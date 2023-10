Automobilist rijdt in op jongen die pepernoot gooide: OM eist 40 maanden gevangenisstraf

Op 20 november vorig jaar zit een dan 25-jarige man met zijn vrouw en drie kleine kinderen achter het stuur van zijn auto, wanneer hij bewust inrijdt op een 14-jarige jongen. Daarna stapt de bestuurder uit en schopt hij de jongen, die dan al op de grond ligt, tegen het hoofd. De aanleiding voor deze geweldsuitbarsting? De jongen gooide een pepernoot tegen de auto van de bestuurder. Het OM vindt poging doodslag bewezen en eist 40 maanden gevangenisstraf.

Contactverbod

Het slachtoffer ligt gewond op straat en de automobilist gaat er vandoor, maar getuigen zien het kenteken en geven dat door aan de politie. Die houden de man uit Hoorn snel daarna aan bij zijn woning. De verdachte zit tot maart dit jaar in voorlopige hechtenis. De rechtbank oordeelt dat hij het politieonderzoek onder bepaalde voorwaarden in vrijheid mag afwachten, waaronder een contactverbod met personen die nog als getuige moeten worden gehoord. Half maart treft de politie de verdachte aan met twee mensen met wie de verdachte van de rechter, gedurende het opsporingsonderzoek, geen contact mag hebben. De verdachte wordt daarom weer in voorlopige hechtenis genomen.

Penalty

Het politieonderzoek bevat o.a. getuigenverklaringen en camerabeelden. Daaruit blijkt dat meerdere getuigen hebben verklaard dat de bestuurder met volle vaart de stoep op is gereden, waarbij de jongen werd geschept en de lucht in vloog, en vervolgens hard op de grond terecht kwam. Alle getuigen verklaren dat de verdachte daarna uit zijn auto stapte, met versnelde pas naar het slachtoffer liep en hem meerdere keren in het gezicht trapte. Eén getuige zegt dat de verdachte zo hard trapte dat het leek alsof hij een penalty nam. De getuigenverklaringen worden ondersteund door veiliggestelde camerabeelden. Daarop is te horen dat een auto versnelt, gevolgd door een doffe klap.

Poging doodslag

De officier van justitie ter zitting: ‘’Het gaat om een zeer ernstig strafbaar feit. De verdachte is uit zijn dak gegaan, een volledig disproportionele reactie op een geringe aanleiding: een 14-jarige jongen die een pepernoot naar de auto gooit. Het slachtoffer heeft er geen blijvend letsel aan overgehouden, maar dit had ook anders kunnen aflopen’’. De onderzoeksgegevens geven geen ondersteuning voor de lezing van de verdachte dat hij handelde omdat hij werd aangevallen dan wel bedreigd door de jongen. Het OM vindt poging doodslag bewezen en eist 40 maanden gevangenisstraf, met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht.

