM eist negen jaar cel op verdenking van seksuele uitbuiting minderjarige meisjes

De officier van justitie heeft vandaag negen jaar cel geëist tegen een 39-jarige man uit gemeente Edam-Volendam op verdenking van seksuele uitbuiting van twee meisjes. De seksuele uitbuiting begon vanaf hun 14e jaar en heeft gedurende meerdere jaren plaatsgevonden. Het OM ziet deze man als hoofdverdachte. Daarnaast stonden nog twee mannen van 39 en 51 jaar oud voor de rechter: een vermeende chauffeur en een klant. Een van de slachtoffers van de hoofdverdachte, een inmiddels 23-jarige vrouw wordt, wordt niet alleen als slachtoffer maar óók als verdachte aangemerkt.

Voor beide slachtoffers, inmiddels vrouwen van 18 en 23 jaar oud, geldt dat zij zich in een kwetsbare positie bevonden toen ze de hoofdverdachte ontmoetten. Beide slachtoffers hadden te maken met een instabiele thuissituatie en psychische problematiek. De nu 18-jarige vrouw is als 14-jarig meisje verliefd geworden op de hoofdverdachte, die ervan wordt verdacht een seksuele relatie met haar te hebben gehad. Deze 39-jarige man wordt er daarnaast van verdacht haar te hebben aangezet om te werken als prostituee. Ook zou hij haar verschillende keren drugs hebben verstrekt.

Verdachte én slachtoffer

De vrouwelijke verdachte wordt als verdachte én slachtoffer aangemerkt. In appgesprekken tussen de hoofdverdachte en de vrouwelijke verdachte wordt gesproken over ‘het inwerken van een nieuw meisje’. Zo wordt de vrouwelijk verdachte ervan verdacht het meisje naar seksafspraken te hebben begeleid. Samen met haar ging zij onder meer naar een date voor trioseks. De officier van justitie heeft in de strafeis sterk rekening gehouden met haar slachtofferschap.

De politie heeft na onderzoek – waarbij onder meer de telefoons van de verdachten zijn uitgelezen en de slachtoffers verklaringen hebben afgelegd – kunnen achterhalen welke rol de verschillende verdachten hebben gehad. Een inmiddels 39-jarige man uit Amsterdam wordt er van verdacht tegen betaling als chauffeur te hebben opgetreden. Hij zou het minderjarige meisje in zijn auto naar verschillende seksafspraken hebben gebracht. Ook zou hij hebben geprobeerd klanten voor haar te regelen. De klant, een nu 51-jarige man uit Hippolytushoef, wordt ervan verdacht tegen betaling seks te hebben gehad met het minderjarige meisje toen zij 16 jaar oud was.

Flagrante schending van integriteit

De officier van justitie vandaag in zijn requisitoir: “Minderjarigen horen geen seksuele diensten tegen betaling te verrichten. Dat is een flagrante schending van hun geestelijke en fysieke integriteit. De hoofdverdachte is verantwoordelijk voor het kapotmaken van de nog zeer jonge levens van een tweetal slachtoffers. Verdachte heeft puur voor eigen genot en gewin een mensonterende situatie gecreëerd. Toen het begon waren het nog kinderen.”

Alles afwegende heeft de officier van justitie tegen de hoofdverdachte een celstraf van negen jaar geëist. De vrouwelijke verdachte die tevens als slachtoffer is aangemerkt hoorde een celstraf van 130 dagen waarvan 120 dagen voorwaardelijk tegen zich eisen. Tegen de vermeende chauffeur eiste de officier acht maanden cel waarvan vier voorwaardelijk en tegen de klant zes maanden cel waarvan drie voorwaardelijk.

De zaak is aan het licht gekomen dankzij een melding van een hulpverleningsinstantie die uiteindelijk namens de nu 18-jarige vrouw, die toen in die instelling verbleef, aangifte heeft gedaan. Deze zaak laat zien hoe belangrijk het is dat hulpverleningsorganisaties die weet hebben van dergelijke zaken zich melden bij de politie. Zonder deze melding hadden deze verdachten mogelijk nooit voor de rechter gestaan.

