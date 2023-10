Investigashon di salú di mucha di 0 te 12 aña

10/02/2023

Na Boneiru for di 2 di òktober te 20 di òktober nan ta hasi investigashon di salú di mucha di 0 te 12 aña.

Departamento di Salubridat Públiko, e grupo di trabou Hóben Sa Bo Peso Adekuá (Jongeren op Gezond Gewicht – JOGG) i e instituto di investigashon Mulier Instituut ta responsabel pa e investigashon. E meta ta pa den futuro hasi uso di resultado di e investigashon pa programanan di entre otro Salubridat Públiko i Indebon pa salú i bienestar di mucha.

Den e investigashon nan ta hasi entre otro pregunta tokante e ambiente ku e mucha ta biba den, su salú i tambe tur medio ku t’ei pa e mucha. Mayornan por yena un lista di pregunta pa kada yu. Por hasi esaki online òf via un list di pregunta di papel. Den un karta ku mayornan ta haña via skol òf akohida tin un QR code i un lenk pa e lista di pregunta online. E lènk aki ta https://survey.alchemer.eu/s3/90616676/Vragenlijst-JOGG-Bonaire.

Mayornan ku tin difikultat pa yena e lista di pregunta online, por yena un lista di pregunta di papel. Nan por buska e lista di pregunta di papel na skol òf akohida di nan yu i na Sentro Akseso i Best4Kids. Despues nan por entregá e lista di pregunta atrobe na skol òf akohida di nan yu òf na Sentro Akseso i Best4Kids.

Bo ke sa mas tokante e investigashon òf e preguntanan ku nan ta hasi? Òf bo tin mester di yudansa ku yenamentu di e lista di pregunta (online)? Yama òf app libremente ku Sharifa Sedney +599 770-7909 di departamento di Salubridat Públiko. Òf manda un email na sharifa.sedney@bonairegov.com.

Onderzoek naar gezondheid kinderen van 0 tot 12 jaar

02 okt 2023

Op Bonaire wordt van 2 oktober tot 20 oktober onderzoek gedaan naar de gezondheid van kinderen van 0 tot 12 jaar.

De afdeling Publieke Gezondheid, de werkgroep Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en onderzoeksinstituut Mulier instituut zijn verantwoordelijk voor het onderzoek. Het doel is om de resultaten van het onderzoek in de toekomst te gebruiken bij programma’s van onder andere Publieke Gezondheid en Indebon voor de gezondheid en het welzijn van kinderen.

In het onderzoek worden onder andere vragen gesteld over de omgeving waarin het kind leeft, de gezondheid, en ook alle middelen die er voor het kind zijn. Ouders kunnen per kind een vragenlijst invullen. Dat kan online of via een papieren vragenlijst. In een brief die ouders via de school of opvang krijgen, staat een QR code en een link voor de online vragenlijst. Deze link is https://survey.alchemer.eu/s3/90616676/Vragenlijst-JOGG-Bonaire.

Ouders die moeite hebben om de vragenlijst online in te vullen, kunnen een papieren vragenlijst invullen. Ze kunnen de papieren vragenlijst ophalen op school, bij de opvang, Sentro Akseso en Best4Kids. De ingevulde vragenlijst kunnen ze later op school, bij de opvang, bij Sentro Akseso en Best4Kids inleveren.

Wilt u meer weten over het onderzoek of de vragen die worden gesteld? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van de (online) vragenlijst? Bel/app dan gerust met Sharifa Sedney +599 770-7909 van de afdeling Publieke Gezondheid. Of stuur een mail naar sharifa.sedney@bonairegov.com.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket