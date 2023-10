Notisia di polis di djabièrnè 29 di sèptèmber te ku djaluna 02 di òktober 2023

Notisia di polis di djabièrnè 29 di sèptèmber te ku djaluna 2 di òktober 2023

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djadumingu promé di òktober, alrededor di 2 or di mardugá, a detené un hòmber di inisial J.W.M.E. di 41 aña di edat en konekshon ku manehá bou di influensia. E sospechoso tabata enbolbí den un aksidente riba Kaya Thomas M. Marchena. El a bai dal ku su outo den kurá di un kas. A hasi un tèst di supla ku e shofùr pa motibu ku e tabata papia ku lenga pisá, e tabatin wowo kòrá i e tabata hole alkohòl. En konekshon ku e resultado di e tèst di supla ku a hasi kuné, a detené e sospechoso pa manehá bou di influensia di alkohòl. E sospechoso no por a mustra un reibeweis bálido i a haña un but pa esaki.

Riba djabièrnè 29 di sèptèmber, alrededor di 5 or di atardi, a detené un hòmber di inisial B.C.W. di 55 aña di edat en konekshon ku manehá bou di influensia. E sospechoso tabata enbolbí den un aksidente riba Kaya Internashonal. A hasi un tèst di supla ku e shofùr pa motibu ku e tabata papia ku lenga pisá, e tabatin wowo kòrá i su aliento tabata hole alkohòl. En konekshon ku e resultado di e tèst di supla ku a hasi kuné, a detené e sospechoso pa manehá bou di influensia di alkohòl. A bai kuné warda di polis pa un análisis di rosea.

Búskeda di hòmber pèrdí un biaha mas sin resultado

Durante e último dianan a sigui ku búskeda di e hòmber pèrdí, Rodrigo Thode, bou di guia di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) den kolaborashon ku e avion Dash i helikòpter di Wardakosta. E búskeda e tuma lugá riba djaweps, djabièrnè i djasabra den Rincon i den besindario di Onima, Morotin, Karpata, Santa Barbara i Sabadeco. A buska tantu den mondi komo na kosta. Lamentablemente, e búskeda no a duna resultado.

Riba djaweps 28 di sèptèmber alrededor di 11 or di mainta tabata e último biaha ku tabatin kontakto ku e persona aki. Na momentu ku Rodrigo a sali kas, e tabatin un karson kòrtiku koló blou i un blusa blanku ku blou bistí. Na pia e tabatin sandalia bistí. Ultimo informashon ku polis a risibí ta ku a mira un persona paresido na e deskripshon riba djaweps 28 di sèptèmber alrededor di 2 or di mèrdia den besindario di Kaminda Broertje Janga na altura di Sabadeco.

Polis ta keda ku debido atenshon pa e kaso i ta pidi kualkier persona ku por a mira òf tende algu, tin informashon òf sa paradero di Rodrigo Thode, pa tuma kontakto ku polis na 715 8000, 911 òf via e liña di tep anónimo 9310.

Kiebro den kas

Riba djasabra 30 di sèptèmber a drenta keho di kiebro den un kas situá na Lagun Hill. Entre 12 or di mèrdia i 2 or di atardi riba e mesun dia, deskonosínan a kibra i a bai ku vários artíkulo. Bou di esakinan tabatin entre otro un ‘bluetooth’ spiker koló pretu di marka Sony, un paña di sambuyá di marka Cressi, tipo Tokugawa, un snòrkel i su masker koló bèrdè skur di marka MARES, un oloshi di sambuyá koló ‘neon’ di marka Suunto, tipo Zoop, un kèts di marka Adidas koló blanku ku strepi blou skur i un faha. Ta investigando e kaso.

Aksidente

Alrededor di 4 or di atardi riba djabièrnè 29 di sèptèmber, un aksidente entre un outo i un pikòp a tuma lugá riba Kaya Internashonal na altura di e rotònde. Personal di ambulans a trata shofùr di un di e vehíkulonan enbolbí na e sitio mes. Dokumento di ámbos vehíkulo enbolbí tabata na òrdu.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 29 september tot en met maandag 02 oktober 2023

Aanhoudingen rijden onder invloed

In de nachtelijke uren op zondag 1 oktober, rond 02:00 uur, werd een 41-jarige man met initialen J.W.M.E. aangehouden vanwege rijden onder invloed. De verdachte was betrokken bij een aanrijding op de Kaya Thomas M. Marchena. Hij reed met zijn auto tegen de omheining van een woning. Er werd een blaastest bij de bestuurder afgenomen omdat hij met een dubbele tong sprak, hij had bloed doorlopende ogen en omdat hij naar alcohol rook. Naar aanleiding van het resultaat van de blaastest die werd afgenomen, werd de verdachte aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. De verdachte kon geen geldige rijbewijs tonen en kreeg hiervoor een bekeuring.

Op vrijdag 29 september, rond 17:00 uur, werd een 55-jarige man met initialen B.C.W. aangehouden vanwege rijden onder invloed. De verdachte was betrokken bij een eenzijdige aanrijding op de Kaya Internashonal. Er werd een blaastest bij de bestuurder afgenomen omdat hij met een dubbele tong sprak, hij had bloed doorlopende ogen en omdat zijn adem naar alcohol rook. Naar aanleiding van het resultaat van de blaastest die werd afgenomen, werd de verdachte aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. Hij werd naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse.

Zoektocht vermiste man nogmaals zonder resultaat

Tijdens de afgelopen dagen ging de zoektocht naar de vermiste man Rodrigo Thode door, onder leiding van het Korps Politie Caribisch Nederland in samenwerking met de Kustwacht die met de Dash vliegtuig en de helikopter meezochten. De zoektocht vond plaats op donderdag, vrijdag en zaterdag in Rincon en in de omgeving van Onima, Morotin, Karpata, Santa Barbara en Sabadeco. Helaas heeft de zoektocht geen resultaat geleverd.

Op donderdag 28 september, rond 11:00 uur, was het de laatste keer dat er contact was met deze persoon. Toen Rodrigo van huis weg ging, had hij een blauwe korte broek met een wit en blauw T-shirt aan. Aan zijn voeten had hij sandalen aan. De laatste informatie dat de politie binnen kreeg is dat op donderdag 28 september, rond 14:00 uur, iemand die voldeed aan de beschrijving van die vrij werd gegeven omschrijving in de buurt van Kaminda Broertje Janga ter hoogte van Sabadeco werd gezien.

De politie behoudt de nodige aandacht voor deze zaak en verzoekt eenieder die Rodrigo Thode heeft gezien, informatie heeft of zijn verblijfplaats weet, om contact op te nemen met de politie via 715 8000, 911 of via de anonieme tip lijn 9310.

Inbraak woning

Op zaterdag 30 september werd aangifte gedaan van inbraak in een woning gelegen aan de Lagun Hill. Tussen 12:00 uur en 14:00 uur op dezelfde dag hebben onbekenden ingebroken en hebben verschillende artikelen meegenomen. Onder andere een zwarte bluetooth-speaker van het merk Sony, een duikwetsuit van het merk Cressi type Tokugawa, een donkergroene snorkel en masker van het merk Mares, een felgeel-groene duikhorloge van het merk Suunto type Zoop, een witte schoen van het merk Adidas met donkerblauwe strepen en een riem. Onderzoek in deze zaak loopt.

Aanrijding

Op vrijdag 29 september, rond 16:00 uur, vond een aanrijding tussen een auto en een pick-up plaats op de Kaya Internashonal ter hoogte van de rotonde. De bestuurder van één van de voertuigen die betrokken waren, werd ter plekke door het ambulance personeel behandeld. Documenten van beide voertuigen die betrokken zijn waren in orde.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.

