Debat over financiële plannen voor 2024

3 oktober 2023

Het demissionaire kabinet heeft op Prinsjesdag de plannen voor 2024 gepresenteerd. Wat vindt de Tweede Kamer daarvan? Op woensdag 4 en donderdag 5 oktober debatteren de Kamerleden over de financiële kant van de plannen. U kunt dit debat woensdag vanaf 10.15 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Het debat over de financiën wordt ook de Algemene Financiële Beschouwingen (AFB) genoemd. Deze gaan over de rijksbegroting en de Miljoenennota die het kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. De Kamerleden gaan in debat met demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag. In de plannen staat onder andere dat er geld gaat naar armoedebestrijding en gelijke kansen in het onderwijs. Ook is er geld voor wonen, klimaatverandering en het leger.

Debat over besteding belastinggeld

Het debat duurt twee dagen en begint op woensdag 4 oktober met de inbreng van Kamerleden. Zij brengen het standpunt van hun partij naar voren over waar het belastinggeld aan besteed moet worden volgend jaar. Vervolgens geven de demissionair minister en demissionair staatsecretaris van het ministerie van Financiën hier antwoord op. Daarna volgt een tweede ronde waarin de Kamerleden moties kunnen indienen als ze willen dat er ergens meer of minder geld aan wordt besteed. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het terugdraaien van geplande bezuinigingen. De Kamer kan voor of tegen zo’n motie stemmen.

Begrotingen van ministeries

Na de Algemene Financiële Beschouwingen volgt de behandeling van de afzonderlijke begrotingen van de ministeries. Lees meer over de stappen van de begroting, van het maken en presenteren van de begroting tot aan het terugkijken of de doelen bereikt zijn.

Live volgen en terugkijken

Volg het debat op woensdag 4 oktober vanaf 10.15 uur via de livestream en de app Debat Direct.

Bekijk de bijbehorende stukken.

De tweede dag is op donderdag 5 oktober, dan start het debat om 11.00 uur.

Infographic begroting

Bekijk de infographic in groot formaat.

Begrotingscyclus infographic

