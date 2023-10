Rechtbank Noord-Nederland zet PIJ-maatregel om in TBS met dwangverpleging

De officier: “Ik ben mij er terdege van bewust dat de omzetting van een PIJ-maatregel naar TBS een heel zware maatregel is. Niemand van de professioneel betrokken instanties is lichtvaardig omgegaan met de casus van betrokkene. Tegelijkertijd kan en moet mijns inziens de conclusie worden getrokken dat omzetting naar een TBS de enige optie is ter verdere behandeling van betrokkene en ter noodzakelijke beveiliging van de maatschappij.”

Op 30 september 2015 veroordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een jongeman, die ten tijde van het plegen van het strafbare feit 17 jaar was, tot een PIJ-maatregel wegens een poging tot zware mishandeling. Deze PIJ-maatregel werd tot een maximum van zes jaar verlengd en in 2021 is de PIJ voorwaardelijke beëindigd. Tijdens deze voorwaardelijke periode, die tot de maximale duur van twee jaar is verlengd, is tot twee keer toe tot een terugplaatsing besloten. De laatste fase van de PIJ brak aan, verlenging van de voorwaardelijk beëindigde PIJ was niet meer mogelijk. Omdat de PIJ is opgelegd voor feiten die na 1 april 2014 zijn gepleegd, is het mogelijk om de PIJ-maatregel om te zetten in een TBS-maatregel met dwangverpleging. De vordering tot deze omzetting van de officier van justitie heeft de rechtbank op 9 februari 2023 en op 19 september 2023 behandeld. Tussen deze zittingen heeft een klinische obervatie plaatsgevonden.

De omzetting naar een TBS is een zware maatregel, in het bijzonder in het geval waarbij de PIJ werd opgelegd voor een delict dat is gepleegd toen betrokkene nog minderjarig was. Het OM heeft, in voorbereiding naar de vordering tot de omzetting, de vele rapportages die in de loop der tijd door professioneel betrokkenen zijn opgemaakt, grondig bestudeerd. De officier: “Ik stel vast dat gedurende de PIJ veel inzet is geweest om betrokkene voldoende te behandelen en te resocialiseren. Maar deskundigen concluderen stellig dat, bij het wegvallen van de huidige structuur, er sprake zal zijn van onmiddellijk recidivegevaar, ondanks de veelheid aan interventies die binnen de PIJ hebben plaatsgevonden.”

Uit de inhoud van alle beschikbare rapportages blijkt dat er geen alternatieven bestaan voor de omzetting van de PIJ naar een TBS. “Als de PIJ van betrokkene niet wordt omgezet in een TBS, zijn de gevolgen daarvan voor de maatschappij onaanvaardbaar hoog. Zonder deze omzetting is de maatschappij onvoldoende te beveiligen tegen het acute recidivegevaar dat van betrokkene uitgaat”, aldus de officier.

Op 3 oktober besloot de rechtbank Noord-Nederland tot omzetting van de PIJ-maatregel in een (ongemaximeerde) TBS met dwangverpleging. Tegen deze beslissing kan de verdediging nog hoger beroep instellen. De PIJ zal doorlopen totdat de beslissing van de rechtbank onherroepelijk is.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket