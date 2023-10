Trabou di pia palu

Habitante i usarionan Granaatappelweg semper lo keda komo payaso di gobiernu. Pa motibu di burakunan gigantesko ku tin den e kaya ariba menshona a soru pa siklista a kai kibra skouder, un kantidat grandi di vehikulo a perde piesa dor di sea e bumper a kibra i kita kai of punta di as of kualke otro piesa di e outo. No mester papia mes ku ora e kaminda tina awa riba dje e outomobilista nan sin eskrupulo ta pasa i muha tur persona ku ta trafika den Granaatappelweg. Funshonaironan di VVRP ta bin para wak i wak manera ta strea di noord nan a perde sin hasi net net nada ku e kaminda. Ministerio a laga koba un pos pa chupa e awa ku ta para pero sinsermanete bo para kaimda e pos ta ta di dempel ku piedra i mata sin ta chupa nigu klase di awa. Gobiernu a laga tapa algun buraku riba e kaminda djis pa bisa ku nan a hasi algu i pa habitantenan stop di reklama pero ta santu den wowo, sla den den kustia di kada un persona ku ta biba i tin nan negoshi riba e kaminda aki.

Tur e asvalt ku a wordu basha ora e kaminda tabata seku i tabata e okashon netamente pa drecha e kaminda kompletu, tur e asvalt a kuminsa lanta i krea burakunan mas grandi. I Awor nos mester tende Minister bisa ku e habitantenan no ta eksperto, na ta parse ku ni e ekspertonan no sa kiko nan ta bezig kune. Pero tin sen si pa gasta kaminda ku no mester, Kurason ta bati pa nos pueblo.

