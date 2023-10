Pisina flotante na Parke Tului temporalmente no ta aksesibel

10/05/2023

Esaki ta un palabrashon ku Indebon tin ku Stinapa, a base di e protokòl di siguridat na momentu di kondishon di wer ku ta kambia.

Ayera i tambe den oranan di awe mainta tempran Boneiru a konosé un kondishon malu di tempu i ráfaga di bientu duru.Pa motibu aki a tuma e desishon pa tene e waf flotante será na altura di Parke Tului temporalmente.

No ta posibel hasi uso di e waf mientras esaki ta será. Indebon i Stinapa ta keda vigilá e situashon i nan ta prepará pa eventualmente si mester tuma otro medidanan.

Drijvend zwembad bij Parke Tului tijdelijk niet toegankelijk

05 okt 2023

Het gaat om een afspraak die Indebon heeft met Stinapa, op grond van het veiligheidsprotocol voor als de weersomstandigheden veranderen.

Gisteren en vanmorgen vroeg heeft Bonaire slechte weersomstandigheden gekend en harde windvlagen. Daarom is het besluit genomen om de drijvende pier ter hoogte van Parke Tului tijdelijk gesloten te houden.

Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de pier als deze gesloten is. Indebon en Stinapa blijven de situatie in de gaten houden en zij zijn erop voorbereid als er eventueel andere maatregelen genomen moeten worden.

Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de pier als deze gesloten is. Indebon en Stinapa blijven de situatie in de gaten houden en zij zijn erop voorbereid als er eventueel andere maatregelen genomen moeten worden.

