EDUCATIEMEDEWERKER NATIONAAL ARCHIEF DEN HAAG BEZOEKT DE GOUVERNEUR

WILLEMSTAD – Op 4 oktober 2023 heeft de heer Zion Piggott, educatiemedewerker Nationaal Archief in Den Haag, een bezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, H.E. Lucille George-Wout. Daarbij is onder meer gesproken over het Nationaal Archief te Curaçao, het erfgoed en geschiedenis van Curaçao. De heer Piggott heeft tijdens de Siman di Cultura op diverse basisscholen les gegeven over belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Curacao, zoals de opstand van Tula en de ongeregeldheden van mei 1969.

Op de foto:

De heer Zion Piggott en de Gouverneur van Curaçao H.E. Lucille George-Wout.

