Benoeming Advocaat-Generaal op Curaçao

THE HAGUE/WILLEMSTAD – De Rijksministerraad heeft op voordracht van minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid, mede namens de Ministers van Justitie van Curaçao en van Sint Maarten, ingestemd met de benoeming van mevrouw mr. E.V.A. (Eva) Bos tot Advocaat-Generaal bij het Parket van de Procureur-Generaal van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Zij volgt de heer mr. M.L.A. Angela op. De benoeming gaat in per 15 oktober 2023.

Mevrouw Bos is sinds 2011 werkzaam als officier van Justitie bij het Openbaar Ministerie op Curaçao. Sindsdien heeft zij een stevig fundament gelegd en veel ervaring opgedaan in het aansturen van diverse onderzoeken. Haar portefeuille had als taakaccent georganiseerde criminaliteit, recherche en kwaliteit, Matrixteam, forensische opsporing en terrorisme.

In Papiamentu:

Nombramentu di Abogado General suplente di Kòrsou

Riba nominashon di minister di Hustisia i Seguridat Yeşilgöz-Zegerius i tambe minister di Hustisia di Kòrsou i minister di Hustisia di Sint Maarten, Konseho di minister di Reino a bai di akuerdo ku nombramentu di señora E.V.A. (Eva) Bos komo Abogado General. E ta sigui M.L.A. Angela. E nombramentu ta drenta na vigor entrante 15 di òktober 2023.

Señora Bos a traha komo fiskal na Ministerio Públiko Kòrsou for di 2011. For di e tempu ei e la pone e la buta un fundeshi sólido i atkerí hopi eksperensia pa dirigí diferente investigashon. Su kartera a enserá tareanan ku aksènt riba krímen organisá, investigashonnan kriminal i kalidat, Matrix team, investigashon forénsiko i terorismo.

In English:

Appointment Solicitor General in Curaçao

The Kingdom Council of Ministers, on the proposal of the minister of Justice and Security Yeşilgöz-Zegerius (The Netherlands), and also on behalf of the Minister of Justice of Curaçao and of the Minister of Justice of Sint Maarten, has approved the appointment of Ms. E.V.A. (Eva) Bos as Solicitor-General at the Attorney General’s Office of Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius and Saba. She succeeds M.L.A. Angela. The appointment is effective as of October 15, 2023.

Ms. Bos has been a prosecutor at the Prosecutor’s Office Curaçao since 2011. Since then, she has laid a solid foundation and gained a lot of experience in leading various investigations. Her portfolio has had task accents on organized crime, investigation and quality, Matrix team, forensic investigation and terrorism.

