OM eist zeven jaar cel tegen vermeende opdrachtgever explosie Amsterdam-Noord

De officier van justitie heeft vanochtend een celstraf van zeven jaar geëist tegen een 26-jarige man die verdacht wordt opdracht te hebben gegeven voor een explosie in Amsterdam-Noord op 28 december 2022 en van het medeplegen van witwassen. Ook eiste de officier een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (GVM). Daarmee kan de man na veroordeling onder intensief toezicht worden gesteld nadat hij zijn straf heeft uitgezeten.

Deze zaak gaat om een explosie op 28 december 2022 aan Nesserton in Amsterdam-Noord. De ontploffing veroorzaakte schade aan een woning. Eerder kon de politie twee verdachten op verdenking van betrokkenheid bij de explosie aanhouden. Een van deze twee verdachten, een 22-jarige medeverdachte, werd afgelopen juni door de Amsterdamse rechtbank veroordeeld tot zes jaar cel, conform de eis van het OM. De zaak van de medeverdachte, die de ontploffing daadwerkelijk zou hebben veroorzaakt, staat binnenkort weer pro forma voor de rechter.

Onderzoek aan een van de telefoons van een van de andere verdachten leidde de politie naar de vermeende opdrachtgever die vandaag voor de rechter staat. In die telefoon trof de politie verschillende appgesprekken aan waaruit de rol van de vermeende opdrachtgever duidelijk is geworden.

Nauwe samenwerking

De officier heeft vandaag in haar requisitoir uiteengezet dat er naar het standpunt van het OM sprake was van een nauwe en bewuste samenwerking tussen verdachte en zijn medeverdachten, met een essentiële rol van de verdachte die vandaag op zitting staat bij de voorbereiding en rondom de uitvoering, terwijl de explosie feitelijk werd veroorzaakt door een medeverdachte. De verdachte besprak met een van de medeverdachten onder andere verschillende manieren om het doelwit te raken, heeft de medeverdachte aangespoord geweld te gebruiken en heeft het uiteindelijke plan om een explosief bij de woning tot ontploffing te brengen goedgekeurd.

Een explosie, een ontploffing brengt in de regel gevoelens van angst, onrust en onveiligheid met zich mee voor in het bijzonder de betrokken bewoners, maar ook voor omwonenden en voor de samenleving in zijn algemeen. Uit de verklaring van aangevers blijkt onder meer dat ze sindsdien erg alert en schrikkerig zijn en niet goed meer slapen. Dit is verdachte en zijn medeverdachten aan te rekenen. Dat je je in je eigen huis niet meer volledig op je gemak voelt of zelfs onveilig is heel naar. Onschuldige mensen zijn op vreselijke wijze betrokken geraakt in een vermoedelijke conflict in het criminele milieu van verdachte, waarover hij geen enkele openheid van zaken heeft willen geven.

Celstraf én maatregel geëist

Het OM stelt zich op het standpunt dat alleen een langdurige onvoorwaardelijke celstraf op zijn plaats is gezien de ernst van de gepleegde feiten, de aansturende rol van verdachte en het feit dat hij al een strafblad had. Alleen een celstraf acht het OM onvoldoende, daarom eist de officier tevens een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maategel. Dat is in het belang van de algemene veiligheid van personen.

