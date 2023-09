Zes verdachten openlijk geweld Ajax-Feyenoord volgende week voor de rechter

De zes verdachten die op zondag 24 september zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging na de wedstrijd Ajax-Feyenoord in de Johan Cruijff Arena blijven veertien dagen langer vast zitten. Dat heeft de rechter-commissaris gisteren besloten. Volgende week staan ze op snelrechtzitting.

De zes mannen in leeftijd variërend van 19 tot 34 jaar zijn afgelopen zondag aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging. Die zondag bestormden honderden supporters met geweld de hoofdingang van de Johan Cruijff Arena nadat de wedstrijd was gestaakt omdat er vuurwerk op het veld was gegooid, waarbij ook veel geweld tegen de politie is gebruikt.

De zes moeten zich op vrijdag 6 oktober voor de snelrechter verantwoorden voor het geweld tegen de politie.

Ondertussen gaat het politieonderzoek naar de gewelddadigheden door, meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

