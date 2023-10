GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT GOUVERNEUR ONTVANGT STAATSSECRETARIS VAN HUFFELEN

WILLEMSTAD – Op 3 oktober 2023 heeft de Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, mevrouw Alexandra van Huffelen, een bezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, H.E. Lucille George-Wout. Daarbij is onder meer gesproken over de rehabilitatie van Tula door de Nederlandse regering. Daarnaast is gesproken over de laatste stand van zaken met betrekking tot de oplossing van de problematiek omtrent ENNIA.

Tijdens haar bezoek werd de Staatssecretaris vergezeld door mevrouw Saskia de Reuver, Directeur Landen Koninkrijksrelaties, de heer Ronald Lapperre, Directeur-generaal Koninksrijksrelaties, de heer Edson Hato, Vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en St. Maarten en mevrouw Barbera Wolfensberger, Directeur Generaal Cultuur en Media.

Op de foto:

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen en de Gouverneur van Curacao H.E. Lucille George-Wout

