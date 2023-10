Verdachte geweldsincident in Coevorden langer vast

Een 60-jarige man uit Coevorden blijft veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vandaag besloten.

De man wordt op dit moment verdacht van betrokkenheid bij een schietincident in de familiaire sfeer op 30 september 2023 in Coevorden. Daarbij raakte een 40-jarige man zwaar gewond.

Heengezonden, wel verdachte

Na dit incident zijn er ook twee mannen (38 en 40 jaar) uit Coevorden aangehouden. Hun betrokkenheid bij het geweldsincident wordt onderzocht. Zij zijn gisteren heengezonden, maar blijven wel verdachte in het onderzoek.

Direct na het schietincident is er een confrontatie geweest waarbij de 60-jarige verdachte licht gewond is geraakt. In verband met dit laatste voorval is een minderjarige jongen aangehouden. Ook hij is heengezonden, maar blijft verdachte.

