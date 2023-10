Minister Javier Silvania INDOKUMENTADONAN: IMPAKTO RIBA KOMUNIDAT DI KÒRSOU

Introdukshon E memorandum aki tin komo meta pa duna informashon tokante algun aspekto di e personanan indokumentá na Kòrsou. Den e memorandum aki, indokumentado ta referí na: ‘personanan ku ta biba na Kòrsou sin un pèrmit di residensia i/òf pèrmit di trabou bálido’. Esaki ta dirigí prinsipalmente riba e áreanan di maneho di minister di Finansa/ GMN. Sin embargo, un solushon por wòrdu realisá solamente den koperashon ku otro ministerionan, prinsipalmente e ministerio di SOAW (pèrmitnan di trabou) i ministerio di Hustisia (pèrmitnan di residensia). Komo ku e responsabilidat prinsipal pa solushoná e problemanan aki ta serka e ministernan di SOAW i Hustisia, e memorandum aki tampoko ta enfoká riba proponé solushonnan konkreto, ya ku esaki ta e área di maneho di e ministernan responsabel. Deskribiendo e impakto di e kantidat grandi di trahadónan indokumentá riba varios aspekto di sosiedat di Kòrsou na un forma mas konkreto posibel, ta enfatisá e nesesidat di haña un solushon pa e situashon aki mas pronto posibel. E urgensia ta haltu, no solamente for di un perspektiva finansiero i di salú, pero tambe no ménos importante, pa motibonan sosial i humano. Ministerio di Finansa / GMN ta ofresé sosten pa yega na solushonnan huntu.

Kantidat di indokumentado na Kòrsou Deskribí e impakto di personanan indokumentá riba sosiedat di Kòrsou ta kuminsá ku determiná e embargadura di esaki. Esaki direktamente tambe ta un reto, pasobra no tin un registro kompletu disponibel pa e grupo aki. Ofisina Sentral di Estadístika (CBS) di Kòrsou ta informá ku e senso ku a kuminsá resientemente por duna mas informashon, pero ku e promé resultadonan di esaki lo ta disponibel te na komienso di otro aña. CBS ta indiká sin embargo, ku tin standartnan internashonal pa loke ta trata e kantidat di hende indokumentá, i ku por buska un konekshon ku esakinan pa por bisa algu tokante e kantidat di hende indokumentá den e etapa aki. Pa motibu di esaki e memorandum aki ta asumí un grandura di e poblashon di persona indokumentá di entre 5% i 9% di e poblashon. SBAB tambe ta konsiderá e margen aki aseptabel a base di e kontrolnan ehersé.

Finansiero: Pèrdidanan di impuesto i primanan sosial For di e punto di bista di minister di Finansa, pèrdida di entrada di impuesto i primanan sosial ta un di e aspektonan mas konkreto di trahadónan indokumentá. Den kontrolnan ku Stichting Overheidsbelastingccountantsbureau (SBAB) a hasi, hopi bia ta sali na kla ku impuesto i primanan sosial no ta wòrdu pagá pa e indokumentadonan presente. Ademas, empleadonan ta huí hopi biaha ora e tim di kontrol yega. Manera ta konosí, for di momentu ku Gabinete Pisas 2 a asumí su funshon na yüni 2021, a hasi hopi esfuerso pa oumentá kumplimentu ku obligashonnan fiskal. Den esaki ta spera di tur dunadó di trabou ku nan retené i paga impuesto i primanan ku nan debe. Servisio di Impuesto ta fasilitá esaki dor di duna numbernan di CRIB, asta na no-residentenan, independientemente di e statùs di residensia di e persona. Sin embargo, dunadónan di trabou no ta bai inkluí un empleado ku no ta disponé di un pèrmit di trabou bálido den nan atministrashon di salario fásilmente. Esaki pa evitá problema den kaso ku SOAW bin hasi un kontrol. Por argumentá ku personanan indokumentá presente na Kòrsou tòg tin mester di un tipo di entrada. Despues di tur kos, nan tin mester di un dak riba nan kabes i kuminda riba mesa. Solamente impuesto i primanan sosial no ta wòrdu retené i pagá riba e entrada aki. Pa por hasi un kalkulashon di e pèrdida di entrada pa motibu di trabou dor di personanan indokumentá, a tuma komo punto di salida e salario mínimo legal. Despues di tur kos, hopi trahadó indokumentá ta hasi trabou di nivel di estudio abou òf asta sin nivel di estudio, independientemente di nan nivel di edukashon den nan pais di orígen. No mester retené ningun impuesto riba salario mínimo, pero si mester paga primanan sosial.

Pa un empleado ku un salario mínimo, ta debe riba base anual un kantidat di 6.529 florin na primanan sosial. Esaki ta parse di ta un kantidat relativamente chikitu i p’esei mester wòrdu poné den konteksto di e skala general di e problema di indokumentadonan na Kòrsou. CBS a indiká ku na nivel internashonal ta kalkulá entre 5% i 9%.

E tabèl aki ta mustra ku, independientemente di e kantidat eksakto di persona indokumentá na Kòrsou, pèrdida di entrada di primanan sosial den tur kaso ta nifiká un montante supstansial. Den bista di e preshon aktual riba tur e fondonan sosial i e desishon pa tuma medidanan ku ta afektá asta e miembronan mas débil di nos sosiedat, manera stòp di kubri vitaminanan i mineralnan, ta hopi importante pa por kobra e primanan sosial di e grupo di trahadónan indokumentá di un manera.

Kuido di salú: Gastunan di kuido di salú di indokumentadonan A base di lei, artíkulo 21 di e Ordenansa Nashonal di Institutonan di Salubridat, pais Kòrsou a determiná ku un fasilidat di hòspital (inkluyendo CMC) ta obligá pa risibí pashèntnan ku ta bai hòspital pa risibí kuido médiko di emergensia, na tur momentu na un forma efektivo. Pais Kòrsou a base di Areglonan di Estado i areglonan internashonal ta responsabel tambe pa duna kuido médiko urgente na personanan sin seguro, inkluyendo personanan dokumentá òf indokumentá, registrá òf no registrá, ku ta biba legal òf ilegalmente den e pais. Awor ku pais ta rekerí ku CMC mester brinda asistensia/kuido médiko di emergensia na personanan sin seguro i indokumentá, pais ta responsabel pa asumí e gastunan di kuido aki. E gastunan aki ta suma 19,6 mion florin den e añanan di 2019 pa 2022, òf alrededor di 6,5 mion florin pa aña. E kompensashon di CMC pa e gastunan aki pa e añanan 2019-2022 a keda aprobá pa Konseho di Minister riba 15 di mart 2023. E kantidat di 19,6 mion florin a wòrdu pagá entretantu na CMC den trayekto. Manera por mira den e párafo anterior tokante pèrdida di entrada di impuesto i di primanan, indokumentadonan lo por kontribuí na e desénas di mionnan na e fondonan di BVZ i asina kubri nan gastunan di kuido médiko ku aktualmente ta alrededor di 6.5 mion florin pa aña.

E echo ku personanan indokumentá no tin akseso na kuido regular tambe ta nifiká ku hopi bia nan ta keda mas largu ku ta nesesario ku sierto malesa. Finalmente, esaki por kondusí na gastunan haltu di kuido médiko. Den kaso di malesa di transmishon seksual (SOA’s), tin e riesgo ku e propagashon di e malesa aki lo sigui mas largu kompará ku si un hende simplemente tabatin akseso na e tèstnan di SOA. E riesgo di propagashon aki no ta limitá solamente na e asina yamá “trahadónan seksual”, pero tambe ta afektá esnan indokumentá ku ta traha den otro industrianan. Akseso na kuido regular dor di permití personanan indokumentá paga primanan sosial i asina kai bou di seguro básiko di salubridat (BVZ) por limitá e riesgo aki.

Seguridat sosial, merkado laboral, kresementu ekonómiko i seguridat Migrashon en general tin un impakto grandi riba sosiedat di Kòrsou. Migrashon ta un problema ku paisnan rònt mundu ta konfrontá. Tin diferente investigashon ku a wòrdu hasí tokante e bentaha i desbentaha di migrashon. Manera a menshoná anteriormente, e memorandum aki ta limitá na e áreanan di maneho di e ministerionan di Finansa i GMN. Sin embargo, echo ta si ku e poblashon di Kòrsou ya pa algun aña ta birando mas chikí i tambe ta envehesé. Esaki ta pone hopi preshon riba sostenibilidat di siguridat sosial. Un parti mas chikitu di e poblashon mester perkurá pa penshun i e gastunan di kuido di un poblashon ku ketubai ta envehesé.

Na 2023, e komunidat a sigui kremp te yega na un nivel di 148,925 residente. Esaki tambe tin un impakto riba kresementu ekonómiko di Kòrsou i, di e manera ei, riba entrada di impuesto i di primanan riba término largu. Migrashon por kontribuí positivamente na kresementu di poblashon i asina tambe na kresementu ekonómiko i sostenibilidat di e sistema di seguridat sosial. E migrantenan indokumentá ta prinsipalmente den e rango di edat ku nan ta produktivo ainda, esaki mirando ku nan no por reklamá servisionan sosial na Kòrsou. E posibilidat pa traha legalmente na Kòrsou no solamente ta kontribuí na e oumento di entrada di impuesto i di primanan, pero tambe ta kontribuí na “nivelá e kampo di wega” relashoná ku e poblashon mes, pasobra dunadónan di trabou mester retené i paga impuesto i primanan pa e migrantenan aki i e leinan laboral ta apliká tambe pa e migrantenan. Pa invershonistanan riba e isla, esaki ta nifiká ku nan por usa e grupo di empleadonan aki legalmente pa yena vakaturanan ku ta difísil pa yena. Asina, e disponibilidat di personal sufisientemente kualifiká por tin un efekto positivo riba e invershonistanan nobo i tambe riba e “produkto Kòrsou” komo destinashon pa turistanan.