Bezoek Staatssecretaris Van Huffelen aan de UoC

Op woensdag 4 oktober bezocht de Staatssecretaris van Nederland, mevrouw Alexandra van Huffelen, de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez. De delegatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bestond uit: mevr. Van Huffelen, Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering, dhr. Roald Lapperre, directeur-generaal Koninkrijksrelaties, mw. Saskia de Reuver, Directeur Landen Koninkrijksrelaties, mw. Nicky Kattenbroek, Politiek assistent Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering en mw. Karin Fraai, woordvoerder Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Ook dhr. Edson Hato, Vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten was aanwezig bij dit bezoek.

De delegatie werd ontvangen door de Rector Magnificus van de UoC, dr. Francis de Lanoy, samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht van de UoC, mr. Sueena Francisco, en dr. Sharine Isabella, manager van het Department of Quality Assurance. De delegatie werd begeleid naar een lokaal waar ze in gesprek konden gaan met een delegatie van de UoC bestaande uit een aantal vertegenwoordigers van de UoC. Vervolgens kregen ze een presentatie van de Digital Twin waarna er een moment volgde in de aula van de UoC waarbij mevr. Van Huffelen de aanwezige studenten kon toespreken. Hierna volgden twee presentaties, een afstudeeropdracht van Jean-Andre Denisia een alumni van de Faculteit der Technische Wetenschappen en een presentatie van de NEXT SUMMIT 2023 door Ivoronne Pikero. Als laatste onderdeel op het programma stond een paneldiscussie waarbij het panel bestond uit studenten die de vijf faculteiten van de UoC vertegenwoordigden, mevrouw Van Huffelen en dhr. Hato.

