Ongeluk schip “Wilhelmina” voor Terschelling: OM dagvaardt schipper bij kantonrechter

Een 65–jarige schipper van het schip “Wilhelmina” moet zich binnenkort verantwoorden voor de kantonrechter in Leeuwarden. De vrouw uit Harlingen wordt verweten dat zij had moeten zien dat de twee uiteindes van de kraanlijn van het grootzeil dusdanig los zaten, dat door het falen daarvan op 27 mei 2022 een giek naar beneden is gekomen bij een zeiltocht voor Terschelling. De giek kwam terecht op een 79-jarige man uit de gemeente Land van Cuijk. Hij is aan de gevolgen van dit ongeluk overleden. Een 60-jarige vrouw uit de gemeente Edam-Volendam raakte zwaar gewond.

Een schipper is te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid op een schip. De vrouw wordt gedagvaard voor het niet opmerken van de los zittende uiteindes. Die uiteindes werden elk bij elkaar gehouden door een takeling of bindsel. Een bindsel is een constructie waarmee met een touw of garen twee voorwerpen op een schip strak tegen elkaar worden gehouden. Door de loszittende bindsels niet te zien heeft de schipper volgens het OM niet volgens goed zeemanschap gehandeld, waardoor levensgevaar is ontstaan. Dat is een overtreding van het Binnenvaartpolitiereglement.

Geen misdrijf

De officier van justitie ziet onvoldoende redenen om de schipper en twee andere betrokkenen te vervolgen voor een misdrijf. Uit onderzoek blijkt dat de kraanlijn, de lijn waarmee uiteindelijk de giek wordt hoog gehouden, enkele weken voor het ongeluk is vervangen. Dit omdat de eigenaren van de boot hun schip in goede staat wilden houden. Toen zijn er aan de nieuwe lijn nieuwe bindsels aangebracht.

Traditionele techniek

Vermoedelijk is er een traditionele techniek gebruikt voor het maken van deze bindsels. In combinatie met zeer moderne materialen werkt dat niet goed. De manier waarop ze zijn gezet door de eigenaar van het schip en zijn maat is echter ook niet dusdanig verkeerd dat er in de ogen van de officier van justitie sprake is van dood door schuld. Ook levert het op deze manier vastzetten van de bindsels geen overtreding op van het Binnenvaartpolitiereglement.

Deze week kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) met een rapport over de hele branche. Dit onderzoek staat los van het onderzoek van het OM. Dat ziet op de strafrechtelijke verwijtbaarheid in dit specifieke geval.

