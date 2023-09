Status di negosacion cu Hulanda

Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

ORANJESTAD – Den conferencia di prensa di Gobierno di Aruba dialuna mainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes un biaha mas ta duna un splicacion hopi extenso riba e status di negosacionnan cu Hulanda. Prome Minister a referi na e motibo y necesidad cu Aruba tawatatin pa yega na palabracionnan cu Hulanda despues cu na aña 2020 e pandemia Covid 19 a bati na nos porta.

Gobierno di Aruba desde juni 2022 a cuminsa cu conbersacionnan cu Hulanda riba palabracionnan con pa cuminsa paga bek e placa cu a fia. Gobierno a haci varios proposicion riba nivel di ambtenaar (ambtelijk) y riba nivel di Gobierno, (bestuurlijk). Prome Minister a splica mas detaya riba e proposionnan riba nivel di Gobierno, bestuurlijk, presentando pruebanan di e proposicionnan aki haci na Hulanda di e manera cu Gobierno ta propone pa sali di e debe aki cu Hulanda.

CARTA 7 DI FEBRUARI 2023 NA SECRETARIO DI ESTADO ALEXANDRA VAN HUFFELEN:

E carta aki, no ta dirigi na niun ambtenaar sino na e Secretario di Estado Alexandra van Huffelen. Den e carta aki, Prome Minister ta recapitula cu ya caba na juni 2022, Gobierno a haci 2 proposicion na Hulanda despues cu na mei 2022, Parlamento di Aruba den su totalidad a expresa di no ta di acuerdo cu e RAft manera cu e tawata ta na e momento ey. Riba esaki, tur fraccion na Aruba tawata critico y tur a pidi pa cambionan wordo haci. Y tambe por a saca afo cu mayoria den Parlamento no ta sostene un Rijkswet mientras e minoria si ta sostene esaki cu adaptacionnan.

Prome proposicion: Onderlinge regeling:

Pa motibo cu e mayoria no tawata sostene un Rijkswet, ya caba na juni, Gobierno a propone pa e RAft bira un onderlinge regeling. Esaki tambe Gobierno a indica den e carta di 7 di februari di e aña aki. Tambe na april, a cuminsa papia cu COHO tampoco ta un rijkswet mas sino e ta bira un onderlinge regeling. Y cu RAft bira un Onderlinge Regeling tambe mescos cu e COHO, lo tin mas flexibilidad y lo keda cla tambe mas lihe y lo a evita tur e lunanan di discusionnan. Sinembargo, Hulanda a indica cu nan no kier esaki.

Di dos proposicion: LAft

Den e mesun reunion di juni 2022, cu tambe a wordo ripiti den e carta manda pa Secretario di Estado van Huffelen, Gobierno a haci un di dos proposicion. Gobierno a propone pa laga e Landsverordening LAft manera cu e ta pero lo añadi algun clausula pa laga Hulanda sinti mas confortabel, cual ta loke cu Hulanda ta buscando pasobra nan no kier pa Aruba unilateralmente cambia e LAft.

Desde aña 2014, Aruba tin supervision despues cu e ex Prome Minister Mike Eman a bay den welga di hamber y desde aña 2015 esaki ta ancra den ley (landsverordening), e LAft. Hulanda no kier pa Aruba mes haci cambio na e LAft. Hulanda a expresa durante un reunion cu Hulanda tin confiansa den Prome Minister di Aruba Evelyn Wever-Croes y su gabinete pasobra e Gobierno aki a mustra con bon y responsabel ta den cumplimento. Hulanda sinembargo, no tin confiansa cu otronan cu bin despues keda sin cumpli.

Pone mas clausula den e ley

Gobierno di Aruba, pa trece e trankilidad aki cu Hulanda ta busca den gobernacion na Aruba, den e carta di 7 di februai a propone pa pone mas clausula den e ley pa asina stroba cualkier gobierno y Parlamento di por cambia e ley aki.

Proposicionnan rechasa

Hulanda, a rechasa ambos proposicion cu Gobierno di Aruba a propone den e carta cu fecha di 7 februari di 2023.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes den e conferencia di prensa di Gobierno di Aruba dialuna mainta a splica ampliamente tur e cartanan cu Gobierno di Aruba a manda pa secretario di Estado Alexandra van Huffelen y e proposicionnan y conbersacionnan riba nivel di Gobierno, bestuurlijk. Prome Minister a duna di conoce cu Gobierno di Aruba a manda varios proposicion na Hulanda despues cu a cuminsa cu conbersacionnan con Aruba lo paga e debe cu a haci cu Hulanda door di e pandemia pa asina cumpli cu tur obligacion cu e pueblo di Aruba den e temporada dificil di e pandemia.

Gobierno di Aruba, hibando e negosacion riba nivel di gobernante, a manda diferente carta dirigi na Secretario di Estado Alexandra van Huffelen cu diferente proposicion.

CARTA 17 DI JULI 2023 NA SECRETARIO DI ESTADO ALEXANDRA VAN HUFFELEN:

Den un siguiente carta di Gobierno di Aruba riba nivel di Gobierno, cu fecha di 17 di juli 2023 cu a wordo dirigi na Secretario di Estado van Huffelen, Gobierno ta refiri bek na un reunion cu a tuma luga na Aruba dia 4 di juli, 2023 cu e Secretario di Estado van Huffelen. Den e reunion aki a participa Prome Minister Evelyn Wever-Croes, Vice Prome Minister Ursell Arends, Minister di Finansa Xiomara Maduro, y Minister di Asuntonan Economo Geoffrey Wever.

Proposicion: ancra e interes den e leningsvoorwaarden

Den e carta di 17 di juli Gobierno a indica riba papel, kico ta e proposicion cu Gobierno a haci dia 4 di juli. Gobierno di Aruba, pa calma e preocupacionnan di Hulanda si Aruba por cambia e ley su mes, a propone pa Hulanda presta Aruba e placa na un interes mas abou y si den un futuro un Gobierno of Parlmento dicidi di cambie unilateralmente, e interes ta subi automaticamente y ta bay na interes halto. Esaki tambe ta bay ta un estimulo pa niun hende bay mishi cu e ley ey zomaar.

E proposicion aki pa ancra e interes den e leningsvoorwaarden y laga nan conta mientras tin e debe, ta mesun principio cu un hypotheek na banco, mester cumpli cu e condicionnan y si no cumpli, banco lo actua.

Proposicionnan rechasa

Den e reunion mes, e proposicion aki tambe a wordo rechasa pa Hulanda. Y Gobierno di Aruba sinembargo, riba 17 di juli, a considera importante pa toch elabora un poco mas extenso riba dje. Y despues Gobierno a haya contesta di Hulanda cu e proposicion aki a wordo rechasa pa di dos biaha.

Mientras tanto, Gobierno di Aruba a sigui busca alternativanan pa asina yega na un acuerdo cu Hulanda riba con Aruba lo bay cuminsa paga e debe y sigui cu negosacionnan cu Hulanda.

Ya den varios ocuacion, Prome Minister a splica con e negosacionnan cu Hulanda ta bayendo. Den e conferencia di prensa di Gobierno di Aruba dialuna mainta, Prome Minister a splica ampliamente riba e varios proposicionnan cu Aruba a manda Hulanda via cartanan dirigi riba nivel di gobernante na Secretario di Estado Alexandra van Huffelen.

CARTA 31 DI AUGUSTUS 2023 NA SECRETARIO DI ESTADO ALEXANDRA VAN HUFFELEN:

Den e carta di Gobierno di Aruba riba nivel di Gobierno, cu e fecha di 31 di augustus 2023, manda na Secretario di Estado Alexandra van Huffelen, Gobierno a presenta un opcion nobo, un ‘hoofdlijnen akoord’.

Den e carta aki tambe, Gobierno a mustra cu riba e fechanan di 29, 30 y 31 di augustus, ya caba tawata tin conbersacionnan cu a tuma luga riba e proposicion ultimo aki cu tambe Hulanda a rechasa riba nivel di ambtenaar. Sinembargo, despues, den un carta cu e fecha di 16 di September, 2023, Secretario di Estado van Huffelen a indica cu e ta dispuesto pa hiba conbersacionnan cu Gobierno di Aruba riba e proposicion aki.

Ta trata aki di e solucion hibrido. E proposicion aki tin riba mesa actualmente y tin mas tanto tempo riba mesa di discusion mientras tur otro a wordo rechasa hopi lihe. Mientras cu e proposicion aki a wordo rechasa na prome instante riba nivel di ambtenaar, e no a wordo rechasa riba nivel di Gobierno, Bestuurlijk.

E opcion aki, un direccion hibrido, na unda cu tin algun aspecto den landsverordening, y algun den un rijkswet. Cu esaki, Hulanda lo tin un grip riba algun cos y Parlamento lo tin su autonomia den e landsverordening. Dia 7 di September, Parlamento a bin cu mocionnan y a indica pa e RAft wordo kita for di mesa y pa Gobierno sigui negocia den e direccion hibrido.

“Aruba tin un ekipo di negociador serio. Durante negosacionnan desde juni 2022, Aruba a haci varios proposicion, algun riba nivel di ambtenaar, y despues algun riba nivel di gobierno. Cualkier cu ta e caso, pueblo di Aruba por ta sigur cu Gobierno lo sigui busca e miho alternativa pa Aruba. E ley di RAft no ta bon pa Aruba, y tur conseho riba e RAft ta negativo. Gobierno di Aruba ta sigui busca e miho balanse pa henter comunidad”, Prome Minister a indica.

